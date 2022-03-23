Как и для чего используется vpn

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть) — это обобщенное название технологий, делающих подключение пользователей к Интернету безопасным и зашифрованным. При помощи VPN сохраняется конфиденциальность Интернет-серфинга.

Иными словами, VPN позволяет использовать в Интернете подменное местоположение вместо своего и защищает таким образом личную информацию от посторонних глаз. Данные защищаются путем шифрования.

Многие пользователи Интернета сталкиваются с потерей личных данных и т.п. При помощи VPN этого можно избежать.

Между тем, безопасность нахождения в Интернете приобретает в наше время все большее значение. С развитием сетевых технологий увеличивается вероятность проникновения в устройства пользователей мошенников и киберпреступников, способных похитить личные данные и денежные средства. Для безопасности необходимо использовать, в частности, хороший антивирус, при помощи которого хотя бы раз в неделю проверять компьютер на наличие вирусов и других угроз.

Не последнюю роль в обеспечении безопасности может сыграть и VPN.

Для чего нужен vpn

Прежде всего, VPN необходим для защиты личных данных при использовании публичных сетей.

Если Вы — любитель общественного вай-фая, то любой злоумышленник может заполучить ваши личные данные — от логинов и паролей до банковских карт и т.п. В данном случае безопасно можно только просматривать сайты. А с VPN за сохранность данных можно не переживать. Вместо паролей и прочей конфиденциальной информации злоумышленники получат массу бессмысленных символов, перевод которых возможен только при помощи ключа шифрования. А есть он только на устройстве, с которого происходит передача данных.

Службы безопасности большинства крупных компаний рекомендуют к использованию защищённой сети, поскольку кибератаки стремительно набирают «популярность». Сетевые преступники, которые могут жить на другом конце земного шара, способны похитить логины и пароли от ваших сервисов (в том числе банковских). Спастись от этой напасти помогут антивирусные программы и VPN.

Нужно ли пользоваться vpn в повседневной жизни

Подобные меры защиты будут полезны, в частности, и при использовании домашнего вай-фая. Ведь всем давно известно, что провайдеры часто передают историю браузера не только рекламодателям, но и многим другим. Также не исключаются кибератаки, из-за которых остаётся шанс потерять все личные данные.

Для подключения к VPN не нужны навыки программиста — достаточно просто скачать приложение и активировать его.

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