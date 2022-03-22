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Настоящий подвиг там, где солдат знает свое дело, не боится, не теряет головы

Павел Воробьев

Общество
Настоящий подвиг там, где солдат знает свое дело, не боится, не теряет головы
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное / Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Министерство обороны обнародовало новые сведения о героизме и воинском мастерстве наших солдат и офицеров, которые продолжают спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Еще великий Суворов считал, что выучка каждого солдата должна быть доведена до высшей степени натренированности. Чтобы не задумываться в боевой обстановке, сложно ли совершить то или иное действие, а делать свою боевую работу вопреки смертельной опасности. Направить мысли на то, чтобы и задачу выполнить, и выжить назло врагу. Наши военные не теряются в сложных случаях.

Мастер городского боя

Старший лейтенант Егор Болдырев повел группу мотострелков на поиск противника в пригороде одного из населенных пунктов. Используя навыки скрытного передвижения и тактические приемы разведки, Болдырев обнаружил отряд украинских националистов. Неприятель засел в полуразрушенном здании.

Старший лейтенант скрытно разместил своих бойцов на огневых позициях и атаковал первым. Мотострелки открыли огонь синхронно, застав нацбатовцев врасплох. Потеряв убитыми около десяти человек, остаток разгромленного подразделения сложил оружие и сдался в плен.

Связь на ладони

Прапорщик Станислав Джиоев служит начальником передвижной станции связи. Оторвавшись на марше несколько вперед от основных сил наших войск, машина связистов попала под огонь противника.

Вступив в бой с националистами, экипаж Джиоева продолжал исправно держать связь, даже когда осколком снаряда повредило антенну спутниковой связи. Прапорщик под обстрелом поднялся на крышу автомобиля и около получаса руками держал антенну в направлении на спутник, одновременно командуя своими бойцами, которые держали оборону и устраняли повреждения машины. Благодаря бесперебойной работе связи вскоре на выручку подоспела мотопехота.

Победный выстрел

Сержант Роман Каштаков, наводчик боевой машины пехоты, сопровождал с экипажем колонну снабжения, когда напали националисты. Роман вступил в бой одним из первых, открыв огонь из башни своей БМП. Одним из первых метких выстрелов он поразил вражеский грузовик с боеприпасами. Мощный взрыв уничтожил пять бронетранспортеров противника. Остальные в страхе отступили.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ:

— В населенном пункте Николаевка под Киевом российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный подземный командный пункт украинских сил. При этом добровольно сдались в плен 61 служащий этого командного пункта, больше половины из которых оказались старшими офицерами украинской армии.

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