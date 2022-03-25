Мобильный оператор выяснил, какие образовательные онлайн-курсы чаще выбирают жители столицы

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Онлайн-обучение становится нормой жизни. Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга на образовательном портале Skill.Tele2 в 2021 году и первые месяцы 2022 года. Как выяснилось, в прошлом году жители регионов в подавляющем большинстве случаев выбирали курсы по информационным технологиям. Однако в начале 2022-го на первое место вышел курс по английскому языку, в 2–3 раза превысив спрос на остальные дисциплины.

Наиболее популярными в 2021 году были курсы по информационным технологиям, общеобразовательным дисциплинам, личностному росту, маркетингу и дизайну. Содержание списка лидеров было схожим в Москве и Санкт-Петербурге.

Топ популярных у москвичей курсов по итогам прошлого года выглядит следующим образом: 1-е место — «Программирование на языке C++», 2-е — «Java. Базовый курс», 3-е — «AdobePhotoshop. Основы», 4-е — «50 оттенков самозанятых», 5-е — «Эффективное делегирование».

Жители Северной столицы чаще выбирали в прошлом году обучающие программы: «Как запустить рекламу «ВКонтакте», «50 оттенков самозанятых», «Java. Базовый курс», «Нескучная математика», «Программирование на языке C++».

В конце 2021 года компания запустила краткий базовый курс по изучению английского языка. Спрос на него в зависимости от региона в два–три раза превысил интерес к остальным дисциплинам в первые месяцы 2022 года. Следующим шагом стал запуск 1 марта отдельной подписки с максимальным курсом английского языка: он состоит из четырех ступеней и включает онлайн-карточки для запоминания новых слов.

Среднее время обучения у пользователя образовательного сервиса составляло в 2021 году 2–3 дня. В 2022-м, как считают в компании, этот показатель продолжит увеличиваться, поскольку прохождение полной программы по английскому языку при ежедневных занятиях занимает не менее двух недель.

По данным оператора, 51,9 процента студентов, которые занимаются онлайн, — мужчины. В 88,4 процента случаев клиенты проходят обучение на смартфоне, реже — на компьютере (10,5 процента). Планшеты использует 1,16 процента обучающихся. Ядро аудитории составляют пользователи в возрасте 25–34 лет: их доля составляет 42,1 процента. Следующая активная группа — пользователи в возрасте 18–34 лет (36,8 процента).

— Прошедшая пандемия доказала, что эффективно можно учиться и онлайн. Так делали студенты ведущих российских вузов, — рассказывает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Даже сейчас, когда коронавирус отступил, многие студенты продолжают использовать форму онлайн-обучения. Я думаю, что за ней будущее, поскольку она позволяет экономить время — самый ценный человеческий ресурс.