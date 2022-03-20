Начинающие робототехники проектируют город будущего

Столичные участники одной из младших команд состязания — «Новое поколение» — Ева Березовская и Лев Комков с руководителем Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексеем Фурсиным на национальном чемпионате по робототехнике в Экспоцентре / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

20 марта в столице завершился национальный чемпионат по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0». За состязанием будущих ученых внимательно следила «Вечерняя Москва».

«First Robotics Championship — Москва 3.0.» — это заключительный этап региональных соревнований по робототехнике среди команд из нашей страны и Республики Казахстан. В нем приняли участие более 2300 детей.

Кстати, это мероприятие считается одним из самых важных и масштабных в сфере современных технологий, поэтому в этом году эстафету на его проведение передали Москве. А поддержал чемпионат столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, где внимательно ознакомились с самыми интересными проектами участников и сейчас активно разрабатывают программу развития их идей в городской среде.

Возраст участников чемпионата варьируется от четырех до восемнадцати лет, поэтому организаторы решили сделать сразу четыре направления, где бы ребята могли продемонстрировать свои навыки. Например, самой младшей возрастной категории (4–6 лет) участников следовало разработать проект по теме «Грузовые перевозки» на базе робототехнического конструктора. Они должны были с помощью специального пульта грамотно и правильно управлять созданными ими конструкциями из «Лего». И продемонстрировать свои умения членам экспертной комиссии.

Ева Березовская и Лев Комков из Москвы объединились в команду под названием «Новое поколение» и решили создать городскую экосистему. Такую, какая, по их мнению, она должна быть. Несмотря на свой юный возраст, ребята отлично справились с задачей и лично представили свой проект главе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину.

— Я очень люблю рисовать, поэтому в проекте отвечала за то, как будет выглядеть наш город будущего. Самое главное в нем — это современные машины, которые будут ездить без управления и доставлять вещи, работать как такси для жителей, — рассказала Ева Березовская.

По словам родителей Евы, дети трудились над своим городом будущего долго и очень хотели продемонстрировать его взрослым. Их проект прошел все отборочные этапы на городском уровне, и сейчас ребята планируют расширить свой город будущего — например, добавить туда несколько научных лабораторий и заводов.

— Я капитан нашей команды и хочу сказать, что мы постоянно будем улучшать нашу экосистему, — говорит Лев Комков.

В перерывах между презентациями команд и соревнованиями участники чемпионата могли немного отдохнуть в рекреационной зоне. Например, посетить обучающий мастер-класс по работе с 3D-принтером, изучить способы создания медикаментов на примере формирования лекарственных капсул, самостоятельно вырастить уникальные водоросли в пробирке и многое другое. И конечно, посмотреть выступления более старших команд. Их мастерство в робототехнике не уступало серьезным разработкам титулованных ученых. Поэтому интерес к чемпионату проявили и представители ведущих технических вузов страны.

— Атмосфера чемпионата потрясающая. Я очень рада, что это волнительное для нас мероприятие сделали таким легким и веселым, — говорит Ирина Токмашева, представлявшая на чемпионате одну из старших команд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

В этом году у чемпионата рекордное количество команд-участников — свыше 300 из 42 регионов нашей страны. И очень здорово, что ребята из самой старшей возрастной категории смогли продемонстрировать настоящие бизнес-проекты, которые можно полноценно реализовать и на площадках нашего города. Мы обязательно их в этом поддержим.