Юные музыканты покорили сердца cудей и зрителей

Участник фестиваля-конкурса «Открытая планета» Арсений Брюховецкий исполняет «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова на ксилофоне / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

31 марта в детской школе искусств имени Е. Ф. Светланова стартовал XIX международный творческий фестиваль-конкурс юных музыкантов «Открытая планета».

Ясные, чистые звуки, напоминающие перезвон весенней капели, заполняют зрительный зал. За необычным инструментом — ксилофоном, где музыку рождают тонкие отполированные язычки из твердых пород дерева, стоит 14-летний школьник Арсений Брюховецкий. Играет «Полет шмеля» Римского-Корсакова.

Знакомая мелодия стремительна, изящна, красива.

— На ксилофоне можно передать многие краски и настроения, — говорит Арсений. — В этом его отличие от других ударных инструментов, которые звучат более точно, ровно, ритмообразующе, но не передают эмоции автора и музыканта с такой силой.

На ксилофоне Арсений играет семь лет. Здесь уже завоевывал звание лауреата второй степени. В этом году настроен победить. А у десятилетней Софии Лысенковой сегодня дебют. Она играет народные мелодии на гитаре.

— Я очень люблю свой инструмент. У гитары красивое, глубокое звучание, она может передать любое настроение, любое многообразие звуков, — делится София. — Было немного волнительно выступать. Но я верю, что могу выйти в победители.

На фестивале таланты соревнуются не только в игре на музыкальных инструментах. Есть вокальные номинации, хореографические, а также конкурс декоративно-прикладного искусства. За 19 лет работы фестиваля в нем приняли участие более 46 тысяч детей и взрослых. В этом году фестиваль собрал около тысячи участников в возрасте от 5 до 30 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Черкасова, директор фестиваля «Открытая планета»:

— По итогам конкурса мы выявляем дипломантов, лауреатов и гран-при. Среди членов жюри преподаватели творческих вузов, заслуженные артисты России. Все это дает лучшим участникам перспективы на будущее. Например, некоторые победители поступали в вузы уже без творческого конкурса.