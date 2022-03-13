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Прогулка вместо новостей: врачи рассказали, как сохранить душевное здоровье в тревожные времена

Дарья Завгородняя

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Общество
Прогулка вместо новостей: врачи рассказали, как сохранить душевное здоровье в тревожные времена
Москвичи Алексей (справа) и Евгения Антиповы на лыжной прогулке в Говоровском лесопарке / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В связи с большим количеством тревожных новостей о конфликте на Украине мы не всегда можем справиться со своими эмоциями. Врач-психиатр Василий Шуров поделился с «Вечерней Москвой» советами, как перестать беспокоиться.

— Обстановка в мире сегодня непростая. У меня сотни звонков от пациентов: что делать, куда бежать, — рассказывает Василий Шуров. — Сразу отвечаю: бежать точно никуда не надо. Паника — это адреналин, «отключение» здравого смысла. Что сделать, чтобы не паниковать? Очень важно отключить бесконечный информационный поток, который сегодня вреден для психики как никогда. Во-первых, мы видим столкновение сторон, во-вторых, огромное количество фальшивых новостей, вбросов.

Многие фейки — это самые настоящие информационные диверсии, которые призваны подорвать психику людей. Поэтому постарайтесь максимально удалиться от фронтов инфовойны. И не принимайте скоропалительных решений. Вспомним времена пандемии, когда народ смел с полок в магазинах гречку, туалетную бумагу. Это привело к подорожанию продуктов, а потом у большинства из нас эти запасы просто пропали. Поймите, сейчас в стране еды очень много.

Психиатр подчеркивает: нужно понимать, что происходящие процессы от нас совершенно не зависят, но наше спокойствие поможет уменьшить количество зла в этом мире. Волнуясь и негодуя друг на друга, мы причиняем только вред — и себе, и своим близким.

— К тому же сейчас весна — у людей с заболеваниями психики возможны обострения состояния. Если чувствуете, что вы или кто-то из близких не в силах справиться с эмоциональным напряжением, например, впадает в апатию, испытывает проблемы со сном, — не стесняйтесь обращаться к профильным специалистам — неврологам и психиатрам, — сказал Василий Шуров.

ДОЛОЙ ПАНИКУ

  • Выбираем 1–2 профессиональных источника новостей, описывающих событийную канву без оценочных суждений, — и используем только их.
  • Пореже заходим в соцсети — это самые крупные «рассадники» паники.
  • Не действуем спонтанно. На принятие решения отводим как минимум сутки, чтобы «охладить» голову.
  • Приучаем себя к прогулкам «через не могу». Даже если вы не любите физические нагрузки, вашему организму они именно сейчас необходимы.
  • Строго соблюдаем режим сна и бодрствования. Недостаток сна — главный враг душевного здоровья.
Прогулка вместо новостей: врачи рассказали, как сохранить душевное здоровье в тревожные времена Фото: Pixabay

Ко всему привыкает человек

Наша психика приспособлена к тому, чтобы выдерживать долгий стресс, считает доктор психологических наук Илья Слободчиков.

— Многие сегодня задают вопрос: сможет ли наша психика сдюжить огромное количество негативной нагрузки. Физиологи знают об этом давно, а теперь и мы все смогли в этом убедиться, поскольку живем в стрессе уже почти два года — с начала пандемии. И многие уже заметили: когда стрессовая обстановка принимает хронический характер, мы на удивление довольно быстро к этой ситуации приспосабливаемся. И приучаемся жить, соблюдать режим и выполнять привычный набор бытовых действий, несмотря на «дрожащую» почву под ногами, тревожный информационный фон.

Очень важно понимать: мир рушится тогда, когда мы рушим свой мир — выступаем за пределы круга повседневных обязанностей. Подумайте о том, какую часть вашей жизни вы можете контролировать сами — и контролируйте! Приготовить обед, поиграть с детьми, посещать фитнес-клуб и поликлинику. Я не врач и не имею права выписывать рецепты, однако могу утверждать, что при хроническом стрессе страдают эндокринная и сердечно-сосудистая системы. Поэтому обязательно принимайте комплексные витамины (к тому же сейчас весна, дефицит витаминов).

Кроме того, в аптеках продается очень эффективная вещь — «успокоительный травяной сбор». А вот бежать к доктору за антидепрессантами я бы не спешил: во-первых, антидепрессанты глушат естественную защиту организма. А во-вторых, к таблеткам можно привыкнуть, приобрести зависимость. Все-таки главный стабилизатор психического состояния — это не лекарства, а мы сами.

КСТАТИ

Скорректировав питание, можно укрепить нервную систему. Для этого добавьте в рацион гречку, свинину, ржаной хлеб, молочные продукты, яйца, мясные субпродукты и морскую капусту.

Медитация и теплая ванна — лучшие лекарства

Как успокоиться? Конкретные рекомендации «Вечерке» дает психолог, автор книг по жизненной стойкости Анастасия Пономаренко.

Сегодня описано уже более десятка разновидностей недугов, связанных с последствиями стресса. Вот пять основных:

  1. генерализованное тревожное расстройство (ГТР);
  2. обсессивно-компульсивное;
  3. паническое;
  4. группа фобических расстройств;
  5. посттравматическое стрессовое расстройство.

И это мы еще не упомянули самое популярное последствие затяжной тревоги.

Что происходит, если мы пустим страхи и тревоги на самотек? Организм включит свой любимый защитный механизм — депрессию, чтобы позволить мозгу отдохнуть. При этом механизм тревоги, наоборот, «выключается», поскольку все дурное уже случилось — можно не беспокоиться. В результате человек ложится лицом к стене и перестает реагировать на происходящее.

Чтобы уберечь душевное здоровье, нужно почаще сосредотачиваться на состоянии «здесь и сейчас». Например, при помощи медитации. Сидя в тишине, постарайтесь чутко прислушиваться к своему физическому состоянию — эта практика поможет перевести фокус внимания с пугающих мыслей о будущем на происходящее в настоящий момент. Еще один эффективный прием — теплая ванна.

Садимся в ванну, закрываем глаза и концентрируемся на тактильных ощущениях: как воспринимает воду ваша кожа? Вам тепло и комфортно? Проговорите все свои чувства вслух. Хорошо, если вы можете позволить себе посидеть в ванне три раза в неделю по 15–20 минут.

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