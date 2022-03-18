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Системы автоматизированного мониторинга на столичном предприятии признаны эталонными

Никита Миронов

Общество
Системы автоматизированного мониторинга на столичном предприятии признаны эталонными
Фото: Стоян Васев

Компания «Газпром нефть» представила проект развития автоматизированных систем мониторинга воздуха (АСМВ), действующих на нефтеперерабатывающих заводах компании в Омске и Москве. Презентация прошла в рамках форума «Чистая страна», который посвящен реализации нацпроекта «Экология».

С 2018 года по соглашению между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России, Омский и Московский НПЗ компании являются пилотными площадками по разработке отраслевых стандартов автоматизированного мониторинга. Компания обладает большим опытом по созданию систем мониторинга атмосферы: на столичном предприятии АСМВ внедрена в работу в 2015 году. Система охватывает основные производственные объекты предприятия. Датчики установлены непосредственно в дымовых трубах и непрерывно контролируют уровень воздействия предприятия на окружающую среду. Информация в онлайн-режиме поступает в Росприроднадзор, столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды и экологические службы предприятия.

— Наш завод первым в отрасли внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха. Проект зарекомендовал себя как важное направление комплексной модернизации предприятия и совершенствуется в соответствии с требованиями экологического законодательства, — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

— Чистый воздух и строгий экологический контроль для Москвы — приоритетные задачи. Всего с 2007 года системами экоконтроля оборудованы 54 промышленных предприятий. К ним относятся 51 предприятие теплоэнергетического комплекса (11 московских ТЭЦ, 40 районных тепловых станций), 2 мусоросжигательных завода. В общей сложности под непрерывным круглосуточным контролем находится 161 источник, — подчеркнул руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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