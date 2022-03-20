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На юге Москвы после ремонта торжественно открылась обновленная библиотека

Маргарита Мартовская

Общество
На юге Москвы после ремонта торжественно открылась обновленная библиотека
Заведующая отремонтированной библиотекой № 151 Ирина Трофимова демонстрирует новые возможности быстрой регистрации и поиска книг с помощью компьютера / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

До конца марта на юге Москвы откроются после косметического ремонта пять библиотек. Некоторые из них уже готовы принять читателей. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила торжественное открытие модернизированного пространства в читальном зале библиотеки № 151.

Праздник начинается в светлом просторном холле, куда приглашены постоянные читатели и участники творческих студий, работающих при библиотеке. Среди гостей много детей с родителями. В программе торжества — презентация обновленных залов, интересная беседа, небольшой концерт, подготовленный силами сотрудников и кружковцев.

— Во время ремонта в холле убрали одну из стен, не имевшую несущей функции. Благодаря этому пространство стало просторнее и теперь здесь помещается больше гостей, — говорит заведующая библиотекой Ирина Трофимова. — Кроме того, во всех наших залах отремонтировали полы, потолок и стены.

Читальный зал для взрослых теперь похож на солнечную гостиную в большом уютном доме. Светло-бежевые стены, ненавязчивые пастельные тона мебели, не отвлекающие от чтения, вместо жестких стульев — стильные мягкие желтые пуфы, на которых так удобно разместиться с книгой. Рядом — второй взрослый зал, где находится серьезная научная литература: книги по математике, психологии, истории искусства.

— Сейчас в любой библиотеке немало электронных изданий. После ремонта у нас появилась возможность установить здесь рабочие столы с компьютерами, — говорит Ирина. — Пространство плавно перетекает в коворкинг-зону, или, как мы ее называем, зону тишины, — говорит Трофимова. — В маленькой комнате по соседству расположены только диваны, здесь можно уединиться и спокойно поработать.

Детский читальный зал стал намного больше, и его дизайн точно не оставит ребят равнодушными. Здесь не ставят строгих стульев с жесткими спинками — только удобные кресла. Рядом с книгами — полки с поделками из картона. На стенах — иллюстрации к знаменитой сказке Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.

В тот же день заработала после ремонта библиотека № 141. А 23, 29 и 30 марта ожидается открытие библиотек № 159, 16 и 163.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Краснова, генеральный директор библиотек юга Москвы:

— Мы завершаем очередной этап кропотливой работы над модернизацией библиотек, приводя их в соответствие с требованиями мегаполиса и его жителей. В марте 2022 года в Москве станет на пять современных библиотек больше. У нас будет интересно как детям и их родителям, так и молодежи, и людям преклонного возраста. Мы модернизируем наши библиотеки и пополняем литературный фонд, думая о каждом посетителе.

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