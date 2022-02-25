Праздник народного искусства, красоты и таланта ждет москвичей и гостей столицы

Фото: пресс-служба выставки

Долгожданная XXXI Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия — 2022» пройдет с 2 по 6 марта в павильоне № 7 (залы 3–6) Центрального выставочного комплекса «ЭКСПОЦЕНТР».

Живая нить мастерства соединит свыше 800 организаций промыслов и ремесел, художников и мастеров из 55 регионов Российской Федерации, каждый из которых демонстрирует свои традиции, раскрывает только ему присущие грани.

Вновь на выставке будет представлен коллективный стенд мастеров и ремесленников интернет-платформы «Ярмарка мастеров» (livemaster.ru).

«Город мастеров» откроет секреты профессионального мастерства — художники промыслов и мастера продемонстрируют старинные приемы изготовления изделий промыслов.

На площадке «В гостях у мастеров» пройдут мастер-классы для детей и взрослых по абашевской керамике, петровской игрушке, росписи ткани, валянию и обработке кожи.

Фото: пресс-служба выставки

Деловая программа пройдет в формате консультационных площадок и семинаров, посвященных проблеме защиты интеллектуальной собственности в сфере народных художественных промыслов.

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия.

Выставочный проект «ЛАДЬЯ» при поддержке ПАО «Транснефть» и АО «Экспоцентр», отметивший в 2021 году свое 30-летие, стал крупнейшим в стране ежегодным мероприятием, представляющим российское народное искусство, масштабной социально значимой культурной акцией.

«ЛАДЬЯ» — это творческая лаборатория, авторитетная профессиональная площадка, где гости мероприятия смогут увидеть палитру народных художественных промыслов России, а организации промыслов и ремесел проведут конструктивный диалог, выработают эффективные решения по развитию отрасли, продемонстрируют свои лучшие товары, наладят коммерческие связи и найдут новых деловых партнеров, сотрудничество с которыми даст возможность расширить свой бизнес.

Фото: пресс-служба выставки

Выставка проводится при соблюдении всех необходимых мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Вход на выставку свободный.

Выставка организуется ассоциацией «Народные художественные промыслы России» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Соорганизатор выставки — АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Генеральный спонсор проекта «ЛАДЬЯ» — ПАО «Транснефть».

Режим работы выставки:

2 марта — с 12:00 до 19:00;

3–5 марта — с 10:00 до 19:00;

6 марта — с 10:00 до 17:00.

Москва, м. «Выставочная», Краснопресненская наб., 14.

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 7, залы 3–6.

+7 (499) 124-08-09, 124-48-10, 124-25-44, nkhp-vistavki@mail.ru

www.nkhp.ru

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