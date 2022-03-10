День рождения госветслужбы Москвы: ветеринары поделились воспоминаниями из практики

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

10 марта Государственной ветеринарной службе Москвы исполняется 89 лет. Сегодня столичная госветслужба — это большая структура, специалисты которой работают в городских ветеринарных клиниках и лечат домашних животных, обеспечивают эпизоотическое благополучие города, а также проводят ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов перед тем, как они попадут на торговые прилавки. О том, как развивалась госветслужба, лучше всего могут рассказать сами люди — ветеринары за плечами, у которых огромный опыт работы. В преддверии праздника мы пообщались с ветеринарными специалистами и попросили их поделиться своими воспоминаниями.

Экстренный вызов на дом: как это было раньше?

Сейчас вашему питомцу могут оказать высококвалифицированную помощь не только в клинике, но и на дому. Ветеринары приезжают на вызов на спецавтомобилях, которые оснащены современным оборудованием для проведения УЗИ, ЭКГ, несложных хирургических манипуляций и лабораторных исследований биоматериала. Начальник Калининской участковой ветеринарной лечебницы Геннадий Погребняк работает в государственной ветеринарной службе уже более 30 лет. Он вспомнил, как в начале своего профессионального пути, на машине выездной ветеринарной помощи приехал на срочный вызов к пуделю.

— Тогда машины ветпомощи не были оснащены никаким оборудованием — это было просто средство передвижения. На сам выезд мы приезжали с набором инструментов и лекарств. Когда я прибыл на место, то увидел, что четвероногий пациент с трудом дышит. В ходе быстрого опроса выяснилось, что во время игры собака случайно проглотила палку, которая теперь застряла у нее в пищеводе, — вспоминает ветеринар.

Даже сегодня, скорее всего, было бы принято решение доставить пуделя в клинику — такое хирургическое вмешательство лучше провести в операционной, чтобы избежать серьезных последствий.

— Тогда же я принял решение оперировать на дому, поскольку не было уверенности, что мы сможем безопасно транспортировать пса в клинику. Сегодня есть все условия, чтобы работать даже в самых критических ситуациях — современный ветеринарный автомобиль также укомплектован необходимым оборудованием для перевозки животных, в том числе травмированных. Да, мне удалось спасти четвероногого пациента, но риски были очень большие, — поделился Геннадий Погребняк.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва»

Установить болезнь на раннем сроке: как сегодня помогает современная диагностика

Ветеринарный врач Дмитрий Кузнецов рассказал, что начинал работать в госветслужбе в 90-ых, тогда в клиниках почти не было оборудования для визуальной диагностики внутренних патологических процессов в организме животных, тем более на ранней стадии. Сегодня он начальник Центра лучевой диагностики и биотерапии животных, который специализируется на проведении ультразвуковых и рентгенографических исследований.

— За 25 лет, которые я работаю, качество диагностического оборудования существенно выросло. Рентген-аппараты, конечно, были, но сейчас снимки цифровые, это совершенно другой уровень. Что касается УЗИ, то раньше исследования проводились на портативных аппаратах, стационарных было мало. Надо сказать, что на таком переносном оборудовании диагностика была затруднена — в основном, можно было увидеть циститы, камни в мочевом пузыре, крупные новообразования и пиометру матки, когда гнойные воспаления уже сильные, — отметил специалист.

Дмитрий Кузнецов рассказал, что сегодня при помощи УЗИ высокого разрешения, ему удается распознать патологии на ранних стадиях, когда у животного еще нет симптомов, своевременно поставить диагноз, назначить лечение или прооперировать.

Жизнь без лишних бумажек: как информационные технологии помогают специалистам

Ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Вера Земская пришла в госветслужбу 20 лет назад. Она призналась, что сегодня будни ветеринарного врача выглядят совсем иначе.

— Раньше на приеме помимо сбора анамнеза, осмотра питомца и назначений на ветеринарного специалиста сваливалась и бумажная рутина. Сейчас вся информация о состоянии здоровья и жалобах четвероногого пациента заносится в электронную карту. Во время приема врач может посмотреть всю историю болезни, результаты анализов и диагностических исследований животного. Тем более, нельзя не отметить, что это не только упростило жизнь специалиста, но и дало возможность больше времени уделять самому питомцу, — отметила Вера Земская.

Этот прогресс стал возможен благодаря появлению ветеринарной автоматизированной системы (ВетАС). Она создает единое информационное поле для организаций, которые осуществляют ветеринарную деятельность в Москве, и владельцев домашних животных.

— Автоматизированная система действительно сильно изменила нашу работу. В Москве владельцам необходимо регистрировать кошек и собак. Это можно сделать в любой госветклинике. Сегодня специалисты регистрируют питомцев в электронном виде при помощи системы. Также в ВетАС заносится информация о всех прививках домашних животных. Это помогает следить за тем, чтобы хозяева питомцев своевременно проводили ревакцинацию. Помимо этого, столичные владельцы домашних животных могут подключить уведомления с напоминанием о вакцинации против бешенства и и лептоспироза, которые приходят за 30 дней до процедуры, — добавила Вера Земская.

Кроме того, ВетАС помогает обеспечивать электронную запись к ветеринару, контролировать своевременное проведение обязательных профилактических мероприятий и информировать о наложении карантина по болезням животных при помощи электронной почты, систем передачи мгновенных сообщений с использованием государственной информационной системы «Единая мобильная платформа города Москвы», а также mos.ru.

Напоминаем, что в Москве работает 26 государственных ветклиник. Записаться к специалисту можно на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7 495 612-04-25.