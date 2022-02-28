Воспитанники воскресных школ отпраздновали День православной молодежи на катке

Москвичи Екатерина и Андрей Егоровы привели своих детей Александра и Арсения (слева направо) на каток на Красной площади / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

27 февраля в честь Дня православной молодежи на катке на Красной площади состоялись катания для воспитанников воскресных школ и их родителей, организованные при содействии объединения московских храмов.

Звонкий детский смех разлетается по всему катку. Семилетний Саша Егоров только учится кататься на коньках. Оттолкнувшись от бортика, делает первые самостоятельные шаги по льду. Чуть запинается, но не падает. Мальчик уверен в себе, ведь позади, в двух шагах, держится папа, Андрей Егоров, готовый в любой момент подхватить сына.

Сашин младший брат Арсений, двух лет от роду, гордо восседает в машинке, очень похожей на настоящую. Только вместо колес у его машины — лезвия, потому что ездит она по льду. Коньки у Арсения тоже есть, почти как у брата, только маленькие, как раз по ноге. Малыш удобно устроился на сиденье, держась за руль. Для него все происходящее вокруг в новинку. Он с интересом рассматривает ледовое поле, украшенное цветными фонариками и флажками, радостные лица катающихся. У него на ногах тоже надеты маленькие коньки, но на лед он не встает.

Везти по льду такой ценный груз — машинку с сыном — выпала честь Екатерине Егоровой, маме мальчишек.

— Если честно, я лет десять не стояла на коньках, — признается Екатерина, держась за рукоять машины.

Но после первого круга по катку страх падения пропадает. Дама уже увереннее держится на коньках, и когда ее сменяет Андрей, сразу же пробует кататься без опоры.

А Саша в это время подключается к детским играм. Ребята из воскресных школ устраивают догонялки и салочки, пытаются обогнать друг друга в импровизированной эстафете. Пока дети заняты играми, родители могут покататься в свое удовольствие.

— Я давно хотела попасть именно на этот каток, и вот наконец-то получилось. Мы ходим в храм Пророка Божия Илии на Новгородском подворье, дети записаны там в воскресную школу, — рассказывает Екатерина.

Ее муж Андрей замечает, что, несмотря на выходной день, на катке достаточно свободно: народу немного, можно не переживать, что в детей кто-то врежется. А еще мужчина по достоинству оценил ровный лед. На таком кататься получается даже у тех, кто давно этого не делал.

— Уважаемые гости, сеанс закончится через десять минут, — гремит динамик. Неужели час уже почти пролетел? Егоровы собираются всей семьей, чтобы вместе с остальными гостями праздника дать еще три круга по катку.

Потом, по традиции, — общее фото на память. И пора в раздевалку — переобуться, сдать коньки. Андрей вместе с Арсением задерживается около ограждения. А на каток выезжает огромная специальная машина — надо привести в порядок ледовое поле перед следующим сеансом. Сеня не отрывает глаз от чудо-техники, пока папа рассказывает, как удивительная машина делает лед.

Проводить День православной молодежи на катке — давняя традиция Центрального викариатства.

— Мы устраиваем катания примерно с 2008 года, — рассказывает организатор Татьяна Заболотина. — Тогда с нами связалась администрация катка и предложила возможность устроить для семей бесплатные катания. И всем идея очень понравилась.

В разные годы катки менялись, но этот, в самом центре столицы, на Красной площади, всегда оставался самым любимым у посетителей.

— Каждый год приходит по 150 человек, от дошколят до бабушек и дедушек, — рассказывает Татьяна.

СПРАВКА

День православной молодежи отмечают в День Сретения Господня. Зародилась эта традиция давно, еще в 1953 году. Но широко отмечать этот праздник начали лишь в 2002 году. Ежегодно в храмах проводятся самые разные праздничные мероприятия: молодежная Божественная литургия, беседы со священниками, а на территориях около храмов — концерты, гулянья, а также награждение активистов. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди в этом году отметил, что именно в юном возрасте важно встретиться со Христом, пока человек не лишился нравственных ориентиров и не подвергся негативному влиянию со стороны.