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Алексей Мигалин: Можно насладиться видами Москвы

Альфия Камилова

Общество
Алексей Мигалин: Можно насладиться видами Москвы
Фото: Из личного архива Алексея Мигалина

В феврале этого года Московскому пограничному институту ФСБ России исполнилось 90 лет. 24 февраля «Вечерняя Москва» встретилась с одним из выпускников легендарного учебного заведения, офицером запаса и президентом Военно-технического общества Алексеем Мигалиным.

Алексей Анатольевич, как и положено человеку служивому, пришел на встречу четко в указанное время.

— Место для разговора о Москве я выбрал неслучайно, — сразу перешел к делу собеседник. — В 1980-е здесь, на Славянском бульваре, был очень популярный хозяйственный магазин. Мне было десять. И я, конечно, в него не ходил.

Зато был постоянным покупателем стоявшего на углу киоска «Мороженое». А теперь взгляните: он до сих пор на месте! Я помню его с тех пор, как с родителями приезжал в гости к бабушке. То есть он стоит тут, наверное, больше полувека.

Алексей Анатольевич родился в Белоруссии в семье военнослужащих. Затем семья переехала в Хабаровск. Здесь мальчик пошел в первый класс. Продолжил обучение уже в средней школе небольшого городка Шимановска в Амурской области. Сегодня там проживают чуть больше 18 тысяч человек.

— А потом отца перевели в Москву. Своя квартира у нас появилась не сразу, поэтому мы жили у бабушки с дедушкой на Славянском бульваре, здесь же я и пошел в школу № 58, — вспоминает Мигалин. — После деревенской, можно сказать, школы оказался в столичной. Я называю ее мидовской, потому что в моем классе учились кубинцы и болгары, чехи и вьетнамцы, дети послов Италии. Кстати, мы до сих пор общаемся. У нас даже есть свой чат.

Тогда мальчика поразил прекрасный район Москвы, зеленый, уютный, высотный. Во дворах были детские и спортивные площадки, а еще после Олимпиады тут появился «Универмаг», который прославился широчайшим ассортиментом. Москвичи приезжали за продуктами со всех концов города.

— Я помню знаковые места 1980-х: кафе «Времена года» в Парке Горького и, конечно, «Молочку». Так мы называли молодежное кафе «У Фонтана» в Олимпийской деревне, которое открылось в 1982 году. «Молочкой» его прозвали потому, что это был безалкогольный молочный бар для спортсменов, — улыбается Алексей Мигалин. — Я тогда, как и многие подростки, увлекался брейком — нижним, верхним, силовым, и у меня даже неплохо получалось.

Он уверен, что Москва красивее многих городов мира.

— Я очень люблю Азию, и могу сказать, что город не уступает Гонконгу и Бангкоку, — говорит Мигалин. — У нас все сделано для пешеходов. Даже иностранцам легко ориентироваться в центре благодаря удобной навигации. А какие у нас пешеходные маршруты для туристов! Хотя меня больше впечатляют речные.

Своих гостей обязательно приглашаю на теплоходную экскурсию. Так можно без суеты насладиться великолепными видами Москвы, сидя за столом в приятной компании.

СПРАВКА

Алексей Анатольевич Мигалин родился в марте 1970 года в Минске. После школы поступил в одно из старейших военно-учебных заведений Погранслужбы России — Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Сейчас институт готовит офицеров и прапорщиков Пограничной службы ФСБ России. С 2015 года Мигалин — президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество».

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