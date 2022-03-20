Жулик прячется за брендом: мошенники подделывают сайты фирменных магазинов и благотворительных организаций

Покупатели в магазине сети по продаже мебели и товаров для дома. Она приостановила деятельность в России, чем и воспользовались мошенники / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За последние несколько дней в сети появилось множество поддельных сайтов брендов, ушедших из России. «Вечерняя Москва» выяснила, каких правил нужно придерживаться, чтобы защититься от мошеннических уловок.

«Успей купить, пока не закрыли!» — с таким призывом обращаются аферисты. При этом количество липовых сайтов продолжает увеличиваться — уже сейчас их несколько десятков.

— Ресурсы содержат названия закрывшихся или приостановивших работу магазинов, — рассказывает руководитель блока специальных сервисов компании, предоставляющей услуги по информационной безопасности, Сергей Трухачев. — Число таких ресурсов продолжит расти, ведь спрос на импортные товары остается, а получить их официально негде.

Как пояснил эксперт, из-за дефицита мошенники наверняка еще и завысят цены на несуществующие товары.

— Как правило, такие сайты всегда можно распознать по адресу и по каким-то мелким моментам: ошибкам в тексте, неправильному упоминанию юрлица, отсутствию формы обратной связи, — рассказывает генеральный директор компании по разработке программного обеспечения Арсений Щельцин.

Эксперт также посоветовал обращать внимание на доменное имя (адрес размещения страницы в сети). Профессиональные регистраторы обычно создают ресурсы на .ru. Если же сайт зарегистрирован за границей, то велика вероятность, что это жулики.

Урван Парфеньев, координатор Центра безопасного интернета, уточняет:

— Если вам предлагают купить товар, перечислив деньги на карточку физического лица, то перед вами точно жулики.

Накануне специалистами крупной антивирусной компании были обнаружены сайты, с которых мошенники вымогают деньги под видом «помощи» беженцам. Для того чтобы нажиться на людях, желающих помочь пострадавшим, мошенники создают копии сайтов официальных благотворительных фондов, а также подделывают страницы учреждений в социальных сетях. Как отличить фейковые ресурсы от настоящих, рассказала пресс-секретарь православной службы помощи «Милосердие» Александра Шибалина.

— На официальном сайте благотворительного фонда должны быть опубликованы учредительные документы и финансовая отчетность организации. Более того, поддельные сайты плохо оформлены, а в новостной ленте очень мало актуальной информации, — говорит Александра Шибалина. — На сайте Агрегатора информации о грантовой поддержке исследователей есть реестр всех благотворительных фондов, где можно проверить организацию, которой вы хотите пожертвовать средства. Чтобы получить дополнительную информацию об учреждении, можно позвонить по номеру телефона, указанному на сайте.

Специалист добавила, что администраторы фейковых благотворительных ресурсов чаще всего размещают информацию, рассчитанную исключительно на то, чтобы вызвать у человека эмоции.

— По большей части сообщения злоумышленников содержат написанные заглавными буквами слова «спасите» или «помогите», публикуется номер карты для сбора средств, — отмечает Александра Шибалина. — Официальные организации так не работают.

Важно понимать, что пользователям фальшивых сайтов или аккаунтов грозит не только потеря денег.

Переходя по сомнительным ссылкам, можно подцепить на компьютер вредоносный вирус. Специалисты по кибербезопасности советуют пользоваться антивирусной защитой, а также не открывать электронные письма с вложениями от незнакомых людей. По словам экспертов, такие сообщения лучше сразу удалять.