Сетевые магазины захватывают рынок еды

Анастасия Агеенкова (слева) и Елена Генжур в одном из сетевых магазинов Москвы. Эксперты считают, что в сетевых торговых точках ниже цены и больше выбор продуктов. Однако свежесть продуктов — под вопросом / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В 2021 году объем интернет-торговли в России вырос на 13 процентов и составил 3,6 трлн рублей. Это примерно годовой бюджет Москвы. На странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «Вечерней Москвы» выясняли, почему сети захватывают продуктовый рынок столицы, продолжат ли «худеть» упаковки еды, какой в 2022 году будет инфляция и как изменятся цены на аренду жилья. Также мы публикуем самые актуальные новости потребительского рынка.

Доля ста крупнейших продуктовых сетей впервые превысила 50 процентов рынка. Чем хорошо и чем плохо для москвичей увеличение числа сетевых магазинов?

По данным аналитической компании Infoline, в 2021 году доля ста крупнейших торговых сетей превысила 50 процентов. При этом на десятку ключевых игроков пришлось почти 38 процентов рынка. В Москве этот показатель еще выше.

Согласно исследованию, заметнее всего — с 8,7 до 9,9 процента — выросла доля сети «Магнит». Динамика связана с покупкой «Магнитом» 2,47 тысячи магазинов «Дикси». Доля X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») увеличилась с 12,6 до 12,7 процента. А вот показатель Mercury Retail Group («Красное & Белое», «Бристоль») сократился с 6,2 до 5,8 процента. Доля «Ленты», несмотря на покупку 161 супермаркета Billa, снизилась с 2,4 до 2,3 процента, Auchan — с 1,4 до 1,3 процента, Metro — с 1,2 до 1,1 процента. Увеличить долю удалось сети «Вкусвилл» — с 0,8 до 1 процента, а также жестким дискаунтерам «Светофор»: с 1,3 до 1,7 процента.

— Наступление торговых сетей, без сомнения, процесс положительный, — убежден маркетолог Артем Ильинский. — Главный плюс для покупателей — это, конечно, цены. В сетевом магазине они практически всегда ниже, потому что сети закупают продукты не на оптовке, а непосредственно у производителей. Причем крупным оптом, поэтому выходит дешевле.

К тому же, как пояснил эксперт, в сетях имеют место бонусные программы, акции и скидки. Причем на весьма широкий ассортимент товаров.

— В несетевых же магазинах скидку могут сделать разве что на продукт, у которого завтра кончается срок годности, — пояснил Ильинский.

Второй плюс, как пояснил эксперт, более высокое качество продуктов: в сетях всегда есть жесткий входной контроль.

— Третий плюс — более широкий выбор товаров. Даже в небольшом супермаркете 2–3 тысячи наименований, — рассказывает Ильинский.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что в наступлении сетей есть и минусы.

— Первый и главный: сокращение на рынке доли малого бизнеса — а ведь это те же москвичи. Второй минус: в сетевых супермаркетах, как правило, «долгоиграющие» продукты от крупных производителей. А где более мелкие? Я давно, например, не встречал в сетях продукцию Останкинского молочного комбината: крупные сети, вероятно, с ним просто не работают, а значит, развитие предприятия под вопросом, — рассуждает эксперт. — Плюс сетевые магазины безлики, они как бы стандартизируют городскую среду: везде одинаковые вывески. Вряд ли этого хорошо.

Тем не менее, как считает эксперт, сети продолжат экспансию. Причем развиваться в первую очередь станут такие форматы, как жесткие дискаунтеры — где очень узкий выбор, зато самые низкие цены.

— Одна из главных для сетей проблем — это нехватка площадей под супермаркеты. Они ведь не могут открыть «точку» в квартире, переведенной в нежилой фонд, — рассуждает Кудрявцев. — Но программа реновации эту проблему решит. Во всех новых домах, которые по ней строятся, первые этажи — нежилые, и места под крупные магазины там достаточно.

У несетевой продуктовой торговли в Москве, как считает эксперт, останется лишь одна ниша — фермерские продукты.

— Это могут быть овощные, молочные или мясные лавки со свежими продуктами, которых просто не встретишь в сетевых супермаркетах, — пояснил Кудрявцев. — Яблоки, которые пахнут, парное мясо, свежий творог, цельное молоко — вот что там будут предлагать. А все остальные сегменты рано или поздно займут крупные сети — таков закон рынка.

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Упаковки похудели навсегда

Производители продуктов нашли свой способ борьбы с ценами: уменьшили количество товара в пачке.

Так, по данным российских ретейлеров, шоколадка весом 85 граммов теперь весит 82 грамма, а упаковка растворимого кофе полегчала с 95 до 85 граммов. Питьевой йогурт «похудел» с 270 до 260 граммов, на прилавках появились макароны в упаковке 400 граммов вместо привычных 450. Кроме того, корма для домашних животных стали поставлять в упаковке 75 граммов, которые ранее продавались по 85 граммов. Производители объясняют эти изменения тем, что таким образом они сохраняют цены на эти категории товаров на прежнем уровне.

Член Союза маркетологов России Денис Ремизов пояснил, что даунсайзинг, уменьшение веса товара в упаковке, стал, увы, весьма распространенной в России практикой.

— Когда у производителя вырастают затраты, он может предпринять несколько шагов. Первый — снизить маржинальность, т.е. доходность производства. Идти на это не хочется, потому что ты теряешь возможность вкладывать прибыль в расширение производства, покупку новых, более эффективных линий и т.д., — рассказывает эксперт. — Второй вариант — повысить отпускную цену. Тут тоже проблемы: во-первых, этому всячески препятствуют крупные ретейлеры, закупающие у тебя продукт, во-вторых, почти наверняка снизятся объемы продаж. Люди не хотят платить больше за тот же самый продукт. С чего бы? Третий вариант — изменить рецептуру продукта, используя более дешевые ингредиенты. Ну, например, класть в шоколад меньше какао-бобов. Это тоже плохой вариант, поскольку вкус продукта изменится, он станет хуже, и миллиарды рублей, вложенные в построение бренда, пойдут прахом. От вас многие постоянные покупатели просто отвернутся.

Именно поэтому, как пояснил Ремизов, многие производители предпочитают менять вес продукта в упаковке.

— Упаковка та же, вкус — тот же, цена — не изменилась, а на уменьшение массы многие покупатели и внимания не обратят. Конечно, это не прямой обман, но явное лукавство, — пояснил эксперт.

Наталья Галибина, директор по развитию розницы торговой сети, добавляет:

— Даунсайзинг приводит как минимум к трем проблемам. Первая — он затягивает, стоит только начать. Один из производителей, с которым мы сотрудничали, постепенно уменьшил литровую упаковку молочных продуктов до 830 граммов. Покупатели стали возмущаться, продажи снизились, и от сотрудничества мы отказались. Вторая проблема: один раз «уронив» вес, его никогда не поднимают. В итоге многие покупатели, разочаровавшись и чувствуя себя обманутыми, переходят на продукт, у кого упаковка полновесная. Если литр молока — то уж литр. Третья проблема — из-за даунсайзинга, как правило, растет доля упаковки в цене товара. Иными словами, вы все больше платите за то, что не съедите, а выбросите: коробку из-под конфет или бутылку из-под того же молока.

Денис Ремизов советует:

— Если хотите сэкономить, обращайте внимание не столько на цену упаковки, сколько на цену 100 граммов или килограмма товара. Калькулятор сейчас есть в каждом смартфоне. Чем больше упаковка, тем 100 граммов продукта обычно выходит дешевле.

Эксперт также советует покупать товары вразвес. Сейчас во многих супермаркетах так продают печенье, конфеты, пряники и прочую бакалею.

— Я бы также советовал покупать продукты в интернете. Ведь нужно понимать — отправляясь в магазин, вы тратите время, свой главный ресурс, который при желании можно превратить в деньги, если у вас, например, сдельная работа, — рассуждает Денис Ремизов. — Также старайтесь отслеживать всевозможные акции и скидки. Все-таки игра с производителями и ретейлерами у нас, к счастью, идет не в одни ворота. Возможность сэкономить есть всегда.

Москвичка Валентина Андреева сдает свою квартиру на улице Правды / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Цены на аренду жилья выросли, но застыли до лета

В Москве, согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», снять однокомнатную квартиру сейчас стоит в среднем 48,1 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — 69,7 тысячи. Относительно января эти значения почти не изменились. Как будут меняться цены на аренду в Москве?

За последний год аренда в столице подорожала в среднем на 14 процентов, заявила заместитель директора департамента аренды крупной риелторской компании Оксана Полякова.

— Ситуация стабильна: на рынке нет выраженного притока или оттока арендаторов. Одновременно предложений квартир в аренду становится больше. На рынок вышло инвестиционное жилье, купленное на волне прошлогоднего спроса. С начала года совокупный объем предложений по аренде увеличился на 10,4 процента, — пояснила эксперт.

По словам Оксаны Поляковой, рынок аренды в Москве сейчас выглядит так. Комнаты занимают 5,5 процента, 1-комнатные квартиры — 31,2 процента. Самая большая доля у 2-комнатных квартир: 37,4 процента. На 3-комнатные приходятся 21,8 процента, на многокомнатные — 4,1 процента всех предложений.

— Мы не ожидаем ни роста, ни снижения арендных ставок, — пояснила эксперт. — Цена аренды зависит от экономической обстановки и платежеспособности нанимателей, а доходы населения не растут, увы. Резкое удешевление съемного жилья возможно только в результате массового оттока арендаторов из Москвы.

Член Московской гильдии риелторов Руслан Тевелев считает, что спрос на аренду в ближайшие месяцы вырастет.

— Ипотечные ставки перевалили за 18 процентов, и многие из потенциальных покупателей жилья уйдут в арендаторы, — считает эксперт. — При этом, я думаю, вырастет спрос на самые проблемные для сдачи — трех- и многокомнатные квартиры. Дело в том, что аренда объективно подорожала, снимать однушку за 40–50 тысяч многие не хотят, да и денег таких нет. Поэтому люди будут искать партнеров по съему, кооперируясь с друзьями, знакомыми и коллегами. Это давняя московская тенденция, и она будет усиливаться.

Также, по словам эксперта, возможно небольшое снижение цен в июне.

— Арендные квартиры будут освобождать студенты, — пояснил Руслан. — Их можно будет снять с дисконтом. А вот в августе-сентябре возможен новый рост цен, потому что приедут новые студенты и мигранты из российских регионов: это ежегодный московский тренд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Березин, президент гильдии маркетологов:

— Доля торговых сетей в продуктовом ретейле России значительно ниже, чем в Западной Европе или США. В европейских странах, например, 4–5 сетей могут держать половину рынка, а лидер — 20 процентов. У нас до такого еще очень далеко. Наш рынок хорош тем, что сетей достаточно много и они конкурируют друг с другом за покупателя — например, «Магнит» и «Пятерочка». Проблемы будут в том случае, если сети начнут друг с другом о ценах сговариваться. Но пока, к счастью, этого не происходит — Федеральная антимонопольная служба следит. Минус же в том, что наш продуктовый рынок то слабо растет, а то и вовсе стагнирует, поэтому увеличение доли сетей происходит за счет несетевых магазинов. Крупный бизнес буквально съедает мелкий, конкуренция на рынке снижается.