Елена Зайцева: Город поддерживает приемные семьи, которые воспитывают пять и более детей-сирот

Фото: Из личного архива Елены Зайцевой

Почти восемь лет в Москве реализуется пилотный проект по имущественной поддержке замещающих семей. Благодаря ему более 250 детей из московских организаций для детей-сирот обрели свой дом и заботливых родителей. В прошлом году мэр Москвы расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот. Начальник Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и соцзащиты Елена Зайцева рассказала «Вечерней Москве» об основных изменениях в условиях проекта.

— Елена Михайловна, расскажите о сути проекта. Кто может стать его участником?

— По-прежнему главная цель проекта — это устройство детей в семьи и поддержка приемных родителей, которые решились на важный шаг — принять сразу 5 детей. Согласитесь, это может сделать не каждый.

По условиям проекта приемным родителям необходимо принять в семью не менее пятерых детей-сирот из московских центров содействия семейному воспитанию. Минимум трое из них должны быть родными братьями и сестрами и (или) быть старше 10 лет и (или) иметь инвалидность. Таким семьям город выделяет квартиру на время участия в проекте.

Если в семье есть уже дети, кровные или приемные, это не является запретом для участия в проекте. Но принять нужно все равно 5 ребят.

Родители — участники проекта проходят несколько процедур: сбор документов, психологическое обследование, рассмотрение на специальной комиссии, знакомство с детьми, осмотр квартиры, прием детей в семью и переезд в новое жилье.

— А если в семье уже были приемные дети из этих категорий до вступления в проект?

— Чтобы получить жилье, нужно сначала стать участником проекта, заключить соответствующий договор. И именно по этому договору принять в семью пятерых мальчиков и девочек.

— Почему выбраны именно эти категории детей-сирот?

— Семейное устройство детей, лишившихся родителей, в столице активно развивается. Город делает все для того, чтобы ребята как можно скорее обретали новые семьи. Подростки, дети с инвалидностью, сиблинги (братья и сестры) — не то чтобы «трудноустраиваемые» категории, не люблю это слово, но таких детей в нашем банке данных достаточно много, поэтому город дает дополнительную поддержку семьям, готовым их принять.

— Как изменились условия проекта в 2021 году?

— На самом деле там ряд изменений. Касаются они в основном технической стороны вступления в проект. Со всеми условиями проекта подробно можно познакомиться на портале «Моя новая семья». Главное нововведение — теперь по условиям семья может принимать не менее трех братьев и сестер любых возрастов. Ранее это распространялось только на подростков и детей с инвалидностью.

В Москве есть много семей, которые готовы воспитывать ребенка-сироту. Это не может не радовать. И если у ребенка есть брат или сестра, они устраиваются в семью вместе. Мы находим пап и мам для двоих и даже троих детей. А если детей больше? Задача родителей — обеспечить для детей комфортные условия жизни. Значит, нужно большое жилье.

На мой взгляд, не должно быть такой ситуации, когда есть дети, нуждающиеся в семье, есть кандидаты в приемные родители, которые имеют ресурс для их воспитания, но семья не может образоваться, потому что у потенциальных родителей маленькая квартира. Главное — это силы и желание воспитывать наших ребят. А с жильем в такой ситуации может помочь город.

— Уже есть семьи, ставшие участниками проекта по новым условиям? Можете ли описать портрет «пилотников»?

— Какой-то собирательный образ семьи, которая участвует в проекте, описать трудно. Семьи разные — с опытом воспитания приемных детей и без него, работавшие когда-то с детьми-сиротами или никогда ранее не связанные с социальной сферой. Также есть молодые пары и люди, вырастившие своих детей. Всех объединяет желание принести пользу. Очень помогает многим родителям наличие педагогического, медицинского или психологического образования.

Что же касается новых участников, процесс вступления в проект занимает время. Но уже есть семьи, принявшие детей по новым условиям. Рассказываю пример. У супругов трое кровных детей. Старший сын — студент, живет самостоятельно. До вступления в проект был собственный успешный бизнес, теперь большую часть времени они посвящают воспитанию детей-сирот.

В декабре прошлого года приняли сразу трех сестер и двоих их братьев. Старшей приемной дочери — 15 лет, младшей — 9. Сейчас семья проходит период адаптации, специалисты из столичного Центра «Содействие» оказывают им всяческую поддержку. Помогают и супругам, и детям пройти этот период максимально комфортно.

А прямо сейчас еще одна приемная семья, прошедшая все необходимые предварительные этапы, как раз знакомится с детьми. Они нацелены именно на то, чтобы взять братьев и сестер. Так что скоро еще пятеро наших мальчиков и девочек обретут своих родителей.

— Кроме предоставления квартиры, какую поддержку получают участники этого проекта?

— Как и любой приемной семье, им доступен весь спектр льгот и выплат, которые получают москвичи при оформлении возмездной опеки. Это выплаты на содержание детей, вознаграждение приемных родителей, бесплатный проезд в городском транспорте и т. д. С полным перечнем можно ознакомиться на Официальном сайте Мэра Москвы.

Но не менее важна и поддержка психологическая: все семьи из проекта по имущественной поддержке получают помощь службы сопровождения Центра «Содействие». С детьми и родителями занимаются психологи, юристы, специалисты по работе с семьей.

— Семья продолжает участвовать в проекте, пока самый младший из детей не станет совершеннолетним?

— Не совсем так. В семье должно всегда быть не менее пятерых приемных детей. Когда кто-то из них вступает во взрослую жизнь, родители принимают в семью еще одного ребенка. Сам же проект рассчитан на 10 лет.

После этого семья получает квартиру в безвозмездное пользование от города (по специальному договору).

— Проект существует уже восьмой год. Как складывается жизнь детей, которые первыми были переданы в семьи благодаря этому проекту?

— Да, у проекта уже есть свои выпускники — юноши и девушки, вступившие во взрослую жизнь. Кто-то из них уже отслужил в армии, получил профессию, создал свою семью. У многих наших приемных родителей уже появились и первые внуки.

Когда думаю о выпускниках проекта, сразу вспоминается одна семья, их приемный сын Алексей отслужил в армии и после возвращения первым делом отправился к приемным родителям, которые его тепло встретили. Сейчас молодой человек живет отдельно, создал свою семью, а полгода назад стал отцом очаровательной девочки. От таких историй становится тепло на сердце.

Стала мамой и еще одна выпускница, Екатерина, ее малышу скоро будет три годика. Все выпускники не забывают друг друга и приемных родителей, тесно общаются, вместе проводят праздники.

Эти истории доказывают, что проект очень важен как для детей-сирот, так для приемных родителей. Надеюсь, он будет развиваться и приносить добрые плоды.

В марте мы запустили серию прямых эфиров, во время которых специалисты рассказывают о самых актуальных для будущих и состоявшихся приемных родителей вопросах. Скоро пройдет такой эфир, посвященный именно пилотному проекту. Следите за новостями на портале и в социальных сетях «Моя новая семья».

ЗАМЕТКА

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.