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Смех и интриги в уездном городе

Татьяна Еременко

Сюжет: 

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Общество
Смех и интриги в уездном городе
Игорь Горбачев в роли Ивана Хлестакова / Кадр из фильма «Ревизор» / 1952 год

4 марта исполнится 170 лет, как умер Николай Васильевич Гоголь, чьи тексты остаются современными всегда. Мы же к столетию газеты вспоминаем киноленты, вышедшие годы назад. Обозреватель «Вечерней Москвы» Татьяна Еременко предлагает посмотреть экранизации Николая Васильевича.

Семьдесят лет назад, в 1952 году, на экраны вышел цветной фильм режиссера Владимира Петрова «Ревизор».

Если классикой становится то, что превосходит сиюминутное, то комедию «Ревизор» (1952), как и саму пьесу, смело можно считать таковой. Вот судья Аммос Ляпкин-Тяпкин (Сергей Блинников) заявляет, что не видит ничего предосудительного, чтобы брать взятки борзыми щенками, ибо это не в счет. На что ему отвечает городничий Антон Антоныч Сквозник-Дмухановский (Юрий Толубеев): «Зато вы в Бога не веруете!» Что, впрочем, ему самому не мешает идти против совести.

И у всех, кто ждет в небольшом городке ревизора-инкогнито, от страха за грешки дрожат поджилки. Исключая дочь Марию (Тамара Носова) и жену Анну (Анастасия Георгиевская) городничего. Тем хочется обрести романтического героя в лице заезжего гостя и хотя бы представить себя в светском обществе. Сам Иван Хлестаков (Игорь Горбачев) и не собирался плести интриги, но умело воспользовался ситуацией.

Ведь он молод, любвеобилен, привык пускать лоск в глаза вместо пыли. И лишь то, что у юного парня хватает ума прислушаться к слуге Осипу (Алексей Грибов), выручает в нужную минуту.

Умная комедия позволяет переоценить щекотливую ситуацию. Взяточничество, легкомыслие, безалаберность, склонность полагаться на «авось» — все это упаковано в текст Гоголя, постановку Петрова, игру талантливых артистов.

КСТАТИ

Роль Хлестакова для будущего народного артиста СССР Игоря Горбачева стала его первой большой ролью в кино. До этого он сыграл персонажа в студенческом театре Ленинградского университета. Городничего же Юрий Толубеев тоже сыграл и в кино, и в спектакле Леонида Вивьена.

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