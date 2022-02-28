Новые школы-гиганты и детсады по индивидуальным проектам построят в Москве в 2022 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

85 социальных объектов ввели в столице в 2021 году. Мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги работы столичного Стройкомплекса, отметил, что в их числе — 54 здания школ и детских садов. Строительство учебных заведений с каждым годом становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты становятся вместительнее. В новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов.

Как сообщили в московском Департаменте строительства, в настоящее время за счет средств городского бюджета возводится более 30 объектов образования, из них более 20 объектов планируют ввести в эксплуатацию в этом году, в том числе — 5 школ, 6 учебных корпусов и 11 детских садов в различных округах столицы.

Все образовательные учреждения в столице строятся по индивидуальным проектам и оснащены современным оборудованием для обучения и воспитания детей, для всестороннего физического и эстетического развития. Помещения зданий оборудуют всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан.

Так, в этом году в Ватутинках введут в эксплуатацию школу–гигант на 1200 мест и детский сад с бассейном на 350 мест. В здании школы разместятся актовый зал, универсальный трансформируемый спортивный зал с разделительным занавесом, шахматный кружок, IT–полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования. В детском саду будут групповые ячейки, игровая, бассейн, спортивный и музыкальный залы и творческая мастерская.

Идет активное строительство образовательных учреждений в Некрасовке. Здесь до конца года построят семь образовательных учреждений: две школы, учебный корпус и четыре детских сада. В квартале №13 Некрасовки будет построен детский сад на 350 мест, в квартале №14 появятся школа на 550 мест и детский сад на 225 мест. В квартале №17 будут построены четыре объекта образования: учебный корпус на 350 мест, школа-гигант на 1150 мест, два детских сада на 275 и 300 мест.