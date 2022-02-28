Проект «20 идей»: искусственный интеллект поможет спасти жизни

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смерти в России и в мире. От внезапной остановки сердца в России, согласно данным «Национальных рекомендаций по определению риска и профилактике ВСС», из-за внезапной остановки сердца ежегодно погибает 200–250 тысяч человек. Как исправить ситуацию? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

— Выживаемость при внебольничном отказе сердца крайне низкая — всего 5–10 процентов случаев — и зависит от цепочки событий, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Вот что входит в цепочку:

вызов помощи и распознавание остановки сердца;

раннее начало сердечно-легочной реанимации (СЛР);

ранняя электрическая дефибрилляция;

расширенная реанимация и постреанимационная помощь.

Врачи знают: самым главным врагом при внезапной остановке сердца является время. С каждой минутой без реанимационных процедур вероятность выжить уменьшается на 10 процентов. При этом, по данным Департамента охраны здоровья населения Москвы, закрытый массаж сердца, проведенный в первые 60–120 секунд позволяет вернуть к жизни до 50 процентов больных. Диагностика уже случившейся остановки кровообращения является начальным этапом, при котором важна каждая секунда. Поэтому представители системы здравоохранения развитых стран стали обращать внимание не только на популяризацию сердечно-легочной реанимации и доступность дефибрилляторов, но и на скорость распознавания сердечного приступа при обращении в диспетчерскую службу скорой медицинской помощи.

Специалисты из Дании разработали систему по распознаванию внебольничной остановки сердца посредством машинного обучения, основанного на анализе данных разговоров диспетчеров. Созданная программа искусственного интеллекта провела анализ аудиозаписей всех звонков, поступивших в скорую помощь Копенгагена в 2014 году, в количестве 108 607. Из них 918 звонков оказались по случаю внезапной остановки сердца, поступившие до начала реанимационных мероприятий. Диспетчерами было распознано правильно 665 случаев (72,4 процента), в то время как программа определила 772 (84,1 процента) и в среднем на 10 секунд быстрее: за 44 секунд вместо 54 секунд операторами. На сегодняшний день такая система искусственного интеллекта внедрена в службу экстренных вызовов Дании. Благодаря технологиям, которые распознают не только слова, но и голос и фоновые звуки, фильтруют посторонние шумы, диспетчеры получают правильные сигналы о случае остановки сердца быстрее и чаще, чем без такой помощи. Тогда диспетчер просит звонящего незамедлительно начать СЛР и остается с ним на связи до приезда скорой помощи. Программа работает в фоновом режиме параллельно с оператором, и служит ему эффективным подсказчиком в принятии решений, но не заменяет существующие протоколы общения. Благодаря этой системе только в Копенгагене на 150 пациентов в год больше выявляются до приезда скорой помощи, что позволяет начать СЛР ранее и увеличивает шансы на выживание.

Такая же система успешно прошла пилотную проверку Европейской ассоциацией номеров экстренных служб на данных из Италии и Франции. Обработав всего лишь 3265 звонков на итальянском языке и 2069 звонков на французском языке, система искусственного интеллекта уже показала свое превосходство над решениями, принятыми по этим звонкам человеком: количество выявленных остановок сердца оказалось на 5,5 процентного пункта больше во Франции и на 3,9 в Италии. Также отмечена четкая динамика: чем больше звонков обрабатывает искусственный интеллект, тем больше его точность и скорость в диагностировании проблемы. Аналогичная система сейчас разрабатывается в Австралии службой скорой помощи штата Виктория совместно с Университетом Монаша, и ее первичные результаты также показывают успех.

— Я предлагаю разработать и внедрить в России искусственный интеллект, обученный определению сердечных приступов и внезапных остановок сердца в диспетчерских службах скорой помощи по анализу поступающих звонков, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Это увеличит количество проводимых лечебных или реанимационных процедур до приезда скорой помощи, а значит увеличит шансы на выживаемость.

Сама разработка такой системы вполне реализуема без видимых препятствий. В России уже есть успешный опыт интеграции искусственного интеллекта в деятельность скорой помощи. Например, в Москве используется программа, которая на основании обработки входящих данных определяет, является ли вызов экстренным или неотложным. Финансирование предлагаемого решения можно осуществить в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», разработанного в целях реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Учитывая уже накопленный зарубежный опыт и имеющийся в стране уровень развития информационных технологий совместно с амбициями к развитию искусственного интеллекта, предлагаемая программа для распознавания сердечных приступов и остановок сердца может стать реальностью уже в ближайшие годы.

При существующих масштабах проблемы такая разработка может спасти жизни тысяч россиян.

Кардиохирург, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ Лео Бокерия идею поддерживает:

— Если реанимационные мероприятия начать в первые три минуты после остановки сердца, то вероятность того, что оно вновь начнет работу, приближается к 100 процентам. Если во временном промежутке 3–5 минут, то уже 60 процентов, — рассказывает Лео Антонович. — В общем, чем скорее человека начнут спасать, тем лучше. При этом надо понимать, что абсолютное большинство граждан подобную медицинскую помощь сами оказывать не умеют. Поэтому необходимо, чтобы им помогал живой диспетчер, что важно и с психологической точки зрения. Пусть искусственный интеллект определит остановку сердца, пусть дает диспетчеру подсказки, но разговаривать с самим человеком, который пытается спасти больного, должен живой человек. Причем, разумеется, профессионал, имеющий медицинское образование. А параллельно необходимо развивать службу скорой помощи: делать все, чтобы она приезжала как можно быстрее. Чем быстрее рядом с больным окажутся врачи со специальным оборудованием, тем лучше.

Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая», считает, что искусственный интеллект способен помочь диспетчеру определить внезапную остановку сердца.

— Ведь диспетчер может сделать ЭКГ и даже пощупать пульс больного. Поэтому определить проблему со здоровьем ему приходится на расстоянии. Вот тут искусственный интеллект и способен дать подсказку, — пояснил эксперт.

Врач скорой помощи Михаил Коневский считает, что идея имеет право на жизнь.

— Да, искусственный интеллект можно и нужно использовать при распознании остановки сердца. При этом, я считаю, нужно идти дальше и обучать людей основам сердечно-легочной реанимации, — убежден эксперт. — Сейчас это делается в школе на уроках ОБЖ, но делается, скорее, формально. Нужно не только смотреть учебные фильмы, но и тренироваться на манекенах. Чтобы, когда беда случилась, человек знал, что делать! Использование искусственного интеллекта должно стать звеном в цепочке своевременной и эффективной медицинской помощи.

Для того чтобы инициатива Дмитрия Давыдова была воплощена в жизнь, необходима помощь государства. Автор надеется, что его предложение получит поддержку, как и другие его идеи.

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