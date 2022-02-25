Новая сфера деятельности после 40 лет: история выпускницы центра «Профессионал»

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Если сфера деятельности теряет актуальность, москвичи могут пройти переквалификацию в учебном центре «Профессионал». Выпускникам помогут сменить профиль, увидеть новый вектор развития карьеры и найти работу. Ольга Федякова поделилась своей историей успешной профессиональной переподготовки.

Ольге 43 года. Она всю жизнь работала в индустрии туризма. С 2000 г. занимала должность генерального директора в турагентстве «Планета путешествий». Последние годы агентство терпело убытки, и Ольге пришлось уволиться.

Искать работу в той же сфере москвичка не видела смысла. Она поняла, что нужно начинать все сначала: переквалифицироваться и искать работу в новой профессиональной сфере. В центре занятости населения Ольгу направили на обучение в столичный центр «Профессионал». Вместе с карьерным консультантом она выбрала онлайн-программу по интернет-маркетингу. Профильного образования в этой сфере у женщины не было, но на предыдущей работе приходилось решать самые разные задачи, поэтому в некоторых инструментах маркетинга Ольга разобралась самостоятельно.

— Обучение очень помогло. Я не просто смогла быстро переквалифицироваться и получить новую профессию. Благодаря поддержке преподавателей и консультантов центра я четко сформулировала свои требования к работодателю и нашла работу с достойной оплатой, — поделилась выпускница центра «Профессионал».

Несмотря на то, что Ольга начинала изучение маркетинга практически с нуля, через месяц интенсивных занятий она уже знала основы и ориентировалась в трендах. Обучение велось на практике: преподаватель разбирал реальные кейсы компаний и давал творческие домашние задания. Это помогло в конце курса собрать портфолио собственных проектов по решению маркетинговых задач разной сложности.

После обучения выпускница составила новое резюме. По совету карьерного консультанта она ежедневно мониторила вакансии и отправляла отклики на подходящие предложения. Очень быстро удалось найти работу в новой сфере. Ольгу пригласили на должность руководителя отдела маркетинга в агентство «Базис 24» с хорошей зарплатой.

Помощь рядом

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Если вы хотите попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.