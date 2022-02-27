Даниил Безсонов: Наконец-то война закончится

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Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал специальному корреспонденту «Вечерней Москвы» о настроении бойцов, поставках материального обеспечения и надеждах жителей «горячего» региона.

— Добрый день, Даниил, как настроение у бойцов сегодня?

— С моральной точки зрения — самое позитивное. Все наши люди — и бойцы, и гражданские — заряжены только на победу! Поймите, мы ждали этого восемь долгих лет…

— А как дела сейчас обстоят на фронте?

— Наши войска по всему фронту ведут контрнаступление. У нас есть серьезные успехи на южном направлении — в районе Мариуполя. Что сказать: война продолжается.

— А как обстоят дела с призывом и материальным обеспечением?

— С призывом все нормально — в действующие подразделения призывники продолжают прибывать. У них высок патриотический подъем, все бойцы заряжены на победу. Вообще это самые счастливые дни для Донбасса за последние годы. Появилось ощущение, что война скоро наконец-то закончится. С материальным обеспечением дела обстоят удовлетворительно. В общем, мы ни на что не жалуемся.

— Жители Киева сейчас пишут в социальных сетях множество панических постов на тему боев...

— То, что у них продолжается два дня, у нас идет уже восемь лет. Ну почти восемь. При этом в Киеве огонь ведется только по военным объектам. В то время как по Донбассу били и продолжают бить по жилым кварталам и социальным объектам. То есть действуют строго по циничным методичкам НАТО: специально выбирают мирные цели, чтобы отвлекать мужиков от войны, заставить их беспокоиться за своих родных и близких.

— Да, в городе периодически погромыхивает…

— Да у нас всегда бахает. Для нас это уже привычно. Как раз наоборот, тишина заставляет нас напрягаться: это значит, что наш враг точно что-то новое затевает и надо каждую секунду держать ухо востро.