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Что такое бизнес-модель маркетплейса

Полина Французова

Общество
Что такое бизнес-модель маркетплейса
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Понимание того, как продавать свою продукцию с прибылью, является одной из захватывающих частей того, чтобы быть владельцем бизнеса. Это требует знания того, где ваши целевые клиенты проводят время и составления плана по их привлечению.

Часто этого можно достичь, понимая различные типы торговых площадок. Каждый рынок использует бизнес-модель маркетплейса, которая представляет собой структуру, показывающую, почему бизнес существует и как он достигает своих целей.

Но что такое бизнес-модель маркетплейса? Начнем с определения бизнес-модели, которое связано с определением маркетплейса. Если у вас уже есть магазин, вас может заинтересовать трансформация маркетплейса с помощью Scallium.pro и полностью закрыть все основные процессы e-commerce. Поможем вам понять, что такое бизнес-модель маркетплейса и как правильно выбрать маркетплейс для вашего бизнеса.

Определение бизнес-модели

Бизнес-модель — это структура или условие того, как бизнес создает ценность для своих клиентов. Она описывает способ создания продукта или услуги, как он продается, кому он продается, размер прибыли продукта и насколько бизнес конкурентоспособен на рынке.

Хотя это и не одно и то же, бизнес-модель похожа на бизнес-план. Бизнес-модель описывает характер деятельности и целей бизнеса, а бизнес-план описывает, как эти действия выполняются.

Бизнес-модель онлайн маркетплейса

Бизнес-модель онлайн маркетплейса — это структура, которую интернет-рынок использует для привлечения покупателей и продавцов, поддержания доходов и сохранения конкурентоспособности. В чем-то она похожа на оффлайновые бизнес-модели, а в чем-то отличается. Есть накладные расходы, задачи учета электронной коммерции, маркетинговые стратегии электронной коммерции и целевые аудитории.

Существует несколько способов отличить бизнес-модели офлайн-рынка от онлайн-рынка. Во-первых, клиенты предъявляют разные ожидания к офлайн-покупкам и онлайн-покупкам. В розничном магазине покупатели знают, что они могут потрогать товар, а потом забрать его с собой. В Интернете потребители ожидают быстрой и недорогой доставки и обработки. Эти потребительские тенденции возлагают меньше ответственности на покупателя и больше на продавца.

Во-вторых, у клиентов есть гораздо более широкий выбор товаров онлайн. Когда вы находитесь в обычном магазине, единственные продукты, доступные вам в этот момент, — это то, что находится прямо перед вами. В Интернете вы можете совершать покупки в разных магазинах за считанные секунды. Таким образом, ваш магазин должен включать в себя как минимум несколько товаров с высоким спросом, которые доступны по конкурентоспособным ценам.

В-третьих, клиенты покупают разные типы продуктов онлайн и офлайн. Одежда, техника, книги, путешествия и игрушки — вот примеры того, что стоит продавать в Интернете. Матрасы, автомобили, купальники, музыкальные инструменты и мебель, как правило, лучше продаются в оффлайне, в основном потому, что потребители хотят сначала опробовать их. Разумным выбором будет использование бизнес-модели маркетплейса, основанной на нише вашего бизнеса.

В заключение

Закладка правильного фундамента для вашего бизнеса часто требует больше работы, чем вы можете себе представить. Помимо заполнения документов и экономии денег на расходы, вам необходимо хорошо знать как клиентов, так и ваших конкурентов.

Выбор правильной бизнес-модели, основанной на потребностях и целях вашей компании, является важным решением. Узнав об основных бизнес-моделях, вы будете готовы начать свой бизнес в среде, способствующей его успеху.

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