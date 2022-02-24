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Алла Слепова: На необитаемый остров взяла бы нож и энциклопедию

Дженни Самойлова

Общество
Алла Слепова: На необитаемый остров взяла бы нож и энциклопедию
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору. Сегодня гостем рубрики «Начистоту» стала руководитель Театра теней Shadow LAB, победитель конкурса «Лица района» Алла Слепова.

1 В детстве я мечтала о кукле Барби. Став взрослой, как-то поделилась с мужем, что детская мечта не сбылась… Среди подарков на день рождения я обнаружила долгожданную куклу. Не ожидала, что буду так радоваться.

2 Моя профессия выбрала меня сама. Я мечтала стать актрисой, но поступила на хореографа. Это было удачным стечением обстоятельств, которые спустя много лет привели меня к Театру теней.

3 Считаю, что женщина должна быть целеустремленной, тогда она будет счастливой и интересной.

4 Ни один момент в своей жизни я не хотела бы изменить.

5 Любимое время года — весна.

6 На необитаемый остров взяла бы спички, нож, большую энциклопедию.

7 У меня всегда хорошее настроение.

8 Добро обязательно возвращается. Иначе все взаимоотношения с людьми теряли бы смысл.

9 Мой идеальный выходной — пойти с семьей туда, где будет весело всем.

10 Мое главное достижение в жизни — дружная семья, целеустремленные и трудолюбивые дети.

11 Уверена, что мы сами строим свою судьбу.

12 На машине времени отправилась бы в XVIII–XIX века, чтобы погрузиться в колорит времени, которое мне так интересно.

13 Когда-то я перевернула значение всех примет и придумала им собственные — позитивные — признаки.

14 Верю в чудеса и уверена в их закономерности. Потому они и случаются.

15 Люблю путешествовать, но чем больше эмоций при этом получаю, тем быстрее хочу с новыми силами вернуться к работе.

16 Если бы можно было выбрать одну сверхспособность, не раздумывая выбрала бы телепортацию.

17 Самые радостные детские воспоминания связаны с морем, так как я родилась на юге. И по сей день море — моя стихия.

18 Счастье — это умение радоваться каждому дню и испытывать благодарность за то, что имеешь.

19 Если бы нужно было охарактеризовать себя одним словом, то это «самоуверенная». Ведь все начинается с нас самих.

20 С детства умею готовить, но это скорее потребность. А вот у мужа — талант создавать кулинарные шедевры. И этот его дар делает меня вдвойне счастливой.

21 Любовь — это когда ты хочешь отдавать другому душевное тепло, не требуя ничего взамен.

22 Любимая героиня — булгаковская Маргарита. Она близка мне решимостью и способностью любить по-настоящему.

23 Семейные традиции для меня— это обязательные поездки к мамам, бабушкам, застолья с их коронными блюдами и беседы по душам.

24 Мой девиз: «Возможно все!»

25 Любимое место в Москве — Краснопресненская набережная.

26 Если бы мне предложили на один день стать человеком другой профессии, я бы поработала хирургом, но при условии, что проявлю себя профессионалом.

27 Мой недостаток — любовь к спонтанности.

28 Если бы такое было возможно, я бы хотела встретиться с Константином Станиславским и поговорить с мастером о профессии режиссера.

29 Я действительно счастлива, ведь у меня для этого все есть.

30 Хочу сказать спасибо каждому человеку, который был, есть и будет в моей жизни.

ДОСЬЕ

Алла Александровна Слепова родилась 15 июля 1980 года. Трудовую деятельность в качестве педагога-хореографа начала в 1999 году, сразу же после окончания Тульского областного колледжа культуры и искусства. Далее продолжила обучение и окончила Московский государственный университет культуры и искусства. В 2006 году Алла Слепова организовала танцевально-гимнастическое шоу Shik-balet, а в 2014 году — Театр теней Shadow LAB.

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