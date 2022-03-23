Пушистый символ рыбной лавки

Хозяин рыбной лавки Олег Гугунава периодически берет кота Лосося с собой на работу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В одном из столичных рыбных магазинов работает рыжий кот Лосось. Его основная задача — быть милым и радовать посетителей лавки своим присутствием. «Вечерняя Москва» узнала, насколько хорошо Лосось с этим справляется.

Посреди полок с рыбными консервами красуется акварельный портрет Лосося в капитанской фуражке. Кот хоть и не хозяин здесь, но играет не последнюю роль в жизни магазина. Его знают постоянные посетители лавки, а многие находят странички Лосося в соцсетях и приходят познакомиться с котиком. За четыре года он обзавелся армией фанатов. Несмотря на публичность, журналистов Лосось застеснялся, начал вырываться из рук хозяина магазина Олега Гугунавы, чтобы найти более укромное место.

— Пройдет пара часов, и он освоится, будет с удовольствием встречать гостей, — говорит Олег.

Гугунава хорошо помнит день, когда Лосось появился в лавке.

— Это было четыре года назад, 12 апреля, в День космонавтики. Я тогда как раз был в магазине. И вдруг услышал визг тормозов. Вышел на улицу и увидел, что на проезжей части остановился кортеж черных тонированных машин. Люди в строгих костюмах лежат на асфальте, суета, все что-то ищут. Я подумал, что идет задержание! Стало любопытно, и я остался посмотреть, — вспоминает Олег.

Тут из внедорожника вышел мужчина в строгом костюме, заглянул под машину и вытащил оттуда виновника пробки — маленького грязного котенка.

— Мужчина увидел надпись «Рыба» — вывеску моего магазина и зашел к нам. Спросил, есть ли у меня вобла, чтобы накормить кота. Но я решил, что это слишком неподходящая для малыша еда, и дал им свежую корюшку. Котенок тут же съел угощение. На этом его спаситель и распрощался с нами, сказав, что у него нет времени пристраивать рыжика, — рассказывает Олег.

Так пушистик и остался жить в рыбной лавке. Пришлось долго отмывать с него следы бродячей жизни — пыль, солидол и блох.

— Первые четыре месяца Лосось жил в магазине. Он настолько неожиданно появился в моей жизни, что сначала я растерялся — брать или не брать. Потому что наша семья только отходила от смерти кота, который очень долго жил с нами, — говорит Олег. — В конечном итоге я забрал его домой, и он моментально завоевал любовь всех домочадцев. Над именем мы долго не думали и назвали кота Лосось, потому что на кончике его хвоста белые полосочки чередуются с рыжими, точь-в-точь как на кусочке лосося. Кстати, его полное имя Лосось Крамарович Косыгин.

Сейчас кот живет дома и иногда приезжает в магазин порадовать посетителей. За четыре года Лосось построил блестящую карьеру. Например, в прошлом году одна зоо-организация запустила конкурс для лучших служебных кошек. Лосось удостоился Гран-при в номинации «Пушистые КОТрудники». А зарплату ему платят угощением.

— Некоторые посетители, когда видят Лосося, спрашивают, что можно купить, чтобы угостить питомца. Но в магазине только замороженная рыба. Постоянные клиенты уже запомнили это и приносят угощение с собой, — говорит Гугунава.

По словам хозяина, кот Лосось — не воришка, и предпринимателю не стоит переживать за сохранность товара, когда пушистый находится в лавке. Лосось к рыбным деликатесам уже привык.