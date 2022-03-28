Проект «20 идей»: шприцы нужно сделать безопасными

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Использование обычных одноразовых шприцев создает огромную угрозу. Шприцы — прямые разносчики разрушительных инфекций, таких как ВИЧ и гепатит B и С. Как сделать это медицинское изделие безопасным? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате инъекций, проводимых в медицинских целях, ежегодно в мире 1,67 миллиона человек заражаются гепатитом B, 315 120 — гепатитом С и 33 877 — вирусом иммунодефицита человека, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Согласно медицинской статистке, самый большой риск заражения ВИЧ-инфекцией наблюдается среди употребляющих наркотики инъекционным путем. В России, по данным Роспотребнадзора, в первом полугодии 2021 года 28,9 процента новых заражений ВИЧ возникло из-за вкалывания наркотиков».

Еще в 2015 году ВОЗ призвала мировую общественность и правительства всех стран обратить внимание на опасность инъекций и срочно принять меры. Были обозначены четыре проблемы, угрожающие здоровью населения:

Повторное использование приспособлений для инъекций;

Случайные травмы медицинского персонала иглами во время проведения процедур;

Небрежная утилизация использованных шприцев;

Переизбыток назначения инъекционных препаратов в медицине.

Первые три вызова было предложено решить через использование шприцев нового поколения с функцией предохранения от повторного использования и с функцией защиты от остро-колющих травм. В первом случае игла втягивается в колбу шприца после того, как лекарство полностью введено, а поршень ломается. Во втором случае после инъекции игла автоматически закрывается футляром или колпачком в целях защиты пользователя от случайного контакта. Существуют и комбинированные модели. Саморазрушающиеся шприцы впервые начали использовать еще в 90-х годах прошлого века. С тех пор технологии значительно развились. По инициативе ВОЗ усилиями международных организаций разработаны мировые стандарты качества (ISO) по изготовлению шприцев с защитой от повторного использования (в 2006 году) и с защитой от травм иглой (в 2012 году).

ВОЗ рекомендовала всем странам к 2020 году перейти на новые «умные» шприцы. Их стоимость в 2015 году была в два раза больше, чем у обычных. Но организация предупредила, что затраты на минимизацию последствий опасных инъекций, будут стремительно расти, если не применять защитные механизмы. Ожидается, что цена будет снижаться по мере возрастания спроса. Эксперты прогнозируют стремительный рост рынка шприцев третьего поколения — с 16,9 миллиарда долларов в 2020 году до 27,9 миллиарда в 2025-м.

На законодательном уровне проблема травмирования медперсонала иглами впервые была затронута в 2001 году в США. Тогда был принят акт, который обязал все медицинские учреждения регулярно внедрять более безопасные и коммерчески эффективные устройства для инъекций. Так, в стране началось массовое применение безопасных шприцев. Аналогичный акт был принят Евросоюзом в 2010 году, который обязал все страны к 11 мая 2013 года внедрить в медицинские учреждения практику использования устройств с встроенными механизмами защиты от травм остро-колющими предметами.

Есть и пример из развивающихся стран, следующих рекомендациям ВОЗ. С января 2022 года правительство Пакистана в качестве меры по борьбе с распространением ВИЧ ввело полный запрет на продажу обычных шприцев на территории страны. Чтобы стимулировать местных производителей переключиться на изготовления шприцев нового поколения, власти отменили налог с продаж и экспортные пошлины на этот вид продукции.

В России, по данным Роспотребнадзора, проживает более миллиона ВИЧ-инфицированных и более пяти миллионов больных гепатитом B и С, и болезни продолжают распространяться в том числе и через использование простых одноразовых шприцев. При этом отечественная индустрия шприцев нового поколения находится в зачаточном состоянии: в 2019 году был создан проект по строительству первого в стране завода по изготовлению безопасных шприцев, но запуск производства пока только в планах.

«Чтобы сократить развитие эпидемии, я предлагаю запретить использование обычных одноразовых шприцев (без функции защиты от травм и от повторного использования) в медицинских учреждениях через два года после издания соответствующего закона, и также запретить продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения через три года после издания закона», — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru.

В результате внедрения данного предложения в России, как ожидается:

Существенно сократится число заражений инфекциями, передаваемыми через кровь;

Снизится уровень уязвимости медперсонала, что окажет положительное влияние на развитие медицины в целом;

Получит развитие новое импортозамещающее направление медицинской промышленности с созданием рабочих мест и привлечением капитала.

Но самый важный эффект — это сохранение жизни и здоровья тысяч граждан, подвергающихся риску из-за применения устаревших шприцев.

Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая», считает переход на шприцы нового поколения очень уместным.

— Медицинский персонал действительно очень часто травмируется иглами одноразовых шприцев. Дело в том, что в отличие от игл многоразовых, они очень острые, — рассказывает эксперт. — И медсестры, которые дежурят сутками и делают за смену сотни уколов, могут в какой-то момент чуть расслабиться и готово — укололись. Да, их страхуют, они смогут потом бесплатно лечиться, но ВИЧ и гепатит — это очень серьезные заболевания. Лучше не заражаться.

По мнению Андрея Леонидовича, идея перехода на более безопасные шприцы сначала может встретить сопротивление:

— Да, сначала они будут дороже обычных. Но потом, я уверен, все будет как с мобильными телефонами. Вспомните: лет 25 назад это было дорогое удовольствие, доступное лишь бизнесменам. А сейчас мобильник есть в кармане у каждого — от первоклассника до 90-летнего дедушки. Вот и шприцы нового поколения подешевеют из-за роста спроса, ведь их станут производить миллиардами.

Татьяна Клименко, директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, профессор, доктор медицинских наук, так же считает идею перспективной:

— Дело в том, что в России многие наркозависимые, к сожалению, используют шприцы повторно. Дело в том, что приготовление и употребление наркотиков, как правило, происходит в компании. И ситуация, когда вся эта компания пользуется одним и тем же шприцем — не исключение, а, скорее, правило. В результате сразу несколько человек инфицируются опаснейшими заболеваниями. И когда один из инфицированных попадает в другую компанию, ситуация повторяется.

Как пояснила эксперт, в среде наркозависимых ВИЧ и гепатит — одни из наиболее распространенных заболеваний. И эти инфекции они способны нести дальше, передавая, например, здоровым людям половым путем.

— Шприцы, которые невозможно использовать повторно, помогут сдержать распространение ВИЧ, а также гепатитов В и С, — уверена Татьяна Валентиновна.

Дмитрий Давыдов считает, что государству необходимо обратить внимание на его предложения, касающиеся внедрения шприцев нового поколения. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.

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