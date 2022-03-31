Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юные музыканты покорили сердца cудей и зрителей

Вероника Ушакова

Общество
Юные музыканты покорили сердца cудей и зрителей
Участник фестиваля-конкурса «Открытая планета» Арсений Брюховецкий исполняет «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова на ксилофоне / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

31 марта в детской школе искусств имени Е. Ф. Светланова стартовал XIX международный творческий фестиваль-конкурс юных музыкантов «Открытая планета».

Ясные, чистые звуки, напоминающие перезвон весенней капели, заполняют зрительный зал. За необычным инструментом — ксилофоном, где музыку рождают тонкие отполированные язычки из твердых пород дерева, стоит 14-летний школьник Арсений Брюховецкий. Играет «Полет шмеля» Римского-Корсакова.

Знакомая мелодия стремительна, изящна, красива.

— На ксилофоне можно передать многие краски и настроения, — говорит Арсений. — В этом его отличие от других ударных инструментов, которые звучат более точно, ровно, ритмообразующе, но не передают эмоции автора и музыканта с такой силой.

На ксилофоне Арсений играет семь лет. Здесь уже завоевывал звание лауреата второй степени. В этом году настроен победить. А у десятилетней Софии Лысенковой сегодня дебют. Она играет народные мелодии на гитаре.

— Я очень люблю свой инструмент. У гитары красивое, глубокое звучание, она может передать любое настроение, любое многообразие звуков, — делится София. — Было немного волнительно выступать. Но я верю, что могу выйти в победители.

На фестивале таланты соревнуются не только в игре на музыкальных инструментах. Есть вокальные номинации, хореографические, а также конкурс декоративно-прикладного искусства. За 19 лет работы фестиваля в нем приняли участие более 46 тысяч детей и взрослых. В этом году фестиваль собрал около тысячи участников в возрасте от 5 до 30 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Черкасова, директор фестиваля «Открытая планета»:

— По итогам конкурса мы выявляем дипломантов, лауреатов и гран-при. Среди членов жюри преподаватели творческих вузов, заслуженные артисты России. Все это дает лучшим участникам перспективы на будущее. Например, некоторые победители поступали в вузы уже без творческого конкурса.

Читайте также:
Конкурсы Дети Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте