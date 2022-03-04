Устаревшие стиральные машины возглавляют топ ненужных вещей — более 3000 москвичей сдали их в утиль

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В столице вывезли более 9 тысяч предметов с помощью бесплатного сервиса «Вывоз ненужных вещей» по заявкам, оставленным москвичами на портале mos.ru. Об этом сообщил Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления».

— С октября прошлого года жители столицы уже избавились от 3137 стиральных машин, 2906 холодильников, 480 посудомоечных машин, 1083 электрических и 1073 газовых плит, — рассказал Александр Пищелко. — Кроме того, они просили вывезти 228 ванн, 159 железных дверей и 33 аккумулятора.

Также в последнее время набирает популярность услуга «утилизация автомобиля». С начала запуска сервиса 5 автовладельцев избавились от сломанных машин, не подлежащих восстановлению.

Напомним, возможность избавиться от ненужных вещей доступна совершеннолетним пользователям портала mos.ru, имеющим стандартную или полную учетную запись. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Жилье, недвижимость, земля» и тему «ЖКУ, обслуживание жилья». В одну заявку можно включить до 20 предметов из предложенного на сайте классификатора.

Так, за последний месяц в службу поддержки сервиса «Вывоз ненужных вещей» обратились 117 пользователей. Из них 35 москвичей просили вывезти мебель, 20 — мелкую технику, три обращения касались вывоза пианино и одно — тренажера. Как пояснили в ГКУ «Новые технологии управления», в данный момент эти предметы в перечне услуги «Вывоз ненужных вещей» не предусмотрены. Добавление в классификатор подобных предметов находится в стадии согласования.

Как же протекает процесс утилизации и что дальше происходит с ненужными предметами, разбирался корреспондент издания.

Куда ненужные вещи отправляются дальше?

Все предметы передаются партнерам сервиса в пункт утилизации. Наличие у организации-партнера соглашения с пунктом утилизации — обязательное условие для подключения организации к сервису.

Каким образом происходит утилизация?

При утилизации крупногабаритных предметов и автотранспорта применяется технология шредирования или измельчения путем переработки в молотковой дробилке с последующей автоматической и ручной сортировкой неметаллических фракций на черные и цветные металлы.

В отношение автотранспорта до шредирования сливают все технические жидкости на специализированной установке. Также с машин снимаются аккумуляторы и покрышки.

Что изготавливают из переработанных деталей?

Черные металлы отправляются на сталеплавильные заводы, где из них производят арматуру, трубы и иные металлические изделия. Медь направляется на производства для изготовления новых проводов. Также переплавляется алюминий, из которого потом машиностроительные заводы изготавливают новые моторы для авто.

Какие уже есть результаты утилизации и переработки?

Ежегодно пункт по утилизации перерабатывает свыше 20 тысяч тонн КБТ и около 600 автомобилей (при неполной загрузке). Утилизация одного авто составляет примерно 20 минут. Мощность производства — более 650 тысяч тонн в год.

Почему московское правительство делает это бесплатно?

Данный сервис является пилотным, поэтому городом было принято решение оказывать услугу на бесплатной основе. Решение о включении платных услуг в рамках сервиса на сегодняшний день не предусмотрено.

Отметим, что сервис гарантирует безопасность вывоза ненужных вещей для москвичей, особенно пожилых и одиноких людей, так как проект подразумевает проверку компаний, занимающихся вывозом в рамках данного сервиса.

Почему важно вывозить крупногабаритную технику правильно, а не просто выставлять у мусорных контейнеров Крупногабаритные предметы можно оставить только в специальных контейнерах. Они есть не в каждом дворе, и некоторые предметы вынести без посторонней помощи будет сложно, особенно если в доме нет лифта.

Напомним, для вывоза ненужных вещей в заявке нужно указать: адрес, номер подъезда, этаж и номер квартиры. Отметить, есть ли в доме лифт и какого он типа, а также выбрать удобную дату и время вывоза. После оформления заявки с пользователем свяжутся операторы организации-партнера для уточнения деталей. При этом жителям не придется самостоятельно выносить из квартиры габаритные предметы.

Онлайн-заявки принимаются круглосуточно и обрабатываются за пару минут. В среднем вывоз крупных предметов займет около получаса, причем житель может сам выбирать удобные дату и время.

Сервис вывоза ненужных вещей запущен Департаментом информационных технологий города Москвы, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Правительство Москвы приглашает компании, занимающиеся вывозом ненужной крупногабаритной бытовой техники и металлических предметов, присоединиться к перспективному городскому проекту.

С условиями работы сервиса можно ознакомиться на сайте mos.ru, а также отправив заявку на электронную почту moscomservice@newtech.mos.ru.