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Метро с настроением

Геннадий Окороков

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«Вечерке» – 100 лет
Общество
Метро с настроением
1938 год. Открытие первой очереди Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена / Фото: РИА Новости

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере от 26 февраля 1935 года газета «Вечерняя Москва» рассказала о том, как проходила проверка по завершении работ в метрополитене и о его отличительных особенностях.

Тогда вышло несколько материалов о подземке. На первой полосе рассказывали, как проходит приемка метрополитена. Фактически в феврале поезда по станциям уже ходили. Но поскольку подземка была делом небывалым для СССР, прием его шел особенно тщательно.

«В последнем вагоне группа людей напряженно смотрит в окна, назад, на пройденный путь. Это члены правительственной комиссии по приемке метрополитена обследуют качество укладки путей в метро. Командиры движения этого поезда — руководитель подкомиссии по приемке пути товарищ Шамергорн и главный инженер пути Метростроя товарищ Зарембо», — сообщала подробности газета.

Правительственная комиссия была разбита на девять подкомиссий по приемке, у каждой из которых был свой участок работы — тоннели, электросиловая часть, подвижной состав и прочее.

«После общего осмотра сегодня начинается самое тщательное и детальное обследование пути. По всей линии прогоняется особая тележка Долгова, которая при помощи специальных приборов отмечает малейшее повышение или понижение пути и так далее», — писала «Вечерняя Москва».

На третьей полосе главный архитектор Метростроя Самуил Кравец рассказывал, чем отличается метро Москвы и других мировых столиц. По словам архитектора, главное отличие — это забота о человеке: «За границей метро является коммерческим предприятием. Отсюда — все его качества». Метрополитены Парижа и Америки, по слова Кравеца, выполняют только транспортную функцию.

«Об удобствах пассажиров и тем более о красоте метро за границей не думают», — утверждал Самуил Кравец. В Советском Союзе все было по-другому.

«Строители московского метро приняли все меры к тому, чтобы обеспечить пассажирам хорошее самочувствие в тоннелях и на станциях. Вот почему наше метро строго сохраняет пропорцию высоты. Благодаря этому пассажиры не будут ощущать подземелья. За границей же за основу высоты брался... человеческий рост», — цитировала газета Самуила Кравеца.

«Ни в одном метро Запада и Америки нет такого освещения. Нигде нет мраморной отделки», — пишет газета. Мрамор не только красив, но и долговечен.

ЦИФРЫ

136 колонн поддерживают потолок станции метрополитена «Комсомольская». Это рекорд столичного метро.

КСТАТИ

Участок «Александровский сад» — «Киевская» был в составе трех разных линий метро. С 1935-го по 1938-й — как ответвление нынешней Сокольнической линии. С 1938-го по 1953-й — в составе Арбатско-Покровской, а с 1958-го и по нынешнее время — Филевской.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Витражи на станции «Новослободская» были изготовлены латвийскими художниками из цветных стекол, хранившихся в кафедральном соборе Риги и предназначавшихся для украшения костелов.

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