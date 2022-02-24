Жемчужина Золотого кольца: как Ростов стал Великим

Фото: Наталия Покровская / Вечеряя Москва

Ростов Великий называют жемчужиной Золотого кольца, но экскурсии сюда турагентства организуют в основном летом. Ну и что? — подумала я. С Ярославского вокзала «Ласточка» до древнего города домчит меня без остановок меньше чем за два с половиной часа.

На подсвеченной ранним солнцем вокзальной площади задерживаться не стала. Напрямик по улице Луначарского, мимо уютных купеческих домиков с резными наличниками, дошла до Окружной.

Улица эта не зря так называется. Полумесяцем обнимает она историческую часть города, стоящего на берегу озера Неро. Каким бы маршрутом ни пошел, рано или поздно все равно возле него окажешься. По Ростову вообще лучше кругами бродить. Кружить. Неро, мощные кремлевские стены, храмы, финифть, звонница, митрополичий сад, Авраамиевский, Спасо-Яковлевский монастыри… и снова сливается с небом бескрайность озера.

Пока шла, дивилась: снег вокруг — ослепительно чистый. Молочный. Каким-то чудом не липнет никакая техногенная грязь к вековой ростовской земле. А город постарше нашей столицы будет. В стародавние времена жили здесь финно-угорские племена меря. Археологи утверждают, что первое поселение, Сарское городище, появилось на берегу Неро уже в VII веке. Чуть позже по имени вождя стали называть его Россов стан. По одной из версий, отсюда и название Ростов повелось. А уже как о городе Великом летописцы впервые написали о нем в 862 году.

В кремль, почти сто лет служивший резиденцией архиереев, сразу попасть не удалось. Сначала чисто по-женски зависла на ярмарке ремесел, расположившейся возле его стен. Ну а как было не остановиться: ростовская финифть на всю страну славится! Здесь тоже круги наматывала, разглядывая всевозможные шкатулки, серьги, кулоны да кольца. Да так увлеклась, что чуть на санях не прокатилась. Верхом на дядьке, что лихо скатился мне под ноги с кремлевского вала. Сани в зимнем Ростове, как я поняла, популярное транспортное средство. Рыбалка на озере и зимой не прекращается, а свой улов местные мужики на снегоходах перевозят, примостив к ним тележку на полозьях.

Зрелище, надо сказать, завораживающее. — Хочешь по озеру прокачу? — залихватски поправляет шапку мужик в тулупе. — Сейчас только жене рыбу отдам, она в рядах ею торгует. Тебе не надо?

Мне надо все, но сначала хочу до кремля добраться, поэтому с новым знакомым, представившимся Лехой, договариваюсь встретиться часа через два.

— Увидишь, где рыбачу, — важно кивает он и, взвалив немалый мешок, отправляется к торговым палаткам.

За ними, прямо напротив входа в кремль, замечаю новенькое застекленное здание. А внутри — экипажей разных видимо-невидимо. На выставку карет, саней, а заодно и велосипедов в Конюшенном дворе музея-заповедника «Ростовский кремль» попасть нужно было обязательно. В двух небольших залах величаво стоят, словно ждут пассажиров, парадные и повседневные кареты, дрожки, брички, кибитки, коляски, тарантасы и даже ландо. Большинство — нарядные, шелками да бархатом внутри обитые. Эдакие «мерседесы» суперкласса минувших эпох. Сани колесным экипажам по шику, к слову, совсем не уступают.

Изысканные орнаменты, живописные панели, бронзовые или вырезанные умелыми мастерами из дерева скульптуры на «носу». От полировки да роскоши некоторых из них оторопь берет. Впрочем, если честно, мне милее не заморские чудо-сани, а наши, масленичные.

Резьба на них прямо-таки ювелирная. А малюсенькие-то какие! Будто детские…

— Так в том и смысл, — улыбается смотритель выставки Татьяна. — Парень с девушкой на них садились да с горы съезжали. И важно было так крепко обняться, чтобы доехать, не упав. Такая вот русская забава. Зиму на Руси всегда весело провожали. А у кремлевских валов тем временем детвора традицию эту продолжает, с воплями и хохотом катаясь на современных ледянках да ватрушках. А над ними, в небе, залитом уже совсем весенним солнцем, слышится многоголосье знаменитой ростовской звонницы.

Войдя на территорию музея-заповедника «Ростовский кремль» со стороны Архиерейского двора, окруженного храмами, вижу ту же самую картину: мальчишки и девчонки с горы, правда чуть поменьше, катаются. А мне — в музей, экспозиции которого об истории ростовской рассказывают.

Там и узнаю, что первым самостоятельным князем города был Юрий Долгорукий, а потом сын его, Андрей Боголюбский, править Ростовом стал. Как и многие города русские пережил Ростов Великий нашествие хана Батыя. А в XVI веке Иван Грозный ввел здесь опричнину. Вот как раз это время в знаменитом фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и упоминается. И снимали многие его сцены именно здесь, в кремле ростовском.

— Но самый расцвет и слава пришла к нашему городу в 1664 году, — рассказывает экскурсовод Ирина Тучкова. — Патриарх Никон возвел в сан митрополита Ростовского и Ярославского владыку Иона, который, будучи человеком весьма энергичным, вложил много сил в создание единого ансамбля Ростовского кремля. Сокровищница кремлевская в узорчатой церкви Одигитрии находится.

Художественное серебро, иконы, храмовая скульптура, комплекты облачений священнослужителей, предметы, использовавшиеся при совершении церковных обрядов, можно увидеть здесь. А потом еще побывать в Белой палате, посмотреть на церковные древности. Затем попасть в Кладовую — в ней одной более 35 тысяч экспонатов археологических находок хранится. Честно говоря, в Архиерейском дворе чуть не заблудилась. Много здесь переходов, закуточков и переулочков. В самом его конце вижу небольшую калитку. И, шагнув за пределы кремлевских стен, оказываюсь в Митрополичьем саду. Тихо тут и очень спокойно.

Фото: Наталия Покровская / Вечеряя Москва

А деревья, уже начавшие сбрасывать с веток тяжелый снег. Представляю, какая здесь красота по весне, когда сад цветет. А народ тут гуляющий рвется сфотографироваться возле каменной стены, что ограждает сад от тихой улочки. Помните, стрельцы в фильме «Иван Васильевич…» вниз сигали? Вот аккурат отсюда.

Поплутав еще немного, выхожу на Соборную площадь. Величественный пятиглавый Успенский собор на ней снизу рассмотреть не удается — ну никак! Это старейшее здание города настолько огромно, что так и хочется ввысь подняться, чтобы купола его увидеть. Что, собственно, и делаю, забираясь по узким каменным ступеням на знаменитую соборную звонницу. Построили ее по особому плану владыки Ионы в 1682 году.

И все 15 сохранившихся до наших дней колоколов — уникальные. Самый тяжелый из них назван в память об отце митрополита Ионы «Сысой». Весом колокол в две тысячи пудов, и раскачивать его приходится вдвоем. И, как утверждают звонари, до сих пор этот басовый колокол славится своим особым, «ростовским», звучанием.

Ветер, неожиданно примчавшийся с озера, напомнил о свидании. Меня же Леха ждет! Огородами да тропинками, по колени утопая в снегу, пробираюсь на берег. Вот только где он — не понятно. Неро недаром слывет мистическим. Зимой, когда все дорожки замело, понять, где лед начинается, невозможно. А край горизонта дымкой размыт. Вот и кажется, что не на лед, а сразу в небо шагаешь. Одним словом, бескрайнее озеро. И к тому же одно из древнейших, еще предледниковых. Шутка ли, больше пятисот тысяч лет ему.

— Смотри, монстр под лед утащит! — слышу грозное за спиной.

Не Леха, старичок на калитку опирается. Деревянных маленьких домиков возле самой кромки воды на улице Подозерка много. Между ними — делянки, частные огородики. Такая вот, почти сельская жизнь, в двух шагах от кремля.

— Сказки про Чудо-юдо читала? — улыбается дед в усы. — У нас оно и обитает.

Сказал — и ушел. Да так быстро, что я и расспросить ни о чем не успела. Но любопытство раздирает. И, стоя на краю озера, звоню знакомому биологу Андрею Савченко: правда, что ли, звери здесь невиданные водятся?

— А как же! Нерское чудище всем известно своей кровожадностью, — смеется он в трубку. — Ты, главное, далеко не заплывай!

Да тут лед кругом… В конце концов, эксперт мой сжалился и без шуток все объяснил. Озеро испокон веков у жителей страх вызывает. И купаться в нем запрещено. Дело все в озерном иле, который здесь от верхнего слоя воды может достигать десятки метров в глубину. Оттого и зовется озеро Неро, что на финно-угорском означает «болотистое». В старину люд честной думал, что рыбаков забирает к себе чудовище.

Вид на озеро Неро и Зачатьевскую церковь со смотровой площадки Спасо-Яковлевского монастыря / Фото: Наталия Покровская / Вечеряя Москва

Тут вспоминаю, что в Кладовой музея туристам еще одну легенду рассказывали: будто давным-давно ушел под воды Неро целый город. Слухи ходят, что много на дне ценных кладов: сундуков с монетами и драгоценными камнями. Якобы, спасаясь от татаро-монгольской Орды, бросали купцы ростовские в озеро нажитое богатство. И в наши дни находят жители на берегу монеты, черепки и прочие элементы древней утвари.

— А для рыбаков Неро — клевое место, — не унимается Андрей. — Там не только лещи, окуни, но и судаки и щуки до сих пор водятся.

Зимой, говорят, рыба там из лунок прямо в руки выпрыгивает. Может, врут, но я где-то читал, что сказка «По щучьему велению» именно поэтому родом из Ростова.

Не знаю, насколько действительно мистическое ростовское Неро, но когда, пройдя по Подозерке, через полчаса вышла к Спасо-Яковлевскому монастырю, первое, что увидела на площади перед ним, — лещи и щуки, вываленные прямо на снег предприимчивыми рыбаками.

— Берешь? — строго спрашивает появившийся откуда ни возьмись Леха.

Как будто только меня и ждал! Но вид на монастырь занимает все внимание, ошарашивая архитектурной грандиозностью.

В его двери хочется войти, поклониться. Территория большая, что не удивительно, поскольку образовался он из двух монастырей. Сначала, еще в XIII веке, княгиней Марией, вдовой ростовского князя Василька, павшего в битве на Сити, был здесь основан Песоцкий, женский монастырь. А вот с Яковлевским монастырем связана красивая легенда.

В конце XIV века ростовский епископ Иаков спас приговоренную к смерти женщину, рассудив, что раскаяние важнее казни. Но народ с ним не согласился и изгнал преподобного из города. А тот расстелил свой плащ, встал на него, как на плот, да и уплыл. Чудо людей потрясло, и когда Иаков срубил возле Песоцкого монастыря Зачатьевский храм, к нему потянулись паломники. Уже потом, по повелению Екатерины II, монастыри объединили в один — Спасо-Яковлевский. А самый большой, Дмитриевский собор в стиле классицизма, был возведен на средства графа Николая Шереметева.

И снова, как и в Ростовском кремле, задираю голову, чтобы полюбоваться изумрудными куполами Зачатьевской церкви, храма святого Иакова Ростовского и, конечно, Дмитриевского, «шереметевского» собора.

Юго-западная смотровая башня монастыря привлекает многих. Забраться на нее непросто. Но стоит того! Ставшее к вечеру свинцовым небо, обнимающее мифическое озеро, каким-то чудом растаскивает тучи в стороны. Снег, невозмутимые стены монастыря и бесконечная гладь молчаливого Неро, уходящая за горизонт. Стоишь и понимаешь: всегда так было и будет. Зимой, летом, осенью, весной… когда хочешь сюда приезжай. Чтобы, не сдерживаясь, поклониться вере, памяти, вечности этой великой ростовской земле.

КСТАТИ

Ростов Великий слывет родиной многих сказочных героев. Один из них — младший из трех былинных богатырей, Алеша Попович. Историки полагают, что его прототипом мог быть сын ростовского священника Александр (сокращенно Олеша) Попович. По созвучию и зовется богатырь в сказаниях Алешей.

А был Попович воином храбрым. Как гласят летописные источники, служил он сначала Всеволоду Большое Гнездо, а затем и сыну его, Константину Всеволодовичу. Бился смело, сражаясь в княжеских междоусобицах. А погиб геройски в битве на Калке в 1223 году.

СКОРО МАСЛЕНИЦА

Масленичная неделя в этом году начинается 28 февраля и продлится по 6 марта. В Ростове Великом зиму традиционно провожают песнями, плясками и народными забавами. Вот и в этом году государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» подготовил специальную праздничную программу. Для детей в Музейной гостиной пройдут интересные мастер-классы, водить хороводы вокруг чучела Масленицы гостей приглашают в Митрополичьем саду. А настоящие русские блины взрослые и дети смогут отведать в палатах, где когда-то снимали сцены царского пира из любимого всеми кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».