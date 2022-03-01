Новый тариф позволяет «жить» в интернете

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Смотреть кино на экране смартфона теперь можно хоть каждый день. Оператор мобильной связи Tele2 запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступны несколько десятков гигабайтов мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Помимо этого, оператор предложил обновленный тариф, который теперь включает еще больше привилегий и дополнительных опций.

Новый тариф ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Предложение оператора сочетает объемный пакет мобильных услуг, доступ к контенту от популярного видеосервиса и безлимитный трафик на YouTube. Пользователи могут рассчитывать на неограниченный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, TikTok, «Там-Там», Instagram, Facebook, к соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Общение и просмотр видео в социальных сетях не расходует пакет интернета, включенный в тариф. Клиенты премиальных тарифов получат выделенную линию обслуживания. Компания позаботилась и о безопасности: пользователи тарифов автоматически будут защищены от нежелательных подписок. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть Tele2. Узнать о тарифах можно на сайте оператора или в мобильном приложении оператора.

Александр Бахтин, кандидат технических наук, завкафедрой телекоммуникационные системы Московского института электронной техники, рассуждает:

— Появление подобных тарифов не удивляет, потому что потребление трафика и в России, и во всем мире растет. Дело в том, что нынешний пользователь интернета уже не столько читает, сколько смотрит. Ведь еще китайцы заметили: одна картина стоит десяти тысяч слов. А один ролик — и того больше. Практически все сегодняшние соцсети, в том числе очень популярный у подростков TikTok, — это не про буквы, а про видео. Даже если брать информационные сообщения, то сейчас: если нет ролика, то и самого события в общественном сознании как бы нет.

Как пояснил эксперт, экраны смартфонов в последнее время становятся все больше, а картинка на них — все лучше. Поэтому многие смотрят кинофильмы длиной 1,2–2 часа на экране смартфона — это примерно 1,5 гигабайта трафика.

— И есть немало людей, готовых смотреть фильмы ежедневно, поэтому и трафика необходимо много: десятки гигов в месяц, — пояснил Александр Александрович. — Мобильные операторы видят эту тенденцию и подстраиваются под новые потребности аудитории. В дальнейшем появятся тарифы, где трафика будет все больше и больше.