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Концерт группы «ПЕЛАГЕЯ» в «Крокус Сити Холле»

Полина Французова

Общество
Концерт группы «ПЕЛАГЕЯ» в «Крокус Сити Холле»
Фото: АО «Крокус»

Русская фолк-рок-группа «ПЕЛАГЕЯ» даст концерт — презентацию новой программы на сцене «Крокус Сити Холла» 12 марта 2022 года.

Зрителям обещают высочайший уровень мастерства музыкантов, известные народные песни в оригинальных аранжировках «ПЕЛАГЕИ» и фолк-роковый авторский материал, великолепные костюмы и сказочное оформление сцены в стиле работ гениального Ивана Билибина.

Уникальный диапазон, тончайшие нюансы в лирике, высокая степень трагизма, дикая необузданная энергия казачьих песен и настоящий роковый драйв — все это — голос «принцессы русского фолка», прекрасной Пелагеи.

Программа будет представлена в новом составе. Победитель телепроекта «Голос-10», обладатель роскошного баритона, поразивший публику своей искренностью и музыкальностью, Александр Волкодав стал новым солистом и полноправным членом группы своей наставницы.

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