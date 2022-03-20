На юге Москвы после ремонта торжественно открылась обновленная библиотека
До конца марта на юге Москвы откроются после косметического ремонта пять библиотек. Некоторые из них уже готовы принять читателей. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила торжественное открытие модернизированного пространства в читальном зале библиотеки № 151.
Праздник начинается в светлом просторном холле, куда приглашены постоянные читатели и участники творческих студий, работающих при библиотеке. Среди гостей много детей с родителями. В программе торжества — презентация обновленных залов, интересная беседа, небольшой концерт, подготовленный силами сотрудников и кружковцев.
— Во время ремонта в холле убрали одну из стен, не имевшую несущей функции. Благодаря этому пространство стало просторнее и теперь здесь помещается больше гостей, — говорит заведующая библиотекой Ирина Трофимова. — Кроме того, во всех наших залах отремонтировали полы, потолок и стены.
Читальный зал для взрослых теперь похож на солнечную гостиную в большом уютном доме. Светло-бежевые стены, ненавязчивые пастельные тона мебели, не отвлекающие от чтения, вместо жестких стульев — стильные мягкие желтые пуфы, на которых так удобно разместиться с книгой. Рядом — второй взрослый зал, где находится серьезная научная литература: книги по математике, психологии, истории искусства.
— Сейчас в любой библиотеке немало электронных изданий. После ремонта у нас появилась возможность установить здесь рабочие столы с компьютерами, — говорит Ирина. — Пространство плавно перетекает в коворкинг-зону, или, как мы ее называем, зону тишины, — говорит Трофимова. — В маленькой комнате по соседству расположены только диваны, здесь можно уединиться и спокойно поработать.
Детский читальный зал стал намного больше, и его дизайн точно не оставит ребят равнодушными. Здесь не ставят строгих стульев с жесткими спинками — только удобные кресла. Рядом с книгами — полки с поделками из картона. На стенах — иллюстрации к знаменитой сказке Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.
В тот же день заработала после ремонта библиотека № 141. А 23, 29 и 30 марта ожидается открытие библиотек № 159, 16 и 163.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Краснова, генеральный директор библиотек юга Москвы:
— Мы завершаем очередной этап кропотливой работы над модернизацией библиотек, приводя их в соответствие с требованиями мегаполиса и его жителей. В марте 2022 года в Москве станет на пять современных библиотек больше. У нас будет интересно как детям и их родителям, так и молодежи, и людям преклонного возраста. Мы модернизируем наши библиотеки и пополняем литературный фонд, думая о каждом посетителе.