«МегаФон» увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз

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Один из ведущих мобильных операторов России закупил дополнительное оборудование и масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора.

— На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей, — говорит Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений «МегаФона».

Дополнительные серверы позволят оператору в семь раз нарастить объем свободных ресурсов своей облачной платформы, предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам. Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

— Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес, и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений, — говорит Алексей Извеков.

Облачная платформа оператора была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification информационной безопасности к государственным информационным системам и аттестованы в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.

— На мой взгляд, сейчас на рынке совпали две тенденции. Первая — долгосрочная: это цифровизация экономики. У нас была программа развития дата-центров, облачных сервисов, — рассказывает кандидат технических наук, завкафедрой «телекоммуникационные системы» Московского института электронной техники Александр Бахтин. — Вторая тенденция — санкции. Раньше мы хранили данные в зарубежных облачных системах, а теперь эти системы вдруг для многих становятся недоступны либо хранение там каких бы то ни было данных становится просто опасным. Поэтому, разумеется, данные нужно переносить на системы отечественные. Для этого нужно дисковое пространство и серверные мощности. Вот они и создаются. Ведь очевидно же, что если облачные платформы свои, если они в российской юрисдикции, то доверия к ним куда больше. Я рад, что этот процесс идет. Буквально на наших глазах идет реальное импортозамещение в сфере высоких цифровых технологий.