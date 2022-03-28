«Взаимно важны и неразделимы»: искусствовед Светлана Инчакова рассказала о связи русского и украинского искусства

Третьяковская галерея. Посетители у полотна Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

История переписывается на наших глазах. Еще в 2016 году экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, Репин («Репа») — это украинский художник, Чайковский («Чайка») — украинский композитор, а Достоевский — украинский писатель. Мертвые сраму не имут, но родившийся в Москве Федор Михайлович был бы, конечно, изумлен. Мы решили выяснить у искусствоведа Светланы Инчаковой, действительно ли две культуры, русская и украинская, существовали порознь.

Позиция украинской стороны в обсуждаемом вопросе понятна: они всегда сами добивались успеха. Да что там, в 2019 году господин Зеленский рассказал миру о том, что украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, создали прообраз рентгена и компакт-диск, изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет и даже создали сервисы PayPal и WhatsApp. Оставив это без комментария, мы поговорили с искусствоведом Светланой Инчаковой о том, насколько исторически справедлива мысль о том, что культуры двух стран никогда не были связаны между собой.

— Светлана Андреевна, все последние годы на Украине активно внедрялась в сознание людей мысль о том, что между русским и украинским народами не существовало никаких исторических и культурных связей, и даже искусство их не имело. То есть мы знали художников и писателей той и другой стороны, но все это было абсолютно самобытным и не взаимосвязанным. Это так?

— Ну нет, конечно. На развитие украинского искусства очень сильно повлияли многообразные и порой противоречивые процессы развития художественной культуры России. И надо сказать, что украинское искусство усваивало их — при всей их сложности, несмотря на то что культурные преобразования в нем еще не достигали такого уровня, как в России. И проблема традиций в конце ХIХ — начале ХХ веков как в русском, так и в украинском искусстве сталкивалась и переплеталась с проблемой отображения человеческой личности в ее сложных взаимоотношениях с миром. Украинские философы и литераторы — ученый-энциклопедист Сергей Подолинский, поэт, переводчик Павел Грабовский, поэтесса и писательница Леся Украинка — в различные периоды писали о важности взаимообогащения культур, подчеркивали, что широкое ознакомление с общечеловеческими идеалами воспитывает человека нравственно и расширяет возможности узнать то, что происходит в историко-культурной жизни других народов.

Украинские писатели активно обращались к русскому языку, посредством которого находили путь в широкие круги российского общества. С другой стороны, значение русского языка в развитии украинской литературы состояло в том, что он содействовал развитию и обогащению литературы. Сложилась блестящая плеяда поэтов и прозаиков, таких, как Марко Вовчок, Панас Мирный, Михаил Коцюбинский… Передвижники утверждали необходимость обращаться к своей русской (слово «украинской» даже не подчеркивалось, а предполагалось в самом слове русской) действительности. Это не значит, что передвижники были людьми национально ограниченными, напротив, им чужды были национализм и косный патриотизм.

Фото: Киселев Сергей / АГН Москва

— Что не отменяло самобытности культур, верно?

— Известно, что в процессе своего развития национальная школа тогда обращается к опыту других народов, когда может его претворить и использовать, когда потенциально имеется серьезная база для реализации более сложных задач, а также тогда, когда творческие поиски определяют родственные задачи, что прежде всего выражается в единой школе, какой была Петербургская академия художеств. Художественные объединения на Украине, созданные при участии членов Товарищества передвижников, перенимали и последовательно отстаивали его идейно-эстетические принципы, которые оказывали значительное влияние на формирование эстетических взглядов украинского искусства. Российское искусство XVIII–XIX веков невозможно принципиально размежевать на русское и украинское. В русское искусство в XVIII веке вливалось немало художников — выходцев с Украины, это выдающиеся мастера Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский, Антон Лосенко. Многие украинские художники получали образование в России, к примеру, Порфирий Мартынович, Опанас Сластион и Кириак Костанди, ставший академиком Императорской академии художеств.

— То есть «миграции» художников, если можно так сказать, случались?

— Безусловно. Многие из тех художников, кто желал посвятить себя не только преподаванию в школах, но и творчеству, не находили для этого условий на Украине и уезжали в Россию. В 70–80-е годы XIX века художники, окончив Академию или Московское училище, возвращались на Украину. Работать там было непросто, но они находили такую возможность — взять того же Андроника Лазарчука.

— Вы сказали о передвижниках, чье искусство любимо, мне кажется, всеми. Можно об их взаимоотношениях с украинскими коллегами рассказать подробнее?

— Связи украинского и русского искусства в передвижнический период стали еще крепче, в их искусстве украинская тема занимала значительное место. Особенно близкими были взаимоотношения русских передвижников с Киевской школой, руководимой Николаем Мурашко, который работал с Ильей Репиным, Николаем Ге, Григорием Мясоедовым, Иваном Крамским, Василием Поленовым. С Украиной, где родились, были связаны на протяжении всей жизни выдающиеся русские художники Николай Ярошенко, Архип Куинджи, упомянутые Репин, Крамской и Ге. А другие часто бывали там — это и плеяда Маковских, и Максимов, и Перов, и Касаткин, некоторое время в Харькове работали Крамской и Камлев, в Киеве — Нестеров и братья Васнецовы, в Харькове и Полтаве долгое время жил Григорий Мясоедов, близ Нежина — Николай Ге. Работая над украинской тематикой, русские художники изучали историю этого народа, его быт, жизнь, культуру.

Посетительница на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве. На одной из картин изображена дочь генерала Драгомирова Софья в Украинском наряде. / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

— Можно сказать, что русская школа была крайне важна для формирования украинской культуры?

— Давайте скажем не так. Да, русский академизм на украинской почве играл основную роль в подготовке профессиональных художников. И вместе с тем творчество русских академистов расцветало на украинской почве. Происходил процесс утверждения мира духовных ценностей вне межнациональных отношений, такая взаимообогащающая ситуация способствовала реализации самобытного духа творчества как русских, так и украинских художников. Петербургская академия художеств, как культурная среда российской столицы, приобретала для украинского искусства значение того главного источника, из которого черпались новые эстетические идеи и под влиянием которого вырабатывались новые художественные средства. Собственно, Академия художеств, как и сама петербургская среда, стала главным звеном во взаимодействии украинского искусства с русским. Это взаимодействие определяет главное направление развития украинского искусства.

Поэтому не всегда представляется не только возможным, но и нужным отдельные явления искусства рассматривать как явления сугубо местные и относить их на счет только русского искусства или украинского. Они обуславливаются комплексом причин и обстоятельств общих или как минимум близких взаимодействующих сторон.

Академия как главное художественное учебное заведение России начала оказывать влияние на своих воспитанников — выходцев с Украины с начала XIX века. Но на первых порах значение воспитанников академии в художественной жизни Украины было, скажем так, эпизодическим. Они преимущественно оставались в Петербурге, находя там благоприятные условия для применения своего дарования (это, к примеру, Лосенко, Головачевский, Миропольский, Яненко).

Но во второй четверти XIX века круг художников-академистов на Украине оказался достаточно широким, чтобы определять основные направления художественной жизни, а также влиять на формирование в ней определенной эстетической ситуации. Занимая должности преподавателей рисования в университетах, лицеях, гимназиях и других учебных заведениях, они становились проводниками определенных художественных вкусов и взглядов. Своей творческой деятельностью они создавали некую конкурентную ситуацию, которая заставляла художников других категорий внимательнее присматриваться к академической основе, усваивать ее элементы и применять их на практике. Таким образом, академическая система стала высшим рангом профессиональной подготовки.

— То есть профессиональная школа определила общность двух культур?

— Да. Напомню — в конце XIX века многие русские мастера подолгу жили на Украине. Многие оседали там навсегда как преподаватели рисования в гимназиях и других средних учебных заведениях. Разнородность среды заключалась в сочетании одновременно различных сплетенных признаков. Сосуществовали произведения высокого профессионального уровня с полупрофессиональным, ремесленными поделками или вовсе непритязательными, наивно дилетантскими, однако, не лишенными претензий на «высокий стиль». Атмосфера небольших провинциальных мест, где жил художник, и местное окружение накладывали существенный отпечаток на характер творчества. Среда вынуждала отказываться от эстетики академизма. Но, несомненно, Петербургская академия художеств составляла отдельную большую область деятельности в судьбе многих художников, творчество которых развивалось на Украине.

Академическая система, обеспечивающая высокий профессиональный уровень мастерства и развивавшая элементы реалистического видения, в конце XIX века давала толчок к индивидуальному стилю художников. Основоположник Киевской и Одесской художественных школ Николай Мурашко, имея большой педагогический опыт, писал: «В XX столетии художник должен обладать чисто индивидуальным развитием, соответственно его характеру, его симпатии». А Илья Репин в письмах к писателям и литературным деятелям отмечал: «Не угодно ли спросить все молодое поколение юных художников, которые сейчас сотнями выросли в Киеве, Одессе, Харькове, что они скажут? Чьи они дети в искусстве, что на них имеет влияние? Это дело «передвижников».

— В чем все же конкретно заключалась связь украинского искусства с движением передвижников?

— Она установила новый этап культурного взаимодействия украинского и русского искусства, что выразилось как в общности идейно-тематических поисков, так и в широких личных контактах русских и украинских творцов, в той помощи, которую художники-передвижники давали в развитии художественного образования. Надо понимать, что участие украинских художников в выставках передвижников было ощутимой поддержкой украинской школы искусства, ведь передвижничество было организацией, владеющей четкой художественно-эстетической программой с просветительскими целями.

Так, народные выставки были заметным явлением в культурной жизни Украины начала XX века. Представьте только: в течение трех лет их деятельности (1904–1906 годы) в семи губерниях Украины и Бессарабии экспозиции выставок просмотрели более четверти миллиона человек — преимущественно крестьян! А возвращавшиеся на Украину после обучения в Академии или Московском училище творцы помогали создавать островки культуры и объединения художников в крупных центрах Украины — в Киеве, Одессе, Харькове. Не зря же В. В. Стасов писал, что у передвижников, «художников нового склада и настроения», были «два главных центра — петербургский и московский, причем к московскому довольно близко примыкали еще два других, менее значительных: киевский и одесский. Между всеми ними существовало всегда Великое единодушие».

Еще в 1865 году было создано Общество изящных искусств в Одессе, где проходили выставки Айвазовского и Рудковского, Скадовского, Ладыженского. Нечто похожее происходило в Киеве и Харькове. Важно, что выставки открывались даже в не очень крупных городах — Херсоне и Полтаве, которые постепенно стали одним из заметных очагов культуры. Большинство украинских художников тянулось к передвижничеству и примыкало к нему, причем зачастую художников связывали узы самой тесной творческой и личной дружбы.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Вы — искусствовед, человек по определению далекий от политики. Объективно: возможны ли в принципе и рациональны ли попытки отделить одну культуру от другой, на чем настаивают националисты?

— Ну как такое может быть! В истории взаимосвязей культуры народов России и Украины было немало ярких страниц, свидетельствующих о том, что украинские художники вносили большой вклад в развитие культуры России, а российские — Украины. История каждого народа тесно переплетается с историей других народов. Ни один из них не мог и не может успешно развиваться в условиях самоизоляции. Жизнь настоятельно диктует необходимость поиска и развития все более эффективных путей и форм взаимосвязей и сотрудничества.

С этой точки зрения представляют особую ценность различные источники, свидетельствующие о многообразных связях между русскими и украинскими коллегами. Выявление этнокультурных особенностей творчества, принципов, задач, методик способствует взаимопроникновению культур. Изучение общих национальных закономерностей движения русской и украинской культуры может помочь пониманию своеобразия отдельной творческой личности. Анализ национального своеобразия украинской культуры, столь близкой нам по задачам и школам, приводит в движение те национальные черты Украины, которые способствуют синтезу исторического сосуществования украинской и русской культур как вместе взятых взаимодополняющих явлений.

ДОСЬЕ

Светлана Андреевна Инчакова — арт-аналитик Высшей школы управления финансами, академический искусствовед, эксперт Арт-Консалтинга отдела экспертизы произведений искусства. Лауреат международных конкурсов, автор 4 монографий и 32 методических пособий по экспертизе произведений искусств. Преподаватель дисциплины Международный художественный бизнес в сфере коммуникаций.

ФАКТЫ

— В историю русского искусства вошли художники — выходцы из Украины О. Брез (1873–1936), В. Беклемишев (1861–1919), Н. Самокиш (1860–1944), H. Пимоненко (1862–1912), Л. Пастернак (1862–1945), И. Мартос (1754–1835), А. Литовченко (1835–1890), Н. Ярошенко (1846–1896).

— Особую роль в деятельности передвижничества сыграл Н. И. Мурашко — руководитель им же основанной Киевской рисовальной школы. После нее в Киеве возникло подведомственное академии Художественное училище, в котором учились О. Антипов, И. Бондарев, И. Виленский, И. Бревда, О. Жудина, A. Зеленский, К. Друженович, Л. Духота, В. Добровальский, К. Кошкин, H. Кумицкий, A. Маренов, И. Нечеянко, И. Оржеховский, С. Орлов, A. Полетико, A. Протас, П. Румянцев, В. Сильвестров, Э. Темкин, С. Усманский, М. Штайнберг и другие художники.