Непобедимый «Аллигатор» показал свои острые зубы

Летчик-испытатель .первого класса Александр Чередниченко в вертолете Ка-52 / Фото: Сергей Карпухин /ТАСС

В ходе специальной военной операции ВС России показали превосходство над противником и в количестве, и в качестве техники. За последние годы в рамках выполнения госпрограммы в войска поставлено более 20 основных образцов вооружения, около 2 000 000 единиц техники и средств обеспечения, много боеприпасов. «Вечерняя Москва» рассказывает об оружейных новинках, которые сейчас влияют на ход процесса демилитаризации и денацификации Украины.

С первого дня специальной военной операции России на Украине бронетехнику противника успешно уничтожают наши могучие боевые вертолеты Ка-52.

Основу группировки российской армейской авиации на Украине составляют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Этот «хищник» фронтового неба предназначен для уничтожения танков, другой бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине. Он «всеяден»: одинаково хорошо работает в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 способен обеспечивать разведку, целераспределение и целеуказание на взаимодействующие вертолеты и командные пункты сухопутных войск, а также оказывать огневую поддержку с воздуха наземным подразделениям, производить патрулирование и сопровождение военных колонн.

Ни в одной армии мира не стоят на вооружении серийные вертолеты с соосной схемой, где пара параллельных винтов вращается в противоположных направлениях вокруг общей геометрической оси. Выполнить такую сложную техническую задачу смогли только в российском КБ имени Камова. Такое конструкторское решение сделало воздушную машину сверхманевренной. Кроме того, использование соосной схемы винтов повышает безопасность экипажа. Даже при отказе двух двигателей и поражении хвостовой части у пилота остается шанс посадить вертолет. Уникальной является и система спасения пилотов. Ка-52 — единственный в мире вертолет, на котором есть система катапультирования.

Способность Ка-52 вести боевую работу в любых условиях обеспечивает бортовая аппаратура высшего мирового уровня. Современный радиолокационный комплекс «Арбалет» обнаруживает вражеский танк на дальности до 12 км, а атакующую ракету переносного зенитного ракетного комплекса типа Stinger на дистанции до 5 км.

Умная автоматика реагирует на пуск ракеты с земли за полсекунды и способна одновременно сопровождать до 20 таких целей. Бортовой комплекс обороны «Витебск» не только оповестит экипаж «Аллигатора» об атаке воздушного противника, но и радиоэлектронными импульсами отведет чужие авиационные ракеты в сторону от нашего вертолета.

Для поражения целей у Ка-52 есть целый арсенал боеприпасов. По площадным наземным целям применяются НАР — неуправляемые авиационные ракеты нескольких калибров. Ими ведется огонь по опорным пунктам обороны, скоплениям живой силы и бронетехники противника.

Есть авиапушка 2А 42 калибра 30 мм. Для точечного уничтожения бронеобъектов экипажи «Аллигаторов» применяют управляемые ракеты «Вихрь-1». От вертолетчика требуется только нажать кнопку «пуск». По такому же принципу «выстрелил — забыл» работает и новейшая ракета класса «воздух — поверхность», которую пока называют «изделие 305». У этого «изделия» есть тепловизионная головка самонаведения, сопряженная с системой ГЛОНАСС, и канал связи с носителем. Оружие засекречено, но нет секрета, что результаты его применения экипажами ударных вертолетов Ка52 более чем успешны.

Ка-52 участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 / Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Сурцуков, генерал-лейтенант, заслуженный военный летчик России:

— Ударные Ка-52 применяются сейчас особенно в случаях, когда артиллерия не успевает за высокомобильными подразделениями. По координатам, передаваемым авианаводчиками, эти вертолеты способны уничтожать цели в непосредственной близости от своих войск. Также Ка-52 необходимы для охраны с воздуха колонн подразделений и при организации огневого поражения.

Наше противотанковое оружие эффективнее западного

Хваленый американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin не может остановить российские танки. Наш комплекс стреляет дальше, бьет точнее, прожигает любую броню эффективнее.

Пропаганда нынешних (пока еще) киевских властителей много сделала для мифологизации достоинств закупленных у США противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Якобы, если они есть у обороняющих укрепрайон нацбатов и ВСУ, то никакой танк не прорвется. Реальность показала: русские танки прорываются, даже если по ним нанесено несколько ударов этими противотанковыми ракетами. «Джавелины» летят сверху, чтобы поразить танковую башню над экипажем. Над ней, в частности, достаточно сварить из уголков решетку, и все — направленный взрыв происходит раньше задуманного мгновения, броня остается целой. Да и часто мажут «Джавелины».

Американские ракеты, кстати, массово захватывают наши военные и передают бойцам ДНР и ЛНР.

Почему сами не используют против противника его же оружие? Так незачем. На вооружении у наших противотанкистов стоят намного более совершенные ПТРК «Корнет». Максимальная дальность стрельбы Javelin — 2500 метров, а у российского «Корнета» — 5500 метров.

В открытых источниках информации упоминалось, что у новейших модификаций нашего ПТРК она еще больше — до 10 000 метров. Современные противотанковые управляемые ракеты «Корнета» способны преодолевать динамическую защиту брони. Это происходит так: при подлете к танку на расстояние нескольких сантиметров ракету встречает взрыв одной из установленных на броне ячеек динамической защиты. Поэтому ракеты оснащены тандемной кумулятивной (прожигающей броню в одной точке) боевой частью. Один заряд тратится на «убийство» ячейки динамической защиты, второй — прожигает непосредственно броню.

В отличие от Javelin наш «Корнет» при этом способен преодолевать еще и активную защиту танка — автоматический отстрел подлетающего боеприпаса гранатой или другими средствами защиты. Российский ПТРК умеет производить парный пуск ракет. Обе управляются одним лазерным лучом: если первая ракета «гибнет» в схватке с боеприпасом активной защиты, то вторая точно поражает вражеский танк. Американский комплекс на это не способен. Украинские солдаты часто бросают его на поле боя…

ЦИФРА

1440 миллиметров брони пробивает «Корнет». Толщина брони у западного танка «Абрамс» — 950 мм.

Бронеавтомобиль «Линза» во время командно-штабных учений на полигоне Донгуз / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Бронеавтомобиль медицинской службы дает раненым дополнительную надежду

Сберечь каждую секунду драгоценного времени, чтобы из-под огня противника вынести раненого бойца и доставить его в лазарет, помогает спецтехника.

Пуля не разбирает: в зоне боевых действий под смертью ходят даже те, чья задача — спасать жизни.

11 марта в одном из столичных военных госпиталей министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся в ходе специальной операции на Украине.

Почетные солдатские медали «За отвагу» получили две девушки — прапорщик медслужбы Екатерина Иванова и лейтенант медслужбы Мария Мирошниченко. Они под перекрестным огнем оказывали помощь раненым солдатам и офицерам. Закрывая их своими телами, Катя и Маша сами получили ранения.

Чтобы обезопасить жизни раненых бойцов и военных медиков, в российские войска серийно поступают новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза». Уникальные спецмашины позволяют специалистам военно-медицинской службы обеспечить выполнение правила «золотого часа» — максимально эффективно оказать первую помощь раненым и оперативно эвакуировать их в тыл.

Защищенный броневик для военврачей создан на базе высокопроходимого «Кам АЗТайфун» с колесной формулой 4×4. Современный мощный двигатель обеспечивает автомобилю массой около 16 тонн скорость движения более 100 километров в час.

Бронемашина специального назначения позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых одновременно. «Линза» оснащена креплениями для размещения 2– носилок, приспособлениями для переноски раненых, специальными щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной помощи в непосредственной близости от поля боя.

БРОНЯ КРЕПКА

Автомобиль «Линза» защищен по третьему классу бронирования. Комбинированная защита состоит из керамики и стали, есть бронестекла. Это обеспечивает круговую защиту экипажа, медиков и раненых от всех видов стрелкового оружия и осколков снарядов. Машина выдерживает взрыв мины до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте, с поврежденным колесом может проехать до 50 км.

ЦИТАТА

Юрий Борисов, заместитель председателя правительства РФ:

— Задача выполнения гособоронзаказа была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98 процентов. Убежден, что мы имеем все возможности для сохранения таких показателей и в будущем.