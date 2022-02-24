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Все больше женщин управляют электропоездами метро

Вечерняя Москва

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Общество
Все больше женщин управляют электропоездами метро
1949 год. Старший машинист депо «Северное» московского метро Е. Мишина (слева) с коллегами / Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Общественный транспорт должен быть удобным и комфортным как для водителей, так и для пассажиров — правило, которое справедливо и сегодня. Также власти города продолжают развивать главную выставку страны.

Женское дело

«Отдел по подготовке кадров Московского метрополитена им. Л. М. Кагановича организовал курсы по подготовке машинистов и дежурных по станции. На курсах занимаются 40 женщин-активисток и членов семей работников метрополитена. Домохозяйки Е. Новикова, А. Мельникова, Н. Шишная и А. Никитина с успехом заканчивают прохождение общеобразовательных предметов. Вскоре они приступят к изучению вождения поездов и работы дежурной по станции.

20 февраля 1940 года

В 1980-х женщинам запретили работать машинистами в метро. Но современные электропоезда настолько комфортные, что ими вновь могут управлять девушки.

Первые после долгого перерыва машинистки вывели поезда на Филевскую линию метро в январе 2021 года. А уже осенью завершили обучение еще 42 девушки.

— Мы рады, что все больше женщин выбирают профессию машиниста, — сказал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

9 октября 2021 года

Места хватит всем

«Программа предприятий треста «Мосавторемонт» на 1937 год значительно расширяется. В 1937 году трест изготовит 100 автоларьков (движущиеся магазины). <...> На заводе «Арема» начата работа над новыми кузовами для ЗИСовских автобусов. Число мест в этих новых, обтекаемой формы, автобусах будет увеличено».

8 января 1937 года

Сегодня по московским дорогам курсирует электробус«гармошка». Новая машина проходит тест-драйв.

Среди очевидных плюсов — почти вдвое больше пассажирских мест, а заряда мощной батареи электробуса хватит на 90 километров.

— При успешном тест-драйве город станет закупать такой транспорт для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком, — отметили в Мосгортрансе.

30 декабря 2021 года

Накормить гостя

«К открытию выставки в павильоне Казахской ССР будет построен новый зал (площадью 200 кв. метров). В нем посетители увидят интересные экспонаты, показывающие большую работу сельскохозяйственных научных учреждений Казахской Республики».

28 февраля 1940 года

В наши дни в отреставрированном павильоне «Казахстан» впервые в истории ВДНХ открылся ресторан национальной казахской кухни.

— В меню есть, например, горячее сытное жаркое — куырдак, а также плов по-казахски, в него повара добавляют немного изюма и нута и готовят на самаркандском кунжутном масле, — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

22 февраля 2022 года

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