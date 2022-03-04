Бесплатная прививка надежно защитит от вируса

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы

4 марта во всем мире отмечают День борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Чем он опасен и как от него защититься, «Вечерней Москве» рассказала главврач Детской городской поликлиники № 110, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Департамента здравоохранения Москвы Эльмира Каширина.

У вируса папилломы человека много разных штаммов — только самых распространенных около сотни. Некоторые из них вызывают образование бородавок, другие же могут привести к развитию онкологических заболеваний.

— Такие вирусы называют высокоонкогенными, — пояснила Эльмира Каширина. — К сожалению, они практически не видны, то есть человек может и не знать, что заразился. Вирус встраивается в геном здоровых клеток и долгое время вообще себя никак не проявляет. Но любое нарушение в работе иммунной системы, вызванное стрессом, инфекциями, какими-то оперативными вмешательствами, может спровоцировать образование злокачественных опухолей.

Наиболее опасен ВПЧ для женщин. У них этот вирус, в два раза чаще, чем у мужчин, вызывает развитие онкологических заболеваний.

— Прежде всего, это рак шейки матки, — уточнила Каширина. — Практически в ста процентах случаев причиной развития именно этого заболевания является вирус папилломы человека.

По статистике, рак шейки матки — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Оно стоит на втором месте после рака молочной железы. По словам врача, чаще всего, злокачественные опухоли репродуктивной системы появляются у женщин в возрасте от 30 до 45 лет, при этом инфицирование ВПЧ может произойти гораздо раньше: вирус годами находится в организме в скрытом состоянии. Поэтому так важно регулярно проходить обследование у гинеколога.

— Единственный и самый надежный способ защиты от вируса папилломы человека — вакцинация, сказала Эльмира Каширина. — Заражение происходит половым путем, поэтому необходимо защитить организм еще до возможной встречи с этой инфекцией.

Прививку делают девочкам в возрасте 12-13 лет препаратом, который защищает от четырех самых распространенных подтипов ВПЧ, включая 16-й и 18-й. Именно они в 70 процентах случаев и вызывают онкозаболевания.

— Эффективность вакцинации доказана многолетней практикой, — подчеркнула Каширина, уточнив, что с 2006 года уже 110 стран включили прививку от ВПЧ в свои национальные календари вакцинации. — Среди тех, кто сделал прививку, заболеваемость раком шейки матки снижена почти до нуля.

Эксперт также заверила, что вакцина полностью безопасна. Она никак не влияет на клетки или органы половой системы, поэтому не может привести к бесплодию. В препарате нет живого вируса, поэтому через прививку нельзя заразиться ВПЧ со всеми негативными последствиями вплоть до образования злокачественных опухолей.

— Недостаток информации приводит к распространению разных мифов, — отметила Эльмира Каширина. — Только живой вирус папилломы человека способен встраиваться в геном здоровой клетки, вызывая различные мутации. Против этого и делается прививка. Когда мы вводим вакцину, организм начинает вырабатывать защитные антитела, впоследствии формируется клеточный иммунитет, который создает преграду на пути инфекции.

Сделать бесплатную прививку от ВПЧ можно в любой детской поликлинике города или в медицинском кабинете, который работает на базе общеобразовательной школы, где учится ребенок.