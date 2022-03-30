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Лекция: «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Лекция: «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Лекция: «Структура и информационное наполнение номера ежедневной газеты»

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