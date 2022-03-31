Обучение в центре «Профессионал» помогло москвичке вернуться на работу после декрета

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Когда отпуск по уходу за ребенком подходит к концу, многие женщины испытывают стресс перед возвращением на работу. В учебном центре «Профессионал» москвичкам помогают восполнить утраченные знания и легче адаптироваться к работе после длительного перерыва. Мамы детей до 7 лет могут пройти бесплатную переподготовку или повышение квалификации. Доступно более 60 курсов — от бухучета до веб-программирования.

Москвичка Наталья Терещенко прошла обучение по компьютерному моделированию и прототипированию и уверенно вернулась на рынок труда после трехлетнего перерыва.

По образованию Наталья архитектор. Она успешно работала по специальности до декрета. После рождения ребенка почувствовала, что имеющихся знаний недостаточно для возобновления работы в своей сфере. Молодая мама узнала о возможности повышения квалификации и обратилась за помощью в центр занятости населения.

— Профессиональные программы для архитекторов ежегодно обновляются, появляются новые функции. Я понимала, что после перерыва нуждаюсь в прокачке навыков. Обучение было мне необходимо, чтобы вновь встать на рабочие рельсы. Благодаря «Профессионалу» мне это удалось, — поделилась Наталья.

В «Профессионале» Наталья прошла дистанционный курс по компьютерному моделированию и прототипированию в программе AutoCAD. Обучение заняло 2 месяца. Онлайн-формат позволил маме постепенно скорректировать график и вернуться к профессиональным задачам.

После обучения Наталья поняла, что ее навыки востребованы у работодателей. Она обратилась к карьерному консультанту учебного центра и уверенно принялась за поиск новой работы. Специалист помог женщине обновить резюме и подобрать подходящие вакансии. Очень скоро она вышла на работу в архитектурную компанию.

Обучение подтолкнуло Наталью продолжить профессиональное развитие. Чтобы оставаться востребованной в проектировании, она планирует освоить и другие технологии.

ЗАМЕТКА

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Если вы хотите попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.