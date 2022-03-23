Россия конца XX века глазами москвича: Главархив показал новые фото в рамках акции «Московская фотолетопись»

А.А. Лебедев с супругой на смотровой площадке на Ленинских горах. Автор — неизвестен. Место съемки — Москва. Дата съемки — начало 1990-х гг. / Фото: Главархив

Весной 2021 года Главархив вместе с центрами госуслуг «Мои Документы» запустил второй этап акции «Москва — с заботой об истории» — «Московская фотолетопись». Так, горожане получили возможность отдавать на вечное хранение фото- и кинопленки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов. Главархив показывает фотоснимки одного из участников акции — москвича Андрея Лебедева, который передал на хранение 578 чёрно-белых негативов, датируемых концом 1980-х — началом 1990-х годов. Все фотоснимки прошли тщательную экспертизу ценности по результатам которой ряд снимков будет включен в Архивный фонд Москвы.

— После того, как большое количество горожан приняли участие в первом этапе акции «Москва — с заботой об истории», мы решили продолжить акцию. Так, появился ее второй этап — «Московская фотолетопись». Теперь жители могут передавать на вечное хранение в Главархив фото- и кинопленки с советского времени и 2000-х годов. К настоящему времени нам уже удалось собрать ряд кадров, которые показывают, как менялась не только столица, но и другие города. Мы придумали нашу акцию, чтобы оставить в памяти следующих поколений мир глазами их предков. Думаем, что сохранять семейные реликвии таким образом очень ценно — ведь они несут тепло из прошлого, — рассказал начальник Главархива Ярослав Онопенко.

На снимках Андрей Лебедев запечатлел свои туристические поездки, активности и отдых с семьей, виды и пейзажи вокруг. Здесь можно найти фотографии, сделанные в Москве, Архангельске, Костроме, Рязани, Пушкине, Минске, Чернигове и других городах. Среди негативов есть фото с Московского международного полумарафона «Бад», прошедшего в 1993 году, где Лебедев сам принимал участие. Имеются и снимки с Черниговским коллегиумом и Борисоглебским собором, построенным в XII веке.

Часто на снимках фигурируют знаковые для каждого запечатленного города места — известные архитектурные сооружения, памятников культуры, истории и монументы. Благодаря кадрам можно отследить, как поменялись города и улицы за последние 30-40 лет.

Акцию «Москва — с заботой об истории» запустили почти три года назад для того, чтобы сохранить документы и предметы военного времени из семей горожан. С начала акции уже удалось собрать уже более 9600 документов и предметов времен войны. Среди них — письма, фотографии, дневники, почтовые открытки, рисунки, медали, ордена, форма защитников, полевые сумки и другие материалы и предметы быта. Все эти артефакты хранятся в специальных архивных условиях, при необходимости их реставрируют.