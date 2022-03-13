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Коронавирус еще среди нас: почему после снятия ограничений важно помнить о защите организма

Рената Лебедева

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Коронавирус еще среди нас: почему после снятия ограничений важно помнить о защите организма
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На днях инфекционист Евгений Тимаков заявил: пандемия может полностью завершиться не ранее чем через два-три года. И это при соблюдении одного важного условия — достижения полного коллективного иммунитета среди жителей. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом Галиной Маханьковой об эпидемиологической обстановке.

Число заболевших в столице и случаев госпитализаций сокращается. Однако о полном исчезновении угрозы заболевания коронавирусом говорить не приходится, потому что штамм «омикрон» продолжает распространяться по всему миру.

— Конечно, на фоне снятия ограничений всем нам хочется расслабиться. Однако в это время важно не повторить сценарии прошлых лет, когда все будто забывали о существовании вируса и рисков. Как минимум нужно по-прежнему носить маски и следить за гигиеной рук, — рассказывает врач-терапевт Галина Маханькова.

По мнению специалиста, коронавирус можно будет перестать считать опасным в тот момент, когда заболевание перестанет приводить к летальному исходу. Для того чтобы это произошло, сейчас очень важно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться. Это поможет добиться хороших показателей коллективного иммунитета среди жителей страны.

— Прививка позволяет избежать летальных исходов и тяжелых последствий. Так наш организм вырабатывает иммунитет к вирусу, — добавляет врач-терапевт.

Ковид, согласно прогнозам вирусологов, не уйдет от нас в ближайшие несколько лет. Он будет приобретать разные формы, однако самой эффективной защитой от него по-прежнему останется вакцина.

— Я считаю, что в данный момент наша медицина не испытывает сложностей с лечением пациентов и профилактикой заболевания. Мы видим, что тяжелых случаев становится меньше. Наша главная задача в этих обстоятельствах не допустить очередной вспышки, — уверена Маханькова.

Весь мир сейчас продолжает разрабатывать новые виды препаратов от COVID-19. Теперь человек может даже выбирать ту вакцину, которая кажется ему наиболее подходящей, например внутримышечную или назальную. Последняя, кстати, появится в нашей стране уже совсем скоро — после завершения финального этапа испытаний.

— Здесь наблюдается серьезный прогресс. К сожалению, в стране многие скептически относятся к прививкам. Эти люди не хотели вакцинироваться. Но благодаря появлению назальной вакцины число людей, готовых ревакцинироваться непременно должно вырасти, — подчеркивает специалист.

Существующие сейчас вакцины справляются с новыми штаммами. Но коронавирус как глобальная угроза никуда не исчезает. Вирус, по мнению специалистов, ведет себя крайне неоднозначно. Поэтому нельзя быть уверенными, что он не сможет адаптироваться к существующим компонентам всех имеющихся сейчас препаратов и вакцин.

— Сложно говорить о том или ином стечении обстоятельств как о чем-то неизбежном. Однако разработка вакцин против новых штаммов уже активно ведется по всему миру. В таких ситуациях надо думать наперед, поэтому работа не должна прекращаться, — говорит Маханькова.

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