Настоящий подвиг там, где солдат знает свое дело, не боится, не теряет головы

Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Министерство обороны обнародовало новые сведения о героизме и воинском мастерстве наших солдат и офицеров, которые продолжают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Еще великий Суворов считал, что выучка каждого солдата должна быть доведена до высшей степени натренированности. Чтобы не задумываться в боевой обстановке, сложно ли совершить то или иное действие, а делать свою боевую работу вопреки смертельной опасности. Направить мысли на то, чтобы и задачу выполнить, и выжить назло врагу. Наши военные не теряются в сложных случаях.

Мастер городского боя

Старший лейтенант Егор Болдырев повел группу мотострелков на поиск противника в пригороде одного из населенных пунктов. Используя навыки скрытного передвижения и тактические приемы разведки, Болдырев обнаружил отряд украинских националистов. Неприятель засел в полуразрушенном здании.

Старший лейтенант скрытно разместил своих бойцов на огневых позициях и атаковал первым. Мотострелки открыли огонь синхронно, застав нацбатовцев врасплох. Потеряв убитыми около десяти человек, остаток разгромленного подразделения сложил оружие и сдался в плен.

Связь на ладони

Прапорщик Станислав Джиоев служит начальником передвижной станции связи. Оторвавшись на марше несколько вперед от основных сил наших войск, машина связистов попала под огонь противника.

Вступив в бой с националистами, экипаж Джиоева продолжал исправно держать связь, даже когда осколком снаряда повредило антенну спутниковой связи. Прапорщик под обстрелом поднялся на крышу автомобиля и около получаса руками держал антенну в направлении на спутник, одновременно командуя своими бойцами, которые держали оборону и устраняли повреждения машины. Благодаря бесперебойной работе связи вскоре на выручку подоспела мотопехота.

Победный выстрел

Сержант Роман Каштаков, наводчик боевой машины пехоты, сопровождал с экипажем колонну снабжения, когда напали националисты. Роман вступил в бой одним из первых, открыв огонь из башни своей БМП. Одним из первых метких выстрелов он поразил вражеский грузовик с боеприпасами. Мощный взрыв уничтожил пять бронетранспортеров противника. Остальные в страхе отступили.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ:

— В населенном пункте Николаевка под Киевом российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный подземный командный пункт украинских сил. При этом добровольно сдались в плен 61 служащий этого командного пункта, больше половины из которых оказались старшими офицерами украинской армии.