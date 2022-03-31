«Все задуманное имеет реальный шанс исполниться»: что нам принесет новолуние 1 апреля

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Зарождение месяца случится 1 апреля в 09:23 по Москве в знаке зодиака Овен. Луна соединится с Солнцем, Меркурием, Хироном и обозначит начало нового лунного цикла. Овен — знак активности, борьбы, напора, отстаивания исключительно своих интересов. Меркурий — планета общения, а Хирон придает всему некую странность и неординарность. Что принесет и как изменит нашу жизнь новолуние 1 апреля, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

Что нас ждет на глобальном уровне?

На глобальном уровне нас ждет новый поворот в развитии исторических событий, который начнется после переговоров. Несмотря на критическую обстановку, могут появиться новые идеи: как выйти из сложившейся ситуации, остаться на плаву, что модернизировать. В этот период могут приниматься нестандартные решения правительством и новые законы.

Важными станут финансовые вопросы и благополучие общества. Будут наблюдаться некоторые препятствия в денежных вопросах.

Еще несколько важных тем, которые затронет новолуние, — духовное развитие, поиск смысла жизни, а также творчество и психология.

Что ждет каждого из нас?

Больше всего новолуние ощутят люди, чьи точки гороскопа находятся в 8–13-м градусе Овна, Козерога, Рака и Весов.

Именно Овен начинает зодиакальный круг, задает ритм движения и действий для всех остальных знаков. Наиболее комфортно себя будут ощущать люди, которым по природе присущи жизнерадостность и активность.

Многие почувствуют подъем душевных и физических сил, драйв и решительность. Соответственно, вы можете запускать что-то, открывать, активно действовать, проявлять инициативу.

Однако будьте осторожны: воздействие Овна может сделать людей слишком раскрепощенными, разговорчивыми и бесстрашными. Некоторые будут способны на глупости и необдуманные поступки, о чем впоследствии могут пожалеть. Старайтесь не поддаваться влиянию и сохранять самообладание, не тратьте энергию впустую, избегайте выяснения отношений. Лучше трансформировать воинственную активность в спорт.

Особенности новолуния

Первые лунные сутки дают удивительные возможности. Главное — записать и визуализировать свои цели. Пишите о том, что вам доставляет удовольствие, и спланируйте привнести это в свою жизнь в данном месяце.

День новолуния не подходит для начала активных действий, он больше про долгосрочное планирование.

Для тех, кто не боится нового, хочет заявить о себе и готов к действиям, новолуние откроет возможности и пути реализации.

В этот день можно начинать выстраивать личные и деловые отношения: они будут плодотворными и взаимовыгодными.

Общие рекомендации и предостережения

Новолуние закладывает фундамент всех сфер жизни на ближайший год.

Не принимайте эмоциональных решений. Избегайте ссор, будьте сдержаны в высказываниях. Подумайте несколько раз, прежде чем что-то сказать или сделать. Будьте аккуратны с острыми предметами: повышается риск травм. В период новолуния может ощущаться упадок сил, особенно у женской части населения. Настоятельно рекомендую после трудового дня дать себе расслабиться.