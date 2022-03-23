Они выполнят свой долг

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Министерство обороны публикует данные о подвигах наших военных, проводящих спецоперацию по денацификации Украины. Экстремистская идеология у киевских властей и почитателей бандеровщины доходит до крайних форм, практически превращаясь в новый нацизм.

Но жестокость и попытки поставить одну национальность над всеми другими бандеровцев не спасает. Яркие примеры тому — подвиги наших военных, представляющих поистине многонациональный народ России. У нас в стране знают, что такое настоящая дружба народов, и делом подтверждают это знание. Именно в таком единстве наша сила, позволяющая бить неонацистов и освобождать от экстремистской нечисти братский народ Украины.

Спасти жизнь

Военные медики совершили высший подвиг врачей, проявив готовность рисковать собственными жизнями ради спасения раненых. Прапорщик Екатерина Иванова под огнем противника вытаскивала раненых с поля боя. Собрав группу раненых, она организовала эвакуацию их в тыловой госпиталь на автомобиле. Но по дороге машина попала под обстрел.

Один из тяжелораненых не смог самостоятельно покинуть машину, и тогда Екатерина прикрыла его своим телом. Медсестра получила осколочное ранение, но жизнь солдата была спасена. Коллега Екатерины, лейтенант Мария Мирошниченко, лично вынесла из-под обстрела и спасла жизни четырех наших раненых бойцов. При этом получила ранение, но продолжала спасение людей.

Отразили атаку

Старший лейтенант Станислав Ким и капитан Дмитрий Почесный во время нападения врага на колонну наших войск смогли быстро организовать оборону и отразить атаку противника. Потом офицеры организовали контратаку, разгромили отряд врага и захватили 12 пленных.

Удача комбрига

Подполковник Андраник Гаспарян, командир отдельной бригады береговой обороны, показал себя грамотным офицером, разбирающимся и в тактическом, и в оперативном искусстве. В начале спецоперации бригада под его командованием быстрым — форсированным, как говорят военные, — маршем вышла к мосту через одну из рек в Херсонской области. Мост имел стратегическое значение: по нему националисты перебрасывали подкрепления, в том числе и тяжелую технику, а российская армия с подходом основных сил планировала использовать мост для развития собственного наступления. Бригада Андраника Гаспаряна использовала фактор неожиданности после стремительного марша и захватила мост.

Подполковник тут же организовал круговую оборону объекта. Украинские неонацисты трое суток пытались прорвать позиции бригады. Гаспарян лично руководил боем своих подразделений.

Несмотря на численное превосходство противника и под постоянными артобстрелами и авианалетами ВСУ наши воины сумели удержать позиции. Было отбито девять атак и уничтожено 23 единицы вражеской бронетехники. Стратегический мост остался в руках наших войск.

Бог войны

Именно так в старину называли артиллерию, и наши артиллеристы подтверждают актуальность этой присказки. Командир артдивизиона майор Дмитрий Абакумов уже на второй день спецоперации вступил в бой. Бандеровцы выдвинули к фронту реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», которые могли причинить серьезный вред нашим войскам.

Абакумов оперативно организовал огонь своего дивизиона — его артиллеристы благодаря хорошей выучке и грамотному командованию майора смогли метким огнем поразить больше десятка вражеских установок вместе с их экипажами. Противник остался без артподдержки. Кроме того, снарядами наших пушкарей были разрушены укрепленные позиции украинских националистов. Это дало возможность нашим наземным войскам быстро продвинуться вперед.

Не числом, а умением

На позиции подразделения наших мотострелков под командой старшего лейтенанта Алексея Акимова и лейтенанта Игоря Корнеева устроили массированную атаку украинские неонацисты. Сутки мотострелки удерживали позиции, но затем киевские вояки применили средства подавления радиосвязи. Для наших ребят возникла угроза потери управления подразделением. К тому же, используя численное превосходство, националисты опять пошли в атаку.

Акимов и Корнеев отступили к основным силам своей бригады, заманив противника в «мешок». Предупредив другие подразделения бригады, Акимов и Корнеев с их подчиненными провели маневр окружения атакующей группы противника и, замкнув кольцо, сами перешли в контратаку. В результате удалось уничтожить 50 националистов и три боевые машины врага. Остальные отступили.