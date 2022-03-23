Спортивные тренировки проекта «Московское долголетие» вернулись в очный формат работы

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В «Московском долголетии» возобновилась очная работа кружков и секций. Активный образ жизни очень важен для людей старшего поколения и, по мнению преподавателей проекта, быстро вернуться в привычный ритм помогут спортивные тренировки.

Спортивное направление «Московского долголетия» является одним из самых популярных среди его участников. В очном формате уже открыто более 400 групп по таким активностям как гимнастика, цигун, зумба, йога, общая физическая подготовка и другие. Занятия проходят в специализированных залах, под руководством профессиональных тренеров, которые подбирают программу с учетом особенностей людей «серебряного» возраста.

— Умеренные нагрузки способствуют общему укреплению организма и положительно отражаются на психологическом состоянии человека. Для участников «Московского долголетия» в приоритете всегда было общение. На тренировках они не только занимаются физическими упражнениями, но и мотивируют друг друга. Многим в период пандемии не хватало личных встреч. Два года мы работали в онлайн-режиме. Новый формат стал спасением, поскольку можно было не прерывать занятия, стараться поддерживать тот результат, который достигли, а для кого-то дистанционный вид тренировок стал единственной возможностью заниматься. Участники нашли преимущества в онлайн-занятиях. Мы даже не ожидали, что на первые очные уроки сразу запишется так много людей. По каждому моему направлению — ОФП, гимнастика и танцы будет создано по две группы, — говорит спортивный тренер проекта «Московское долголетие» Елена Щетнёва.

Также специалист отметила, что очные встречи могут быть более эффективными, поскольку при личном контакте она видит, как участники выполняют задания и исправлять ошибки.

— Очные и онлайн-тренировки отличаются. Специально для дистанционных подготовила комплекс упражнений, которые легко выполняются, могу в полной мере отобразить их на камеру и проговорить каждый шаг. Для их выполнения не требуются спортивные снаряды. Конечно, в зале занятия более разнообразные. Мы можем использовать инвентарь, добавлять упражнения, регулировать нагрузку, — говорит Елена.

Также тренеры отметили, что онлайн-занятия помогли сохранить физическую форму участников, и они с лёгкостью включаются в очный процесс.

— У многих с возрастом появляются проблемы со здоровьем, которые можно решить не таблетками, а физкультурой. Поэтому, когда проект «Московское долголетие» перешёл в онлайн-формат, я решила не забрасывать занятия, а продолжить заниматься гимнастикой. Инструктор подобрал удобные упражнения, которые подойдут для любого человека. Главное, что два года пандемии не пропали даром и сейчас, придя в спортивный зал, поняла, что не растеряла физическую форму, а даже ее улучшила, — говорит участница проекта «Московское долголетие» из Троицкого и Новомосковского административных округов Валентина Бубенщикова.

СПРАВКА

Посмотреть расписание и записаться на занятия проекта можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района. Контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».