Сотрудники МЧС провели дезинфекцию бассейна на улице Крупской

Младший сержант Ольга Самсонова проводит дезинфекцию в бассейне / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС Юго-Западного административного округа столицы провели дезинфекцию бассейна на улице Крупской.

Столичные спасатели еженедельно выезжают на противовирусную обработку различных объектов в городе, где возможно скопление посетителей. Особое внимание — культурным и спортивным учреждениям.

— У жителей иногда возникает вопрос: сколько стоит сильный, но безопасный дезинфекционный раствор, которым пользуются спасатели? Я могу заверить: социально значимые объекты обрабатываются только бесплатно, — рассказывает начальник Управления МЧС по ЮЗАО полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко.

В конце прошлой недели поступила заявка на дезинфекцию от руководства плавательного бассейна. Младший сержант внутренней службы Ольга Самсонова с представителем добровольного спасательного отряда «Спасение ПРО» Марией Вороновой привезли аппараты-разбрызгиватели «Жук». Приготовили на месте раствор из заранее припасенных реактивов на основе хлора и обычной водопроводной воды.

Затем девушки переодеваются в защитные костюмы. Вскидывают на плечи гулко булькающие ранцы с губительным для вирусов составом. Все, теперь можно приступать к работе!

— Мы начинаем разбрызгивать дезинфицирующий раствор прямо с первого этажа, где находятся административные помещения огромного здания, — говорит Ольга Самсонова.

По мнению девушки, здесь часа на полтора-два кропотливой работы. Опрыскать реактивом надо все поверхности, с которыми соприкасаются руки людей, а также полы, стены, мебель.

— Наши бассейн посещают примерно от 50 до 200 человек в день. Средний ежесуточный показатель — 150 человек,— рассказывает методист бассейна Наталья Касаткина, — при этом здесь очень много мест, куда человек приходит почти нагим, в одних плавках. А чем больше незащищенной кожи с ее естественными микроповреждениями, тем больше вероятности подцепить болезнетворный микроб. Поэтому дезинфицировать бассейн приходится регулярно.

Спасатели тем временем поднимаются в раздевалки. Щедро разбрызгивают дезинфицирующий раствор на скамьи, на дверцы шкафчиков, на ручки дверей и поручни перил.

— Перилам и дверным ручкам — особый «почет». За них чаще всего хватаются руками, поэтому больше всего микробов гнездится именно здесь, — открывает секрет Мария Воронова, — но если хорошенько залить, жизни вредоносной заразе и десяти минут не останется!

Путь спасателей лежит в главный зал, к бассейну с голубоватой водой. Сама вода уже обеззаражена — в спортивных бассейнах это и без угрозы коронавируса всегда было делом типичным. Девушкам осталось обезопасить дорожки, внешнюю часть бортиков, лестницы и скамейки вдоль бортов.

— Болезнетворные бациллы любят влажность, поэтому нередки в бассейнах. Но у нас им дали жару! — утверждает Наталья Касаткина.