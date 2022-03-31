Страницы станут ярче: объединенные усилия власти, издателей и книготорговцев изменят рынок детской литературы

Креативный директор издательства «ЭКСМО» Илья Сауков держит в руках книгу со сказками Льюиса Кэрролла. По его мнению, современная детская книга должна быть нечто большим, чем просто познавательная литература и даже своим видом вызывать у ребенка интерес / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

2 апреля будет отмечаться День детской книги. Депутаты Мосгордумы 31 марта обсудили с издателями, писателями, библиотекарями и книготорговцами успехи и проблемы отрасли.

Вопросам детского книгоиздания и проблемам, с которыми сталкиваются сегодня издатели, и как следствие — книжные магазины, посвятили круглый стол в Мосгордуме. С комплектованием библиотек дела в Москве обстоят хорошо. Директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина отмечает, что помимо непосредственно бюджетного финансирования существуют программы поддержки авторов и издателей и обогащение библиотечных фондов.

— Уже много лет работает проект «100 лучших книг для детей и подростков». Выделяются деньги на закупки библиотеками книг, попавших в этот каталог. Также для московских библиотек закупаются книги лауреатов премии имени Корнея Чуковского, — рассказала Наталья Забелина.

Детские книги выпускают как профильные издания, так и крупные, в рамках отдельного направления. Креативный директор ЭКСМО Илья Сауков отмечает: современное издание должно быть чем-то большим, чем книга. Ее должно быть приятно держать в руках, листать, ее внешний вид должен вызывать интерес.

Издатели детских книг сегодня сталкиваются с рядом проблем, в частности с техническим регламентом Таможенного союза.

— К примеру, в регламенте прописано, что межсловный интервал должен быть равен одной букве. С такими требованиями невозможно выровнять текст. Регламентируется габаритный размер раскрашиваемой детали в раскрасках — таких абсурдных ситуаций много, — говорит директор издательства «РОСМЭН» Борис Кузнецов.

Самые жесткие требования предъявляются к книгам для детей от трех до семи лет. Регламент призван заботиться о здоровье ребенка.

— Но в этом возрасте дети не читают художественные книги сами. Книги им читают родители. Книга должна конкурировать с играми и мультфильмами, но созданная по таким требованиям она проигрывает рекламной листовке, — говорит руководитель редакции издательства «Вакоша» Светлана Рахманова.

Руководитель редакции «Детская литература» издательства «Питер» Анастасия Касаткина отмечает, что дешевле купить готовый макет иностранного издания, чем платить гонорар отечественному автору и иллюстратору. Поэтому необходимо разработать механизмы поддержки наших творцов.

Что касается книготорговцев, то они жалуются на снижение объемов продаж. В Московском доме книги число покупателей за два года снизилось на 60 процентов. Причем 20 процентов продаж приходится на детские книги, и было бы очень кстати, если они стали бы более привлекательными.

По итогам круглого стола было принято решение поддержать прозвучавшие предложения и направить их в адрес профильных министерств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве свыше 400 библиотек, из них более 200 — это детские библиотеки. По последним данным, 38 процентов читателей всех библиотек — это дети в возрасте до 14 лет. Около 20 процентов продаж книжных магазинов составляют детские книги. В прошлом году Московский дом книги продал порядка 400 тысяч детских книг, годом ранее этот показатель составлял около 700 тысяч.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Русецкая, депутат Мосгордумы, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина:

— Мы хотим сделать так, чтобы чтение книг было для ребенка не нудной задачей, а привычкой, интеллектуальным досугом. Психологи говорят, что правильнее сначала давать им читать книги, которые приближены к реалиям, окружающим ребенка, и только потом переходить к классическим образцам русской, советской, мировой литературы. Говоря о технической стороне книгоиздания, мы не должны забывать о самом ребенке. Мы должны искать компромисс, понимая, что современный ребенок воспринимает информацию иначе.