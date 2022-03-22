Пенсионеры, семьи с детьми и беженцы получат более 2 тонн продуктов от москвичей

Фото: Пресс-служба Х5

Столичные магазины приняли участие в благотворительной акции «Корзина доброты».

Во время неопределенности, усиления психологического давления на фоне непростой ситуации очень важно продолжать совершать добрые поступки, помогать тем, кто в этом правда нуждается прямо сейчас.

Так, X5 Group и фонд продовольствия «Русь» стали инициаторами проведения благотворительной акции. В течение двух дней, 18 и 19 марта, покупатели магазинов сети имели возможность пожертвовать продукты для нуждающихся в помощи семей. В столице к этой акции подключились 30 супермаркетов «Перекресток» и 7 магазинов «Пятерочка». Сбор проходил по принципу food drive, который позволяет, совершая привычные покупки, тут же приобрести и передать волонтерам продукты для тех, кому сейчас очень нужна поддержка. Удобная практика для жителей мегаполиса, которые не понаслышке знают, как важно ценить собственное время.

Всего за два дня благодаря чутким горожанам в столице удалось собрать 2,1 тонны продуктов питания. Из них сформированы 358 продуктовых наборов, которые волонтеры передадут нуждающимся. В общей сложности благодаря активности участников акции в Москве помощь получат 895 человек, в числе которых пенсионеры, инвалиды, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации семьи с детьми, а также беженцы, которые в данный момент находятся в пунктах временного размещения.

Причем столица стала не единственным местом проведения акции. Одновременно она прошла в 93 городах и 19 поселках из 39 регионов России. В ней приняли участие покупатели и сотрудники 488 магазинов Х5, а общий объем собранного продовольствия превысил 27 тонн!

— Из переданных участниками акции продуктов волонтеры, среди которых были сотрудники X5 Group, сформировали 4513 продуктовых наборов, это позволит помочь более 2,2 тысячи семей, — рассказали об итогах акции организаторы.

Помогать тем, кто остро в этом нуждается, социальный проект «Корзина доброты» позволяет москвичам и жителям других населенных пунктов России с 2015 года. А запустившая его вместе с фондом розничная продовольствия компания по сути стала одним из первых ретейлеров, создавших необходимые условия для оказания такой помощи. Помимо сборов, организованных непосредственно в магазинах, действует благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф, дающий возможность заниматься благотворительностью в онлайн-режиме.

— В прошлом году благодаря таким социальным проектам удалось собрать более 355 тонн продовольствия, что на 33 процента превысило результат 2020 года. Помощь получили 184 923 человека. Среди них были не только пенсионеры, дети и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но и врачи, помогавшие нам всем побеждать коронавирус, — пояснили организаторы. — Участниками благотворительных акций стали 140 тысяч покупателей магазинов «Перекресток» и «Пятерочка».