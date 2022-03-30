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Свыше двух тысяч московских школьников побывали на интерактивных занятиях по правилам дорожного движения

Марьяна Шевцова

Общество
Свыше двух тысяч московских школьников побывали на интерактивных занятиях по правилам дорожного движения
Фото: Департамент образования и науки Москвы

Проект «Лаборатория безопасности» — один из важнейших инструментов по снижению уровня аварийности с участием детей и подростков — стартовал в Москве в ноябре 2021 года. Мобильные автогородки ярко-оранжевого цвета приезжают в столичные школы и специалисты проводят для ребят интерактивные уроки по безопасному поведению на дороге.

В ноябре прошлого года Москва присоединилась ко Всероссийскому проекту «Лаборатория безопасности», направленному на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. 85-й в стране Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма открылся на базе Московского центра «Патриот.Спорт».

— В «Лаборатории безопасности» школьники изучают правила дорожного движения. Данная программа содержит большое количество наглядной информации и интерактивных инструментов. Она включает в себя теорию, практику и игровые форматы. Для трех возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные обучающие модули, которые учитывают особенности целевой аудитории. Урок в лаборатории — это не обычная лекция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а увлекательное занятие с разбором конкретной дорожной ситуации. Интерактивные обучающие программы для ребят создали эксперты в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики. С начала старта проекта в нем приняли участие более 2 200 школьников Москвы, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Занятия для учащихся московских школ организованы в двух форматах: стационарном (проходят, как правило, в помещениях образовательных учреждений, например, в спортивных залах) и мобильном (проходят на базе специально оборудованного транспортного средства). Детей от пяти лет, их родителей и педагогов обучают безопасному поведению в транспортной среде. В мини-автобусе есть велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобуса и остановочного павильона. Всего более 70 позиций оборудования и наглядных экспонатов. Все это позволяет конструировать реальные дорожные ситуации, в которых ребята осознают опасность и учатся принимать правильные решения.

Первой к «Лаборатории безопасности» в Москве присоединилась школа № 1537. По словам заместителя директора школы Антона Трусевича, прежде всего, проект интересен тем, что базовые знания правил дорожного движения подаются в игровой форме.

— Дети сразу включаются в процесс, им нравится моделировать путь ученика из пункта «А» в пункт «Б», проходить вместе с ним все светофоры, пешеходные переходы и не нарушать правила. Мы очень ждали такой проект с элементами интерактива, ведь, как известно, лучше всего ребенок запоминает то, что ему действительно интересно и что его увлекает, — подчеркнул Антон Трусевич.

На уроках столичным школьникам выдаются рабочие тетради для закрепления теоретических знаний и сувениры со световозвращающими свойствами для обеспечения безопасности на дороге. Ученик 3 класса «Б» школы № 1537 Михаил Лабренц рассказал о том, что после занятия хорошо запомнил практически все основные правила дорожного движения.

Свыше двух тысяч московских школьников побывали на интерактивных занятиях по правилам дорожного движения Фото: Департамент образования и науки Москвы

— Я узнал много правил дорожного движения и о том, как правильно себя вести, если светофор вдруг резко перестал работать, а ты уже начал идти. Нам с одноклассниками понравилось занятие на пешеходном переходе. Мы учились правильно переходить дорогу. А в тетрадках потом записали все главные правила. И теперь, если я что забуду, всегда смогу посмотреть и вспомнить, — сказал третьеклассник.

Демонстрационная экспозиция «Лаборатории безопасности» максимально достоверно воссоздает из оборудования элементы городской среды, что позволяет провести обучающие интерактивные мероприятия с моделированием практически всех возможных ситуаций на дороге. Дети вовлекаются в процесс и осознают опасности на дороге, учатся принимать правильные решения с помощью обсуждения конкретных ситуаций и личного опыта.

— К нам в школу приехал большой оранжевый мини-автобус Лаборатории безопасности. Нам рассказали, как правильно вести себя на дороге, как реагировать на дорожные ситуации. Мы не просто обсуждали правила поведения на улице, а видели все на практике — с дорожными знаками, регулировщиком, светофором. Особенно мне понравился тот момент, когда мы все вместе обсуждали аварии, старались найти выход из ситуаций, которые нам предлагали учителя. Даже спорили, но в результате мы с друзьями нашли правильное решение и не попали в ДТП. Все остались очень довольны занятием! — поделился ученик 6 класса «Т» школы № 1554 Василий Кулагин.

Проект «Лаборатория безопасности» рассчитан на долгосрочную перспективу и является одной из государственных программ, благодаря которой формируется новое поколение участников дорожного движения, знающих и соблюдающих ПДД. Таким образом, решается важная задача по изменению культуры поведения в транспортной среде. Более подробно узнать о реализации проекта в столице можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».

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