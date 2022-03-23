Россияне стали потреблять больше готовой еды

Фото: Торговая сеть Пятерочка

Все большим спросом у москвичей пользуется готовая еда. Это удобное решение для жителей мегаполисов: готовится быстро и отвечает практически любому вкусу. Да и ассортимент ее в столичных магазинах заметно расширился. Об этом свидетельствуют итоги реализации готовой еды в торговой сети «Пятерочка» в 2021 году. Прирост продаж по сравнению с предыдущим годом составил 60 процентов. Среди наиболее часто покупаемых видов упакованной еды — салаты и основные блюда. В минувшем году торговая сеть представила в своих магазинах более 100 новинок готовой еды собственных торговых марок.

По итогам прошлого года самыми популярными блюдами, которые охотно раскупались покупателями, стали шаурма, салат «Оливье» и плов с курицей. Все они — продукция бренда «Рестория Шеф». Всего гости торговой сети приобрели в 2021 году почти 1,2 тысячи тонн оливье, 708 тонн сельди под шубой, 559 тонн плова и 552 тонны блинов.

При этом лучшими продуктами на основании выставленных этим блюдам оценок были признаны салат «Сельдь под шубой», «Комплексный обед», «Рисовая каша» и «Рулетики из ветчины с сыром».

Накануне прошедших новогодних праздников торговой сетью была создана специальная линейка традиционных салатов собственных торговых марок. Каждая порция весила 500 граммов и была уложена в упаковку с праздничным дизайном. Это были салаты «Сельдь под шубой», «Крабовый» и «Оливье». В период зимних каникул через торговую сеть было продано более 100 000 упаковок таких салатов.

Сегодня торговая сеть полностью отвечает потребностям гостей в готовой еде. В ее магазинах широко представлены завтраки, обеды, ужины, закуски к столу, свежие напитки и заготовки из теста для домашнего приготовления.

Большинство готовых блюд торговая сеть разрабатывает совместно с собственной фабрикой-кухней Х5 Group. В прошлом году команда шеф-поваров создала более 40 новых «золотых рецептур», которые теперь реализуются через партнеров по всей России. При этом сеть не только разрабатывает новинки, но и контролирует качество готовой еды на протяжении всего процесса от конвейера до магазинной полки благодаря собственному высокотехнологичному производству и логистике.

Несколько товаров торговой сети в прошлом году завоевали престижные награды на конкурсе «Гарантия качества». Среди них — каша рисовая на молоке, курица с рисом и овощами по-тайски, лапша вок с курицей, а также салат «Чука с ореховым соусом» от Fish House.

Благодаря успешным рекламным кампаниям, например, «Вкусное комбо» с Ольгой Бузовой, торговой сети удалось нарастить продажи собственных сэндвичей более чем на 20 процентов, а рейтинг торговой сети как о магазинах с хорошим ассортиментом готовой еды увеличился на 2 процента.

В планах компании — дальнейшее развитие категории готовой еды по рецептурам фабрики-кухни Х5 в регионах и нового бренда современной готовой еды «Пятерочка Кафе».