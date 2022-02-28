Юных столичных музыкантов ждет светлый и просторный зал

Замдиректора музыкальной школы № 4 Лидия Богданова демонстрирует рояль в концертном зале / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

1 марта после капитального ремонта открывается Детская музыкальная школа № 4. Событие отметят праздничным концертом, с которого начнется юбилейная программа: в этом году школе исполнится 75 лет.

Много света и цвета — первое, что бросается в глаза, когда оказываешься внутри обновленного здания. Синий, салатовый, синий, бежевый, серый... Если произнести названия красок, выделяя хлопками ударные слоги, то окажется, что интерьеры обладают своим ритмическим рисунком. Как будто кто-то записал партитуру для изображенных на стенах музыкальных инструментов.

— Раньше у нас было уютно, а теперь будет еще и очень красиво, — говорит заместитель директора Детской музыкальной школы № 4, почетный работник культуры Москвы Лидия Богданова.

Ремонт сделан по программе «Искусство — детям». Работы заняли два года. Все это время больше 400 учеников занимались на разных площадках. И, конечно, педагоги и сами дети рады вернуться в родные стены. В кабинетах после перепланировки стало просторнее, там обновили мебель и музыкальные инструменты. Так, в классах для занятий на фортепиано стоят современные «ямахи».

— А здесь дети будут готовиться к выступлениям и конкурсам, — показывает еще один кабинет Богданова, — поэтому сюда мы поставили концертное пианино, у него звук как у рояля.

Большие отчетные концерты и другие мероприятия, в том числе посвященные юбилею школы, теперь будут проходить в обновленном зале. С потолка свисают круглые светодиодные лампы. Стены выкрашены в модный серый цвет, с которым идеально сочетается синий занавес. Но главное — концертный зал стал больше: на сцене свободно умещаются два рояля.

— А еще — гораздо светлее, — радуется замдиректора. — Раньше здесь не было окон, но мы решили эту проблему, объединив зал с двумя классами. И по просьбе педагогов установили кондиционеры.

Теперь и зрителей можно пригласить больше. Для них в несколько рядов в зале расставили синие и бежевые стулья. Ждать своего выхода юные музыканты и вокалисты будут в артистической, она появилась тоже после ремонта.

— В апреле у нас по традиции пройдет день открытых дверей, — приглашает всех желающих Лидия Богданова. — И где-то в мае мы ждем юных абитуриентов на вступительный экзамен.

Всего в школе шесть отделений: фортепиано, синтезатор, академический вокал, струнные, духовые и народные инструменты. Кроме того, есть подготовительное отделение для малышей и программы для взрослых, в том числе для людей старшего поколения.

СПРАВКА

Программа «Искусство — детям» стартовала четыре года назад. С тех пор уже привели в порядок 130 зданий городских школ искусств. До конца года капитальный и текущий ремонт сделают еще на 24 объектах. Для их оснащения закупят 2,5 тысячи музыкальных инструментов.