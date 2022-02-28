Волонтеров поддерживают на уровне правительства

Сотрудник коворкинг-центра Игнат Кушнарев передает волонтеру фонда «Дарящие надежду» Кристине Хачатурян листовки, которые бесплатно напечатали для НКО / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Как власти Москвы поддерживают благотворительные проекты, выяснила «Вечерняя Москва».

Сегодня в столице, по данным Комитета общественных связей и молодежной политики, зарегистрированы около 30 тысяч некоммерческих организаций (НКО). 10 тысяч из них — социальной направленности.

Наиболее распространенным направлением работы социально-ориентированных организаций в Москве являются программы в помощь детям — 60 процентов НКО помогают тяжелобольным детям, ребятам с инвалидностью, недоношенным малышам, сиротам. Следующее направление — помощь людям с инвалидностью и людям, попавшим в беду, — таких организаций около 30 процентов. Поддержка ветеранов и пожилых людей — 6 процентов НКО, а защитой экологии и спасением бездомных животных занимаются 3 процента.

Столичное правительство оказывает таким организациям комплексную поддержку. Например, уже много лет проводится конкурс грантов мэра Москвы, победители которого получают средства на реализацию своих проектов.

— Уникальность конкурса в том, что получить гранты могут не только крупные хорошо зарекомендовавшие организации, но и молодые НКО, которые только начали свою работу. В прошлом году победителями стали 173 организации в 12 номинациях. Общая сумма поддержки составила 400 миллионов рублей, — рассказали в комитете.

Также для некоммерческих организаций создан благотворительный сервис на сайте mos.ru. Это первый государственный портал, который собирает средства на программы благотворительных фондов. Важно отметить, что сервис решает проблему невысокого уровня доверия населения к программам благотворительности: с помощью него можно не просто перевести средства, но и познакомиться с описаниями этих благотворительных проектов и результатами их реализации.

— Сейчас к сервису подключено 60 столичных благотворительных организаций. Всего с момента запуска в 2020 году пользователи сделали почти 60 тысяч переводов на общую сумму более 20 миллионов руб лей, — сообщили в Комитете общественных связей и молодежной политики.

Но финансовая поддержка — это лишь часть того, что могут получить столичные НКО. В помощь им была создана крупная Сеть коворкинг-центров, услугами которой пользуется 3,5 тысячи некоммерческих организаций, как молодых, так и крупных, с многолетним опытом работы. В коворкингах можно поработать, провести встречу или мероприятие, посетить образовательные программы, воспользоваться профессиональными консультациями, услугами фотографа или видеографа, типографией, помощью в информационном сопровождении мероприятия.

— Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в 2021 году востребованность услуг коворкинг-центров не упала, а даже выросла, — отметил руководитель Коворкинг-центров НКО Павел Симаков. — Более 34 тысяч сотрудников НКО воспользовались рабочими помещениями в коворкинг-центрах, более 2,2 тысячи раз сотрудники НКО заказывали печать полиграфической продукции, 600 фотосъемок, а на портале «Душевная Москва» было опубликовано 2,3 тысячи материалов о работе некоммерческого сектора.

Кроме того, в прошлом году правительство Москвы поддержало 853 мероприятия НКО, участниками которых стали более 61 тысячи человек.

— В типографии было отпечатано более 550 тысяч страниц формата А3, — уточнил Павел Симаков.

Бесплатная печать полиграфической продукции действительно очень востребована среди некомерческих организаций. Например, благотворительный фонд «Дарящие надежду» регулярно пользуется типографией. Организация занимается помощью бездомным животным и устройством питомцев из приютов.

— В коворкинг-центре нам печатают разные брошюры, листовки, которые мы раздаем потом на наших выставках, — рассказала волонтер фонда Кристина Хачатурян.

По словам девушки, это существенно сокращает расходы организации.

— Благодаря такой помощи со стороны города мы можем направлять пожертвования москвичей на более важные вещи — корм для животных, медикаменты, лечение в ветеринарных клиниках, — пояснила Кристина Хачатурян.

Партнером коворкинг-центров является и фонд «Подари солнечный свет», который помогает детям, рожденным на раннем сроке.

— Мы пользуемся типографией, бесплатными помещениями для мероприятий, комитет всегда поддерживает нас информационно, — рассказала учредитель фонда Саниям Коваль.

По ее мнению, некоммерческим организациям необходим штаб, место, где они могут встречаться, обмениваться опытом.

— И таким штабом стали как раз коворкинги, организованные правительством Москвы, — подчеркнула она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Многие НКО являются давними партнерами правительства Москвы в реализации важнейших городских программ. У нас много совместных проектов в области инклюзии, защиты детей, помощи ветеранам и многодетным семьям, спасении бездомных животных. Столичные НКО не только воплощают в жизнь важные инициативы, но и объединяют активных москвичей. Свыше полумиллиона человек работают в НКО. И еще почти столько же горожан совмещают волонтерскую деятельность с основной работой.