Как правильно выбрать кухню

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Кухня — действительно значимое место в доме. Здесь собирается вся семья на завтраки, обеды и ужины, на кухне часто отмечают праздники. Конечно, хочется, чтобы эта комната была уютной, красивой и функциональной. Сделать это может быть непросто, однако если последовать советам в этой статье, — сделать ремонт на кухне станет значительно проще.

Этапы выбора кухни

Составьте грамотный проект, прежде чем избавляться от старого гарнитура и смотреть кухни на заказ. Он должен учитывать размеры помещения, количество членов семьи, насколько часто на кухне готовят и какая техника будет использоваться. От последнего напрямую зависит правильное размещение коммуникаций — розеток, вентиляции и водоотвода. Также следует учесть, будете ли вы принимать на кухне гостей, это позволит понять размер и количество необходимой мебели. Важно и то, на какую сторону выходят окна — это нужно для правильного выбора цветовой гаммы, установки дополнительного освещения. Кстати, важно и то, есть ли у вас домашний питомец, для него тоже необходимо будет выделить отдельное пространство. Посмотрите варианты кухонь, которые предлагают различные компании в этой сфере. Сравните их по стоимости, удобству заказа, доставки и установки. Например, выбрать кухни на заказ можно по ссылке https://evo-kuhni.ru/. После выбора компании можно начинать принимать решение насчет цвета, дизайна и материала кухонного гарнитура. Кстати, решите, хотите ли вы покупать гарнитур и технику отдельно или встроенным вариантом. В некоторых случаях встроенная кухня обойдется дешевле, что позволит сэкономить. Если решили покупать все отдельно, то следующий этап — выбор техники. Ее нужно заказывать с учетом ее размеров и сочетания с кухонным гарнитуром. В стандартном наборе техники для кухни — холодильник, плита, вытяжка, микроволновка. Иногда также устанавливают стиральную и посудомоечную машины. Во время заказа еще раз уточните у менеджера все детали. Добросовестная компания сама предложит письменный договор, в котором будут подробно прописаны все этапы работ, а также их стоимость. Не бойтесь задавать вопросы, вы платите за услугу, а значит ее должны оказать в полном размере. Еще несколько советов по заполнению кухни

Кухонные фасады делают из натурального дерева, ДСП или МДФ. Первый вариант выглядит красиво и солидно, обладает прочностью, но стоит довольно дорого. Второй и третий варианты — дешевле, при этом за ними довольно просто ухаживать, они влагоустойчивы и прочны.

Столешница, в свою очередь, может быть из камня, дерева или ламината. Главное, чтобы она была прочной и не теряла своих свойств при ее длительном использовании. Для выбора типа гарнитура нужно понимать, что именно будет храниться в шкафах и ящиках. Например, можно заказать отдельные ящики для кастрюль и сковородок, для столовых приборов, держатели для бутылок, специй и другие полезные детали, которые сделают вашу кухню более удобной и функциональной.

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