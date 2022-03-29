Возвращение к истокам: как западные санкции объединяют российское общество

Алиса Крюкова с портретом своего прадеда на акции «Бессмертный полк» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал антироссийские санкции, отметив, что «нет худа без добра», а трудности, которые мы переживаем, государство намерено использовать в своих интересах. Такой же позиции придерживаются и граждане страны. Аналитики утверждают, что в нашем обществе на фоне событий на Украине и экономических проблем меняется ментальность, а вечные ценности приобретают особый смысл.

Пока Запад пышет злобой, вбрасывая фейки о ситуации в нашей стране и якобы «полнейшем сокрушении» ее экономики, российское общество постепенно выходит из состояния тревожности, демонстрируя единство взглядов и стойкость духа. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного недавно российским агентством EADaily, изучающим политические и социально-экономические процессы на евразийском континенте. По результатам опроса, 62 процента респондентов заявили, что не испытывают затруднений в связи с санкциями. А изоляция России, которой ей угрожают политические лидеры некоторых стран, беспокоит 20–25 процентов населения страны. Уровень страха в обществе сейчас существенно ниже, чем в начале пандемии, утверждают во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Что, в общем-то, неудивительно: ковид пугал неизвестностью, а ко всевозможным санкциям мы давно привыкли. Как следует из мониторинга Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), на личные стратегии населения по распределению денежных ресурсов этот фактор перестал влиять еще в 2015 году.

— Затягивать потуже пояса мы умеем, несмотря на то что за много лет привыкли к активному потребительству, — комментирует социолог Алексей Егоров. — С этой точки зрения жителям мегаполиса придется сложнее: в регионах шопинг куда в меньшей степени принято считать развлечением. Конечно, многих беспокоит риск инфляции, возможные проблемы с трудоустройством. Но российское общество научилось справляться и с этими трудностями: нет вакансий по профессии, так можно пройти переобучение на другую, востребованную специальность. Не будет каких-то товаров, найдем возможность без них обойтись. Подстеленная государством соломка в виде самых разных мер поддержки населения дает уверенность и в завтрашнем дне. К тому же, как показывает опыт истории нашей страны, в трудные времена российское общество рук не опускает, а очень достойно и сообща принимает вызов выпавших на его плечи испытаний.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Парадоксы экономики

Как утверждает статистика, в период пандемии сократили свои расходы около 44 процентов граждан страны. При этом почти каждый третий с доходами в пределах 50 тысяч рублей свою личную финансовую стратегию не изменил, а 10 процентов респондентов, наоборот, стали позволять себе тратить больше. Но, по мнению заместителя генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова, в связи с введением антироссийских санкций нас все-таки «ожидает необходимость еще более строгой экономии и поиска дополнительного заработка».

Однако в начале марта опрос сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой показал: порядка 65 процентов респондентов заявили, что не планируют сокращать ежемесячные расходы или уменьшат их незначительно, а 9 процентов решили, наоборот, начать активнее тратить собственные средства. При этом подавляющее большинство намерено трудиться с повышенной нагрузкой, брать подработки. 25 процентов заявили, что в случае серьезных финансовых затруднений начнут тратить средства, отложенные на черный день. Кстати, еще в прошлом году в самых разных исследованиях и опросах говорилось, что более 60 процентов россиян финансовой «подушки безопасности» не имеют.

— У среднестатистического гражданина страны санкции пока вызывают недоумение, — говорит экономист Андрей Демин. — Ну французская парфюмерия исчезла с прилавков. Автомобили взлетели в цене. Маршрут путешествий придется подкорректировать. И без импортных шмоток как-нибудь проживем. К слову, несмотря на то что многие респонденты опасаются роста цен на повседневные товары, экономить они планируют совсем на другом.

Действительно, как показывают исследования, две трети россиян считают, что вполне смогут обойтись без привычных вещей и удовольствий. Так, 47,6 процента респондентов легко отказались от зарубежных путешествий. 31,6 процента решили реже ходить в кино и рестораны. Порядка 50 процентов опрошенных категорически отказываются сокращать расходы на продукты питания. А вот заменить импортный кефир или творожок на российский аналог готово подавляющее большинство.

Мало того: еще два года назад Фонд общественного мнения сообщал, что 36 процентов россиян считали, что стране нужно стремиться к импортозамещению. «Наши фермерские продукты вкуснее», «Это позволит решить проблемы трудоустройства», — говорили респонденты. Сегодня такого мнения придерживаются уже 49 процентов опрошенных сервисом по поиску работы. «Компании, которые ушли с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя», — комментируют авторы исследования.

— На фоне той агрессии, которую сейчас все россияне испытывают на себе, просматривая новости, реакция вполне объяснима, — говорит социолог Алексей Егоров. — Если там рассчитывали на «голодные бунты» из-за того, что у нас отняли булку с котлетой, то очень глубоко заблуждались. Не в российском менталитете разменивать за западные плюшки интересы страны. Да, были иллюзии, что там, за океаном, жизнь слаще. Но они давно развеялись: например, большинством уехавших в западные страны на работу и понявших, что мало кому там нужны и интересны. И, побывав в турпоездках, давайте честно, мы же видели не только достопримечательности, но и их реальную жизнь. Не все там так уж хорошо, как казалось. И вот пелена спала, и мы, образно говоря, начали возвращаться к своим достояниям, традициям. С этой точки зрения, как ни странно, антироссийские санкции сыграли на руку: вместо истерики и паники Запад получил мощнейшее единение россиян.

И Запад в шоке. В своем мартовском репортаже из одного из подмосковных городов корреспондент американской телекомпании ABC News Джеймс Лонгман с нескрываемым удивлением говорит, что жители единодушно поддерживают действия России на Украине, называя спецоперацию патриотичной и благородной в борьбе с нацизмом.

— Я поражен отношением россиян к санкциям, — говорит Лонгман. — Когда я спросил, неужели их не волнует, что Россию отрубят вообще от всего и что вернутся те времена, когда их страна не имела связи с внешним миром, люди ответили, что их это не беспокоит. Напротив! Они этому даже рады.

Откликов у россиян этот репортаж вызвал немало. «Вы никогда не поймете загадочную русскую душу, — пишет в комментарии Андрей К. — Я тоже рад, что Россия резко станет более независимой, чем была, даже если лично мне придется заплатить за это какую-то цену». «В нашей стране совсем другие идеалы счастливой жизни, — добавляет Ирина Проклова. — Плевать на импортные шмотки, нам куда важнее безопасность и счастье наших детей».

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Поиски опоры

О том, что вечные ценности сегодня приобретают в обществе особый смысл, говорят многие эксперты. А ведь еще совсем недавно тысячи исследований выплескивали обвинения: мир превращается в общество потребленцев. В докладе «Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года» Центра стратегических разработок и АНО «Национальные приоритеты» говорилось, что такие ценности, как патриотизм, не близки для каждого третьего россиянина. А главным фактором для счастья в прошлом году россияне впервые за много лет назвали деньги и комфортные условия жизни. И казалось, мы безнадежно увязли в циничном вещизме, зациклились на индивидуализме, совершенно разучились жить общими интересами, чем-то жертвовать ради других, поставив во главу угла личные благополучие, успех и самореализацию.

— Вспомните девяностые, когда мы действительно «повелись» на чуждые нам идеалы, — комментирует кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — Красивая жизнь, множество возможностей, занавес пал… И народ рванул торговать и покупать. Потребление стало смыслом жизни, а погоня за прибылью заняла столько времени, что на любовь, детей, духовное развитие его просто-напросто не осталось. Антироссийские санкции пробили брешь в сознании масс, заставив всерьез задуматься, что реально в трудное время может стать опорой. И оказалось, материальные блага цивилизации на эту роль не очень подходят.

В феврале этого года, отвечая на вопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, без каких аспектов жизнь была бы неполной, граждане страны свои приоритеты расставили иначе. Подавляющее большинство главным назвали крепкую семью, детей, интересную работу и верных друзей. И вдруг оказалось, что более половины граждан России считают важным следовать традициям и обычаям. И следуют! Что примечательно, среди самых популярных семейных традиций граждане страны сегодня называют не только встречу Нового года, совместные выезды на природу, но и участие в акции «Бессмертный полк». А 87 процентов участников опроса социологической службы «Со-сообщество» отметили, что считают необходимым для современного человека интересоваться своей родословной. Необходимость вернуться к моральным ценностям сегодня подчеркивает каждый третий участник опроса.

— То, что россияне стали больше внимания уделять своим близким, мы наблюдали еще во время самоизоляции, — говорит семейный психолог Людмила Федотова. — А дальше ментальность начала меняться исходя из этих жизненных приоритетов. Стало важно, например, пойти с детьми в парк, вместо того чтобы таскаться с ними по магазинам. Внимательнее люди стали относиться и к своим старикам. Вспомните, как их поддерживали во время пандемии. Слава богу, ковид пошел на спад. Но укрепившаяся в сознании потребность быть как можно ближе с семьей, близкими, никуда ведь не делась. Мы получили эту прививку, а заодно вспомнили о старых добрых семейных традициях. Думаю, поэтому санкции не вызвали какого-то ажиотажа. Нам всем сейчас важнее другое: безопасность, здоровье, единство духа, если хотите. В нашей генетической памяти заложено в сложные времена объединяться — в кругу семьи, а потом и всем обществом. Это те скрепы, которые в нынешнее непростое время не только сплачивают людей внутри семьи, но и подогревают чувство патриотизма.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Время стать патриотом

Интернет на фоне событий на Украине изрядно лихорадит. Впервые за много лет иллюзорным и выдуманным мирам виртуальной реальности пришлось потесниться: сегодня пользователей куда больше интересует и волнует то, что происходит на самом деле. Правда сняла с глаз пелену, показав, что западные сетевые ресурсы моментально начали использовать свои площадки для информационной войны против нашей страны. Вполне логичное в этой ситуации закрытие доступа в популярные соцсети сначала вызвало шок, а потом массовый исход на российские платформы. Как утверждают аналитики, в начале марта «ВКонтакте» количество активных пользователей в день увеличилось на два миллиона, рост аудитории и объема публикуемого контента продолжается.

«Это ли не естественный отбор в действии? — пишет на одном из форумов пользователь под ником Drago. — Массовость российской аудитории вне конкуренции. Будем свое поднимать».

— Наше медиапространство сейчас перестраивается прежде всего идеологически, — говорит социолог Алексей Егоров. — То, что много лет насаждалось в умы граждан, и прежде всего молодежи, сейчас постепенно выхолащивается. И вот тут очень важно тоже заняться импортозамещением. Да, это очень сложно, по некоторым позициям, возможно, понадобятся годы. Но время упускать нельзя. Тем более что сейчас на просторах российского интернета активно развиваются патриотические настроения. И впервые за много лет их демонстрируют представители молодого поколения.

Видеоролики, снятые российскими пользователями в ответ на антироссийские посты в популярной молодежной сети, видели многие. Наши, кстати, и в словесной перепалке победили своих американских сверстников, продемонстрировав куда более глубокие знания истории и географии. Всероссийский флешмоб #МнеНеСтыдноБытьРусским очень быстро набрал обороты и стал новой фишкой для юного поколения страны.

— То, как молодое поколение отражает в соцсетях информационные атаки против нашей страны, говорит о том, что и им не чуждо чувство патриотизма, — комментирует семейный психолог Илья Суровцев. — Недавно встречал дочь из школы, и она мне начала взахлеб рассказывать про новые видео, которые вместе с друзьями размещает в поддержку России. А когда я спросил, почему прежде патриотизм в соцсетях не проявляли, она ответила: «Так раньше не надо было! Про любовь к Родине надо говорить, когда ей трудно». Вот такой ответ, который многое объясняет: у наших детей, пропадающих в соцсетях, не было повода и потребности о патриотизме задуматься. Увы, это так. Зато сейчас понятно, что не все потеряно и наши дети воспитаны все-таки на правильных идеалах и ценностях.

В целом аналитики интернет-аудитории констатируют: как и в случае с «Крымской весной», в сети наблюдается подъем патриотических настроений.

— Конечно, информационная агрессия, фейковые атаки и антироссийские санкции вызвали ответную реакцию: общество наше обиделось, разочаровалось и очень логично решило не слишком переживать по поводу тех, кому мы, как оказалось, категорически не нравимся, — объясняет психолог. — Это нормальная защитная реакция человеческой психики: если ситуацию не изменить, нужно к ней приспособиться, начав к ней иначе относиться. И все эти реакции, которые мы наблюдаем в соцсетях, на ушедшие с российского рынка компании: «Пусть валят!», «У нас свое не хуже», — говорят о том, что опору для себя россияне нашли как раз в чувстве патриотизма. Его словно достали с дальней полки и вернули на достойное место в ряду вечных ценностей.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМа, 85 процентов граждан страны считают, что быть патриотом значит не только любить свою Родину и работать на благо государства, но и защищать Отчизну от любых обвинений и нападок. И хотя зарубежные эксперты прогнозируют, что в российском обществе в ближайшее время будет наблюдаться рост антизападных настроений, россияне сегодня демонстрируют другие очень ценные черты своего характера — оптимизм и чувство юмора. Число анекдотов и позитивных постов, появившихся в марте по поводу антироссийских санкций в сетевых поисковиках, превышает уже десять миллионов. И красной нитью в них проходит уверенность: большая страна с ее великой историей справится с любыми потрясениями.

ЦИТАТА

Петр Столыпин (1862–1911), русский государственный деятель:

— Вам, господа, нужны великие потрясения; нам — нужна великая Россия.

КСТАТИ

По данным одного из отечественных онлайн-кинотеатров, в последнее время среди российских киноманов стали очень востребованы военно-патриотические фильмы. Причем спросом пользуются не только советские картины и фильмы о Великой Отечественной войне, но и снятые недавно киноленты о современных героях. Например, особой популярностью пользуются трилогия «Шугалей», а также «Балтийский рубеж» и «Турист».

ЦИФРА

89 процентов россиян считают себя патриотами